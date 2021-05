HAGL đấu trận chốt hạ V-League 2021 với Viettel trên sân Pleiku

HAGL cùng Viettel chắc chắn giữ 2 vị trí nhất, nhì giai đoạn 1 V-League 2021 và sẽ chạm trán nhau ở vòng 5, cũng là vòng cuối giai đoạn 2 trên sân Pleiku. Trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi vô địch V-League 2021.



HAGL hướng đến ngôi vô địch V-Legaue 2021. Ảnh: MINH HOÀNG

VPF vừa ban hành mã số lịch thi đấu giai đoạn 2 V-League 2021 dành cho nhóm 6 đội xếp đầu giai đoạn 1. Theo đó, giai đoạn 2 có 5 vòng đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. 3 đội xếp nhất, nhì, ba ở giai đoạn 1 được ưu tiên đá 3 trận sân nhà, 3 đội còn lại chỉ đá 2 trận sân nhà. Với lợi thế điểm số cùng lực lượng đồng đều, phong độ ổn định, HAGL và Viettel được dự báo đua song mã đến ngôi vô địch V-League 2021.



Công Phượng từng gieo sầu cho Viettel ở vòng 5 giai đoạn 1 V-League. Ảnh: MINH TÚ

Hiện HAGL dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm, hơn 3 điểm so với đội xếp hạng nhì Viettel đồng thời vượt trội về hiệu số bàn thắng bại (14 so với 7) nên gần như chắc chắn xếp nhất giai đoạn 1. Với khoảng cách 7 điểm so với đội xếp hạng 3 Than Quảng Ninh, đương kim vô địch Viettel cũng chắc chắn hạng nhì giai đoạn 1.

Chiếu theo mã số lịch thi đấu giai đoạn 2, HAGL lần lượt gặp đội hạng 6 (sân Pleiku), hạng 3 (sân khách), hạng 4 (sân Pleiku), hạng 5 (sân khách), hạng 2 (sân Pleiku). Viettel lần lượt gặp đội hạng 3 (sân Hàng Đẫy), hạng 4 (sân khách), hạng 5 (sân Hàng Đẫy), hạng 6 (sân Hàng Đẫy), hạng 1 (sân khách). Như vậy HAGL sẽ chạm trán với Viettel ở lượt trận cuối trên sân Pleiku. Đây hứa hẹn là trận chung kết của cả V-League 2021. Ở giai đoạn 1, HAGL thắng Viettel 3-0 ngay trên sân Hàng Đẫy.



Viettel (phải) gặp HAGL ở trận cuối V-League 2021 trên sân Pleiku. Ảnh: MINH TÚ

Ngoài HAGL, Viettel đã chắc suất nhất, nhì tốp 6 thì cuộc đua ở 4 tấm vé còn lại rất gay cấn, phải chờ đến kết thúc vòng 13 diễn ra ngày mai (7.5) mới ngã ngũ. Ở vòng 13, HAGL làm khách trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh trong khi Viettel chọn Việt Trì (Phú Thọ) làm sân nhà đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không thể đấu trên sân Hàng Đẫy. Cả HAGL lẫn Viettel đều đặt mục tiêu lấy 3 điểm để đua tranh ngôi vô địch. Sau khi kết thúc vòng 13, VPF mới công bố lịch thi đấu giai đoạn 2 V-League 2021.

Theo Quỳnh Anh (TNO)