Gia Lai: Sôi nổi đại hội thể dục thể thao ở cơ sở

(GLO)- Nhiều địa phương ở Gia Lai trong tỉnh đang tổ chức đại hội thể dục thể thao (TDTT) cấp cơ sở. Ngoài việc đánh giá kết quả tập luyện và thi đấu thể thao thời gian qua, đây cũng là dịp để các địa phương tuyển chọn những tài năng chuẩn bị tham gia đại hội TDTT cấp trên.





Vui tươi, phấn khởi



Xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) là một trong những địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Đại hội thu hút gần 500 vận động viên (VĐV) của 10 thôn, làng trên địa bàn xã tham gia tranh tài ở các môn: bóng đá nam, bóng chuyền nữ, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ. Trong 8 ngày diễn ra đại hội, người dân được chứng kiến những màn đua tranh sôi nổi giữa các đoàn VĐV.

Ông Trương Văn An-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Sê-chia sẻ: “Xã Ia Hlốp được huyện lựa chọn làm điểm tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Qua theo dõi, chúng tôi đánh giá rất cao công tác tổ chức đại hội của xã. Đại hội đã diễn ra rất thành công từ công tác tổ chức đến chất lượng chuyên môn của VĐV và sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của người dân trong xã. Theo kế hoạch, từ ngày 10-3 đến 28-5, huyện Chư Sê hoàn thành Đại hội TDTT cấp cơ sở. Tính đến ngày 22-4, đã có 5 xã, thị trấn tổ chức xong Đại hội TDTT. Năm nay, chúng tôi hỗ trợ các địa phương phông màn, máy móc cùng lực lượng trọng tài nên việc tổ chức đại hội diễn ra thành công hơn”.

Thi đấu môn kéo co tại Đại hội TDTT xã Chư Drăng (huyện Krông Pa). Ảnh: Thiên Di



Ngày 24-4, khu thể thao của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi rộn ràng hơn bởi sự có mặt của đông đảo VĐV tham gia Đại hội TDTT phường Hoa Lư (TP. Pleiku) và khán giả đến cổ vũ. Đây là địa phương đầu tiên của TP. Pleiku tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Bà Nguyễn Thị Hương (tổ 8, phường Hoa Lư) phấn khởi nói: “Tôi là thành viên đội kéo co. Trước đại hội, chúng tôi đã tập luyện rất nhiều với quyết tâm mang huy chương về cho tổ mình. Hôm nay là một ngày vui với người dân ở phường, tôi thấy mọi người rất hào hứng tham gia thi đấu và cổ vũ”.



Ông Dương Minh Nguyên-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) cho hay: “Hiện nay, Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao nhiều huyện, thị xã, thành phố đang tập trung hỗ trợ xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT nên chưa gửi báo cáo cụ thể. Do đó, chúng tôi chưa có thống kê đầy đủ số lượng xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức xong đại hội. Tuy nhiên, đại hội TDTT cấp xã được triển khai đúng theo tiến độ mà các địa phương xây dựng. Dự kiến đến hết tháng 10-2021, công tác tổ chức đại hội TDTT cấp xã sẽ hoàn tất; đến hết tháng 12-2021 sẽ xong đại hội TDTT cấp huyện. Đại hội TDTT được xem là ngày hội đối với Nhân dân trong tỉnh, qua đây thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe và lựa chọn VĐV tài năng chuẩn bị thi đấu Đại hội TDTT toàn tỉnh và toàn quốc”.



Chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn tỉnh



Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX dự kiến diễn ra vào tháng 4-2022, hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022, các địa phương, sở, ngành của tỉnh đang tích cực triển khai các hoạt động liên quan.

Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku-cho hay: “Theo kế hoạch, trung tuần tháng 11-2021, Đại hội TDTT thành phố sẽ khai mạc với 16 môn thi đấu để chuẩn bị lực lượng tham gia đại hội cấp tỉnh. Hiện chúng tôi đã tổ chức xong 2 môn gồm: billiards và việt dã”.

Ban tổ chức Đại hội TDTT xã Uar trao thưởng cho các đội giành giải ở môn bóng chuyền. Ảnh: Thiên Di



Bên cạnh các địa phương thì Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT. “Cả 2 đơn vị này đều dự kiến tổ chức xong Đại hội TDTT cấp ngành vào cuối tháng 12-2021. Phía Công an tỉnh cho biết sẽ tổ chức lồng ghép Đại hội TDTT với Hội thao chiến sĩ Công an khỏe năm 2021. Sau đó, đơn vị sẽ tuyển chọn VĐV để tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2022”-ông Dương Minh Nguyên thông tin.



Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết: “Từ tháng 11-2020, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp năm 2021 và Đại hội TDTT cấp tỉnh năm 2022. Đến ngày 22-1-2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đại hội TDTT các cấp năm 2021 và Đại hội TDTT cấp tỉnh năm 2022 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng ban. Chúng tôi đang tham mưu để trong tháng 5-2021, Ban Chỉ đạo đại hội TDTT các cấp của tỉnh tổ chức họp lần thứ nhất nhằm triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đến tháng 6-2021, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX năm 2022 để tham mưu cho UBND tỉnh. Đối với các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, trước thềm đại hội, chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng việc hướng dẫn cách thức tổ chức, tập huấn trọng tài để nâng cao trình độ chuyên môn khi tham gia điều hành thi đấu”.



THIÊN DI