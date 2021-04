Kiatisak: "Người viết sử" của Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- Ngay ở mùa giải đầu tiên sau khi tái ngộ với V.League, huấn luyện viên (HLV) Kiatisak đã khiến mọi sự chú ý dồn về mình. Vị chiến lược gia người Thái Lan đang có cơ hội để làm nên lịch sử cho đội bóng Phố núi ở V.League 2021 như ông đã từng làm được khi còn là cầu thủ.

Ngày bầu Đức ngỏ ý muốn có Kiatisak trong đội hình, ông đã nhận về không ít sự nghi ngờ từ người hâm mộ. Đó là thời điểm vị doanh nhân người Bình Định mới chỉ có 1 năm tiếp quản đội bóng Phố núi với 1 thương hiệu mới: Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang chơi ở giải hạng nhất, trong khi V.League đã bước sang tuổi thứ 3. Bởi vậy, báo chí Thái Lan đã đặt những dòng tít mang cả hoài nghi lẫn sự chế giễu “Hoàng Anh Gia Lai là ai? Ở đâu?”…

Bấy giờ, ngay cả những người Thái đam mê bóng đá họa hoằn lắm cũng chỉ biết đến những cái tên đã thành danh như: Sông Lam Nghệ An, Câu lạc bộ Quân đội, Công an Hà Nội… Làng túc cầu Thái cũng tỏ ra bất bình bởi ngôi sao số 1 của đội tuyển quốc gia xứ Chùa Vàng lại đầu quân cho đội bóng tại giải đấu hạng nhất ở Việt Nam-nền bóng đá vẫn được xếp cửa dưới so với họ.

Sau tất cả, với những chế độ ưu đãi “trên trời” của bầu Đức, Kiatisak đã đặt chân đến Phố núi tạo nên cơn chấn động đầu tiên của bóng đá Việt về ngoại binh. Sau Kiatisak, hàng loạt ngôi sao của đội tuyển Thái Lan cũng cập bến Pleiku để tạo ra dàn hảo thủ bất khả chiến bại.

Huấn luyện viên Kiatisak mang đến sự khác biệt cho HAGL. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Với đẳng cấp của Kiatisak, HAGL đã dễ dàng thăng hạng lên sân chơi cao nhất để rồi giành 2 chức vô địch liên tiếp vào các năm 2003, 2004. Thành tích vô tiền khoáng hậu đó giúp HAGL ghi danh vào lịch sử với tư cách là đội bóng duy nhất vô địch V.League ngay khi vừa lên hạng. Đó cũng là những mùa giải Kiatisak giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V.League. Dù giai đoạn sau đó với HAGL chẳng mấy oai hùng, nhưng với những gì Kiatisak cống hiến cho đội bóng Phố núi, số áo 13 đã được “treo” vĩnh viễn như một sự tri ân cho huyền thoại này.

Kiatisak để lại cho HAGL một thương hiệu suốt nhiều năm cùng 2 ngôi sao trên ngực áo đánh dấu 2 chức vô địch. Ngay sau đó, bầu Đức bắt tay vào xây dựng học viện với hy vọng đi lên từ “gà nhà”. Lứa cầu thủ đầu tiên như: Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh… chính là sản phẩm từ lò đào tạo này.

Tuy nhiên, sau nhiều năm lên chơi ở V.League, “những đứa trẻ của bầu Đức” dường như vẫn “không chịu lớn” khiến ông đau đầu. Từ ông thầy người Pháp vốn quen nghiệp “gõ đầu trẻ” như Guillaume đến các HLV người Hàn hay HLV nội như Dương Minh Ninh, Nguyễn Văn Đàn… cũng không giúp lứa gà nòi của bầu Đức thăng hoa ở đấu trường quốc nội.

Trước nguy cơ thanh xuân của lứa cầu thủ tài năng có thể phai tàn cho những cuộc chiến trụ hạng, bầu Đức một lần nữa đã phải cầu cứu Kiatisak. Cựu HLV đội tuyển Thái Lan được kỳ vọng sẽ giúp bầu Đức vực dậy đội bóng trong lúc khó khăn này.

Trở lại Pleiku, Zico Thái cũng không quá tham vọng và chỉ yêu cầu ông chủ trao cho mình thời gian. Với một người trở lại V.League sau gần 10 năm hồi hương, người ta cũng không hy vọng Kiatisak làm điều quá lớn lao ở mùa giải V.League 2021.

Người hâm mộ Phố núi xếp hàng dài chờ mua vé vào sân xem màn thể hiện của thầy trò HLV Kiatisak. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Thế nhưng, sau 10 vòng đấu, HAGL cùng HLV Kiatisak đã tiêu tốn quá nhiều giấy mực của báo giới. Cái tên HAGL một lần nữa được xướng lên như ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Hơn cả, HLV Kiatisak đến và giúp các học trò xóa đi những vệt buồn lịch sử, chẳng hạn như cái “dớp” 17 năm không thắng trên đất Đà Nẵng hay 4 năm liền chỉ toàn hòa và thua trước Hà Nội FC. Chuỗi 9 trận bất bại với 6 chiến thắng liên tiếp cũng giúp HAGL làm nên lịch sử mới cho đội bóng.

Chính Kiatisak là người có công đầu đưa về Pleiku 2 cầu thủ: Brandao và Kim Dong-su để hoàn thành những mảnh ghép quan trọng ở vị trí trung vệ và tiền đạo. Từ ngày HLV Kiatisak đến với Phố núi, người ta mới thấy Văn Toàn sắc sảo thế nào trong khâu dứt điểm, thấy Công Phượng cam chịu trên băng ghế dự bị để tỏa sáng mỗi khi vào sân thay người. Ngay cả Xuân Trường suốt gần 3 năm tịt ngòi ở sân Pleiku cũng đã “nổ súng” với siêu phẩm vốn đã thành thương hiệu của một thời quá vãng.

Những đội bóng sừng sỏ ở V.League như: Viettel, SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC… đã lần lượt điền tên vào danh sách bại tướng của HAGL ở mùa bóng này. Thắng thuyết phục những ứng cử viên, HAGL dưới bàn tay chèo lái của HLV Kiatisak đang tiến gần hơn bao giờ hết đến chức vô địch sau 17 năm đợi chờ. Ít nhất là sau chiến thắng 1-0 trước Hà Nội FC trên sân nhà ở vòng 10 V.League, HAGL đã mở toang cánh cửa đến ngôi vị vô địch lượt đi mùa bóng 2021.

LÊ VĂN NGỌC