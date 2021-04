Đội bóng đất Mỏ được thưởng 0,5 tỉ trong ngày các cầu thủ dọa bỏ chơi

UBND tỉnh Quảng Ninh 9.4 đã có quyết định thưởng 500 triệu đồng cho Đội bóng đá nam Than Quảng Ninh cho thành tích thi đấu xuất sắc tại V.Leagua mùa giải 2021. Cũng trong ngày hôm nay, hàng loạt các cầu thủ của đội bóng này có “tâm thư” gửi các đơn vị liên quan về tình trạng nợ lương, thưởng…kéo dài hơn 8 tháng.

Các cầu thủ bóng đá nam CLB bóng đá Than Quảng Ninh. Ảnh: CTV

Quyết định thưởng tiền cho Đội bóng đá nam Than Quảng Ninh do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn ký. Được biết, dù bị nợ lương tới hơn 8 tháng, nhưng các cầu thủ của đội bóng đất Mỏ đã thi đấu rất ấn tượng và đang đứng thứ 2 với 18 điểm.

Cũng trong ngày hôm nay, hàng loạt các cầu thủ của đội bóng đã có “tâm thư” gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, CLB bóng đá Than Quảng Ninh…, sau một thời gian dài các đơn vị liên quan không có bất cứ động thái nào về khoản lương nợ hơn 8 tháng cùng các khoản khác.

Trên trang cá nhân, đội trưởng Hải Huy viết: "Tôi viết đơn này kính mong những người có trách nhiệm vào cuộc để xử lý việc nợ các khoản tiền theo hợp đồng của tôi kí với câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Đến thời điểm hiện tại, CLB Than Quảng Ninh nợ tôi các khoản tiền như sau: Tiền lương từ tháng 9.2020 đến tháng 4.2021; tiền thưởng các trận thắng từ cuối năm 2019 đến nay; tiền phí hợp đồng chuyển nhượng mùa giải 2021".

Các cầu thủ đất Mỏ đồng loạt cho biết, nếu mọi việc không được giải quyết như lời hứa của lãnh đạo, tất cả sẽ dừng lao động cho CLB Than Quảng Ninh kể từ vòng 9 V.League 2021. Trong trường hợp mọi việc vẫn cứ tiếp diễn thì hết giai đoạn 1 V.League, các cầu thủ sẽ công bố hợp đồng lao động với đội bóng chính thức hết hiệu lực.

Trao đổi với Lao Động trước đó về tình trạng nợ lương các cầu thủ hơn 8 tháng, ông Phạm Thanh Hùng – Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh – cho biết, dù đã có cam kết của tỉnh Quảng Ninh, các ngành liên quan cùng chung tay hỗ trợ cho đội bóng sau cuộc khủng khoảng tài chính ở đội bóng này năm ngoái, nhưng đến nay, CLB vẫn chưa nhận được đồng nào. Theo ông Hùng, một mình ông không thể cáng đáng được toàn bộ kinh phí khoảng 70 tỉ đồng/năm cho đội bóng.

Cuộc khủng hoảng tài chính ở CLB bóng đá Than Quảng Ninh bắt đầu từ cuối năm ngoái sau khi 2 nhà tài trợ chính là Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Cty Đông Bắc xin dừng tài trợ do tình hình kinh tế khó khăn. Những năm qua, số tiền tài trợ của 2 đơn vị này thường chiếm khoảng 40% tổng kinh phí hoạt động của đội bóng.

NGUYỄN HÙNG (LĐO)