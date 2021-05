Chuyện 'kỳ lạ' về người chuyên đi bằng 'vé vớt' ở đội tuyển Việt Nam

Đúng lúc đang xếp đồ để trở về nhà thì thầy Park thông báo ở lại để cùng đội tuyển Việt Nam đi UAE dự vòng loại World Cup 2022. Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng kể với một người bạn của mình. Đây không phải lần đầu tiên thủ thành người Nghệ An đi ‘vé vớt’ như thế.



Văn Hoàng tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. ẢNH: VFF CUNG CẤP

Không quá ngạc nhiên khi Văn Hoàng là một trong 10 cầu thủ bị thầy Park gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam. Cũng có thể vì lý do Hoàng chỉ có đúng 1 tuần tập luyện cùng đội tuyển sau 12 ngày cùng CLB Sông Lam Nghệ An tiến hành cách ly y tế do có liên quan đến một trường hợp F1. Anh không kịp thời gian để chứng minh khả năng của mình.

Văn Hoàng đã sắp xếp đồ để chuẩn bị chia tay anh nhưng đúng lúc đang thu gom hành lý để rời khách sạn ở Hà Nội, anh được thầy Park báo tin gấp. Hoàng vẫn sắp đồ vào va li nhưng không phải trở về nhà mà để đi sang UAE. Đặng Văn Lâm sẽ rời Nhật Bản và hội quân cùng đội tuyển muộn hơn dự kiến. Văn Hoàng trở thành diện đi “vé vớt”!



Thủ môn của CLB Sông Lam Nghệ An có khuôn mặt rất điển trai. ẢNH: MINH TÚ

Cách đây hơn 3 năm, Văn Hoàng cũng được thầy Park triệu tập vào đội U.23 Việt Nam với một lý do khá “độc đáo”. Ban huấn luyện U.23 Việt Nam thời điểm đó lên danh sách tập trung 30 cầu thủ U.23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK giải U.23 châu Á 2018 tại Trung Quốc. Trong danh sách thủ môn, ngoài Bùi Tiến Dũng, Phí Minh Long, Đặng Ngọc Tuấn, ban huấn luyện đã tính chấm Đỗ Sỹ Huy - thủ thành từng được triệu tập cho SEA Games 29 năm 2017.

Nhưng chuyện hy hữu đã xảy ra. Trợ lý người Việt của HLV Park Hang-seo không thể nào liên lạc được với Sỹ Huy. HLV Phạm Minh Đức của U.21 Hà Nội cũng không gọi cho Sỹ Huy để báo tin. Ban huấn luyện đội U.23 Việt Nam chuyển sang phương án B, đó là thủ môn Nguyễn Văn Hoàng của Sài Gòn FC, người cũng từng trưởng thành tại lò đào tạo trẻ của Hà Nội.



Đội tuyển Việt Nam sang UAE vào tối 26.5. ẢNH: NGỌC LINH Ông Park luôn có những quyết định bất ngờ. ẢNH: NGỌC LINH

Nhưng suýt nữa, Văn Hoàng cũng không lên được U.23 Việt Nam khi ấy. Trợ lý thủ môn Nguyễn Đức Cảnh cũng gặp trục trặc khi gọi cho Văn Hoàng. Số là khi ấy, đội Sài Gòn cho các thành viên trở về nhà sau mùa giải V-League 2017. Lúc bấy giờ, chàng thủ môn quê Nghệ An này đang cùng bạn đi bẫy chim. Anh đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhằm tránh “động rừng, chim bay đi mất”.

Phải đến cuộc gọi thứ 7, Văn Hoàng mới bắt máy của thầy Cảnh và ngay lập tức lên đường tập trung cùng đội U.23 Việt Nam. Dù là thủ môn số 2 Văn Hoàng cũng ít nhiều khẳng định được mình khi thầy Park trao cơ hội ở trận đấu với U.23 Uzbekistan (giải M-150 Cup) và Ulsan Hyundai. Bản thân anh cũng thật sự tự hào khi được tận hưởng cảm giác chiến thắng với U.23 Việt Nam, xuyên suốt hành trình đội vào đến trận chung kết giải U.23 châu Á 2018.

Văn Hoàng không được coi là thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 nhưng biết đâu đấy nếu được trao cơ hội, anh chàng có khuôn mặt điển trai này lại thể hiện được mình!

Theo Trung Ninh (TNO)