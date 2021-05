An Khê nâng cao chất lượng phong trào thể dục, thể thao quần chúng

Đặc biệt, phong trào tập luyện TDTT trong người cao tuổi phát triển qua từng năm với nhiều loại hình đa dạng, phong phú như: thể dục dưỡng sinh, đi bộ, cầu lông, bóng bàn, yoga, khiêu vũ ngoài trời; thành lập nhiều câu lạc bộ dưỡng sinh tâm thể, câu lạc bộ thể dục buổi sáng thường xuyên duy trì hoạt động và tham gia thi đấu tại hội thao người cao tuổi thị xã, hội thao cấp tỉnh.

Thực hiện chương trình bơi an toàn phòng tránh đuối nước cho trẻ em, năm 2017, thị xã đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng tránh đuối nước; tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Đồng thời, vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng-chống bệnh tật, đặc biệt là đối tượng trẻ em; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng tránh đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước trên địa bàn thị xã. Thị xã cũng tổ chức giải bơi lội cho thanh-thiếu niên hàng năm, trung bình có khoảng 300 lượt học sinh tham gia; xây dựng 7 hồ bơi do các đơn vị, cá nhân ngoài công lập đầu tư.

Năm 2011, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên chiếm 26,5% dân số, tỷ lệ gia đình thể thao chiếm 15,5%. Đến năm 2020, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên chiếm 40% dân số; tỷ lệ gia đình thể thao chiếm 30%.