Điều kiện nào để tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng sau lượt đấu 11.6?

Ngày 11.6 đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận áp chót của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp đội tuyển Malaysia. Với khoảng cách 2 điểm so với đội xếp thứ 2 UAE, thầy trò HLV Park Hang-seo đứng trước cơ hội lọt vào vòng loại cuối cùng ngay sau lượt đấu này.





Tuyển Việt Nam tích cục tập luyện cho trận gặp Malaysia - Ảnh: Ngọc Linh



Điều kiện cần



Đương nhiên đó là 1 chiến thắng trước ‘Những chú hổ Mã lai’ để qua đó duy trì vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau lượt đấu thứ 7. Với 3 điểm giành được ở trận này, ‘Những chiến binh Sao Vàng’ sẽ có trong tay 17 điểm và chắc chắn bảo vệ được vị trí số 1 ở bảng G, bất chấp kết quả của trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội chủ nhà UAE diễn ra cùng giờ.



Điều kiện đủ



Lý tưởng nhất là đội chủ nhà UAE mất điểm (hòa hoặc thua) trước đội bóng xứ vạn đảo ở lượt đấu này. Khi đó, số điểm tối đa mà UAE có được sau 7 lượt đấu là 13 điểm, kém 4 điểm so với đội tuyển Việt Nam. Khi đó, dù có để thua đội tuyển UAE ở lượt đấu cuối thì thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn sẽ đứng đầu bảng G sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 và giành quyền góp mặt ở vòng loại cuối cùng.



Trong trường hợp đội tuyển UAE đánh bại đội tuyển Indonesia ở lượt đấu này, khoảng cách giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE vẫn là 2 điểm trước lượt đấu cuối. Tuy nhiên nếu kết quả của các bảng đấu khác thuận lợi, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể giành vé ngay sau lượt đấu này với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất dù có để thua ở lượt đấu cuối.





Trọng Hoàng sẽ xuất trận từ đầu nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dặn - Ảnh: Ngọc Linh





Tại bảng B, lượt đấu ngày 11/6 chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội đang xếp thứ 2 và thứ 3 trong bảng là Jordan và Kuwait. Hiện tại Kuwait đang kém Jordan 3 điểm (10 so với 13). Nếu Kuwait đánh bại Jordan ở lượt đấu này, hai đội sẽ có cùng 13 điểm sau 7 lượt trận. Khi đó, dù có thắng ở lượt đấu cuối, đội xếp thứ 2 của bảng B cũng chỉ có 16 điểm sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 và sẽ đứng dưới Việt Nam trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng (sau khi trừ đi 6 điểm khi đối đầu với đội đứng cuối bảng).



Trong khi đó ở bảng C, hai đội đầu bảng Iraq (14 điểm) và Iran (12 điểm) sẽ đối đầu với Campuchia và Hồng Kông ở lượt đấu này. Nếu 1 trong 2 đội mất điểm ở lượt đấu này, đội xếp thứ 2 bảng C sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 chỉ có thể có tối đa là 16 điểm (do ở lượt đấu cuối Iraq và Iran phải chạm trán nhau) và cũng sẽ đứng dưới Việt Nam trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng.



Tương tự như vậy là ở bảng D, nếu 1 trong 2 đội đầu bảng Ả Rập Xê Út (14 điểm) và Uzbekistan (12 điểm) để mất điểm trong các cuộc đối đầu với Yemen và Singapore ở lượt đấu nàythì đội xếp thứ 2 bảng D sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 chỉ có thể có tối đa là 16 điểm (do ở lượt đấu cuối Ả Rập Xê Út và Uzbekistan phải chạm trán nhau) và cũng sẽ đứng dưới Việt Nam trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng.



Ông Park tự tin cùng các học trò quyết chiến Malaysia - Ảnh: Ngọc Linh



Ở lượt đấu này của bảng E diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Oman và đội tuyển Afghanistan. Nếu để đội tuyển Afghanistan cầm hòa hoặc giành thắng lợi ở trận đấu này, đội tuyển Oman sẽ chỉ có thêm tối đa là 1 điểm sau lượt đấu này. Khi đó dù có giành thắng lợi trước đội tuyển Bangladesh ở lượt đấu cuối, đội tuyển Oman cũng chỉ có tối đa là 16 điểm và cũng sẽ không thể cạnh tranh với đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng.



Hiện tại đã chắc chắn đội xếp thứ 2 của bảng F (Tajikistan hoặc Kyrgyzystan) không thể đạt được tới điểm số 11 trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng. Vì thế chỉ cần 2 trong số 4 bảng đấu nói trên có kết quả thuận lợi là đội tuyển Việt Nam (Nếu thắng Malaysia) sẽ chắc chắn nằm trong Top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (dù có để thua UAE ở lượt đấu cuối).

Theo Thùy Trâm (TNO)