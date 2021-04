Đội hình dự bị Hoàng Anh Gia Lai ngược dòng chật vật trước An Giang

(GLO)- Đã có những bất ngờ thú vị đến từ đội bóng hạng nhất An Giang trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong trận đấu vòng loại Cúp Quốc gia trên sân Pleiku chiều 23-4. Dẫu vậy, những ngôi sao của đội bóng Phố núi đã kịp thời tỏa sáng để mang về tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Châu Ngọc Quang của HAGL vấp phải sự truy cản quyết liệt của An Giang. Ảnh: Văn Ngọc



Trước một đối thủ chỉ chơi ở Giải hạng nhất Quốc gia, HAGL rõ ràng được đánh giá vượt trội hơn hẳn trong trận đấu đầu tiên ở vòng loại Cúp Quốc gia. Cùng với việc hạn chế ngoại binh, huấn luyện viên (HLV) Kiatisak đã tung vào sân hoàng loạt cầu thủ nội vốn chỉ quen với băng ghế dự bị như Đông Triều, Đức Lễ, Ngọc Quang, Văn Trường, Văn Việt… Ngoài Hữu Tuấn, 10 cầu thủ còn lại là những người chưa từng được lựa chọn ra sân ở đội hình xuất phát tại đấu trường V.League.



Trong khi đó, trong tay HLV Trịnh Văn Hậu của An Giang cũng bao gồm hầu hết những cầu thủ trẻ mới chỉ vừa bước qua tuổi đôi mươi. Nhiều cầu thủ trong số này trưởng thành từ lò đào tạo của chính HAGL như Hoàng Uy, Văn Văn, Hữu Phước, Dương Quân… Bởi vậy, dẫu chỉ ra sân với đội hình 2 nhưng một chiến thắng là điều nằm trong tầm tay của đội chủ sân Pleiku.

Tuy nhiên, trước lối đá biết người biết ta của đội bóng đến từ miền Tây, HAGL đã gặp rất nhiều khó khăn. Các cầu thủ đội khách chủ động chơi phòng ngự bên phần sân nhà để rình rập cơ hội phản công. Trong bối cảnh đó, đội chủ nhà tấn công tương đối rời rạc, thiếu đi sự kết nối giữa các tuyến. Dù cầm bóng khá nhiều ở khu vực trung lộ nhưng việc phân phối bóng lên tuyến trên đã gặp đôi chút vấn đề.



Những cái tên được kỳ vọng như Bảo Toàn hay Đông Triều được HLV Kiatisak tin dùng cho hàng công cũng không thể hiện được nhiều điều khi thi đấu tương đối mờ nhạt. Trong suốt 45 phút đầu tiên, HAGL chỉ tạo được một cơ hội đáng kể ở phút 17 sau pha thoát xuống đối mặt với thủ thành đối phương của Bảo Toàn. Tiếc rằng cầu thủ số 20 lại dứt điểm trúng cột dọc khung thành dù đã đánh bại được thủ môn Thanh Nhã. Ở chiều ngược lại, An Giang có rất ít cơ hội để uy hiếp khung thành của Văn Trường. Chỉ đôi lần họ tung ra những cú dứt điểm từ xa không mấy hiểm hóc.



Được chơi trên sân nhà, HLV Kiatisak rõ ràng không muốn phải phân định thắng thua trên chấm penalty. Ông đã có sự thay đổi nhân sự khi rút Đông Triều để tung Tuấn Anh vào sân nhằm tạo sự uyển chuyển cho những pha tấn công của đội chủ nhà. Đội hình của HAGL được đẩy lên cao và các cầu thủ cũng được yêu cầu chơi với một nhịp độ cao hơn để tìm ra khoảng trống trong hàng thủ đội khách.



Thực tế đội bóng Phố núi đã tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn trong hiệp 1 nhưng kết cục vẫn chỉ là con số 0. Phút 61, Việt Hưng có tình huống thoải mái đối mặt với Thanh Nhã chỉ ở cự ly chừng 9 m nhưng tiền vệ số 97 đã sút bóng lên trời. Ít phút sau, đến lượt Bảo Toàn mang lại sự nuối tiếc cho khán giả trên sân Pleiku với tình huống đánh đầu tìm đến đúng vị trí mà thủ thành đối phương đã chọn sẵn.

Các cầu thủ An Giang đã tạo nên bất ngờ thú vị. Ảnh: Văn Ngọc



Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, HAGL đã phải trả giá do sai lầm ở hàng phòng ngự. Phút 72, Văn Việt để mất bóng nguy hiểm trước vòng cấm và các cầu thủ An Giang đã rất nhanh ào lên tấn công chớp nhoáng. Sau pha bóng ói ra từ thủ thành Văn Trường, cầu thủ vào sân thay người Văn Hợp bên phía An Giang đã tung cú sút uy lực vào khung thành trống mở tỷ số 1-0 cho đội khách.



Đến lúc này, HLV Kiatisak buộc phải tung vào sân những ngôi sao Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương và ngay cả tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương để chơi tất tay với đội khách. Sự thay đổi này lập tức tạo ra khác biệt khi Văn Toàn đã kiếm về một quả phạt 11 m ở phút 86 để Văn Thanh san bằng cách biệt 1-1.

Tuấn Anh đã được trao cơ hội trong trận cầu với An Giang. Ảnh: Văn Ngọc



Bàn thua khiến An Giang dường như sụp đổ về cả tinh thần và thể lực. Trong khi đó, HAGL tiếp tục dồn ép đội khách lùi sâu về phần sân nhà. Và điều gì đến cũng phải đến. Ở phút bù giờ đầu tiên, Đại Dương đã dứt điểm dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1 sau một pha lộn xộn trong vòng cấm.



Những nỗ lực ít ỏi còn lại của An Giang cũng không khiến họ đảo ngược tình thế và đành ngậm ngùi nhìn HAGL bước vào vòng loại thứ 2.



LÊ VĂN NGỌC