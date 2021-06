Ẩn số Trần Minh Vương

Khi Đỗ Hùng Dũng chấn thương, HLV Park Hang-seo phải lên hàng loạt phương án lấp khoảng trống ở tuyến giữa tuyển Việt Nam, trong đó Trần Minh Vương được xem là một ẩn số.

Tối 31-5, đội tuyển Việt Nam đã có trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Jordan sau gần 2 năm tập chay vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin về trận đấu đã được hai đội bóng bảo mật tuyệt đối, nhất là về chiến thuật cũng như con người vì HLV Park Hang-seo không muốn lộ bài trước trận gặp Indonesia vào ngày 7-6 tới.

Do cuộc so tài giữa tuyển Việt Nam và Jordan được công nhận là trận đấu quốc tế cấp độ "A", tức được FIFA tính điểm xếp hạng nên người hâm mộ sẽ được thông tin về kết quả, cũng như hình ảnh do VFF cung cấp vào sáng 1-6. Còn lại thông tin về nơi tổ chức, đội hình ra sân, chiến thuật thi đấu, giới truyền thông đều không khai thác được gì từ đội tuyển. Ngay cả cán bộ truyền thông do VFF cử đi tác nghiệp cũng chỉ cung cấp hình ảnh bắt tay của hai đội trước trận giao hữu. Đích thân HLV Park Hang-seo cũng có chỉ thị không một thành viên nào của đội tuyển Việt Nam được tiết lộ các chi tiết, quá trình chuẩn bị của đội cho 3 trận đấu khốc liệt sắp tới.

HLV Park có lý khi giữ kín đội hình. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn có những phân tích về bộ khung sơ bộ của nhà cầm quân người Hàn Quốc hướng đến trận gặp Indonesia. Trong đó, vị trí tiền vệ trung tâm là câu chuyện được bàn tán nhiều nhất. Sau chấn thương của Đỗ Hùng Dũng, người ta thêm lo lắng khi Trần Minh Vương dính chấn thương. Tiền vệ người Thái Bình bị đau cơ ở trận giao hữu với U22 Việt Nam trước ngày lên đường đi UAE. Trước đó 1 tuần, chính Minh Vương ghi bàn giúp tuyển Việt Nam đánh bại U22 Việt Nam ở một trong hai trận giao hữu trên sân LĐBĐ Việt Nam.



Trần Minh Vương được xem là nhân tố bí ẩn. Ảnh: ANH KHOA

Mới đây, HLV Park Hang-seo có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, trong đó ông cho rằng khoảng trống của Hùng Dũng để lại là một thiệt thòi lớn, buộc ông phải tính toán nhiều phương án. Trong đó để ngỏ cả khả năng đưa Quang Hải xuống đá vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc không hề nhắc đến vai trò của tiền vệ phòng ngự, một vị trí có 3-4 tiền vệ có thể đảm trách là Tuấn Anh, Đức Huy, Lý Công Hoàng Anh và Trần Minh Vương. Nếu nhìn vào phong độ của toàn bộ tiền vệ trung tâm được HLV Park mang sang UAE, Minh Vương đang có phong độ tốt nhất.

Ở V-League, Minh Vương là tiền vệ trung tâm chơi nổi bật sau 12 vòng đấu. Dưới sự chỉ bảo của HLV Kiatisak, Minh Vương ghi 4 bàn thắng, đóng vai trò tiền vệ quét cực kỳ hiệu quả và hỗ trợ tốt cho hàng phòng ngự HAGL. Chính HLV Park Hang-seo đã gửi gắm Kiatisak về việc rèn giũa thêm cho tiền vệ này để khi lên tuyển, sẽ thích ứng với yêu cầu mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đề ra. Có nhiều thời điểm, Minh Vương không được nhắc tới trong hành trình hội quân của tuyển Việt Nam nhưng theo phân tích của cựu cầu thủ Đặng Phương Nam, vai trò của tiền vệ người Thái Bình trong mắt thầy Park có ý nghĩa quan trọng.

Minh Vương đã có cải thiện tư duy chơi bóng kể từ lúc bình phục chấn thương và được HLV Kiatisak trao cơ hội ở V-League 2021. Trong lúc nâng cao trình độ tranh chấp bóng, tiền vệ người Thái Bình vẫn giữ được thói quen kiến tạo cũng như hỗ trợ tấn công. Với hàng loạt bàn thắng được ghi trong năm 2021, nếu Minh Vương thuyết phục được thầy Park trao cơ hội đá chính ở trận gặp Indonesia cũng không phải là điều gì bất ngờ.

Anh Dũng (NLĐO)