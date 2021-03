V-League 2021 sẵn sàng trở lại sau gần 2 tháng tạm nghỉ vì COVID-19

Trước trận, ban tổ chức sẽ đo thân nhiệt đối với tất cả các thành viên tham gia trận đấu và khán giả (nếu có), những ai có thân nhiệt trên 37,5 độ C không được vào sân vận động.



Sẽ có một Công Phượng hay nhất từ trước tới nay tại V-League 2021

Hoàng Anh Gia Lai đã sẵn sàng cho ngày trở lại của V-League 2021

(Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)



Sau gần 2 tháng phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, V-League 2021 đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan thống nhất đưa bóng lăn trở lại trên sân cỏ vào cuối tuần này, bắt đầu từ ngày 13/3 với 5 cặp đấu bù của vòng 3, giai đoạn 1.



Theo lịch thi đấu mới, thời gian nghỉ giữa các vòng đấu cũng được rút ngắn hơn, từ 5-6 ngày xuống 3-4 ngày/vòng đấu.



Sự thay đổi này nhằm hỗ trợ tối đa cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 và có thời gian chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng khác như SEA Games 31 sẽ được tổ chức vào cuối năm 2021.



Để đảm bảo công tác tổ chức thi đấu các giải bóng đá trong hệ thống thi đấu quốc gia giữa thời gian dịch bệnh, mới đây, Ban điều hành giải đã ban hành hướng dẫn nghi thức và công tác tổ chức trận đấu trong thời gian dịch bệnh tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021.



Cụ thể, các trận đấu sẽ được tổ chức theo 1 trong 3 hình thức: trận đấu kín (không có khán giả), trận đấu hạn chế (giới hạn số lượng khán giả) hoặc trận đấu bình thường.



Trước trận, ban tổ chức sẽ đo thân nhiệt đối với tất cả các thành viên tham gia trận đấu và khán giả (nếu có), những ai có thân nhiệt trên 37,5 độ C không được vào sân vận động.



Ban tổ chức niêm yết bảng thông tin hướng dẫn an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 tại các cổng ra, vào sân vận động và phòng thay đồ theo quy định.



Cùng với đó, toàn bộ khu vực khán đài và phòng chức năng sân vận động phải được dọn dẹp vệ sinh, khử trùng (nếu cần) vào buổi sáng của ngày diễn ra trận đấu, các thành viên tham gia trận đấu phải đeo khẩu trang (ngoại trừ cầu thủ, trọng tài tại sân thi đấu) trong thời gian khởi động và diễn ra trận đấu.



Đối với các trận đấu kín, ngoài lực lượng cầu thủ, ban huấn luyện, lực lượng làm nhiệm vụ, quan chức trận đấu, trọng tài và giám sát trọng tài thì sẽ chỉ có tối đa 2 khách mời VVIP (khách VIP đặc biệt) và 12 khách VIP/quan chức câu lạc bộ được tham dự.



Các cầu thủ, ban huấn luyện và quan chức câu lạc bộ phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của địa phương và các yêu cầu của ban tổ chức trận đấu. Các thành viên ngồi trong khu vực kỹ thuật phải đeo khẩu trang, không bắt tay, không đổi trang phục, sử dụng chai nước cá nhân...



Các ban tổ chức trận đấu phải chỉ định một người phụ trách các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thiết lập mạng lưới liên lạc khẩn cấp với y tế địa phương; đồng thời, bố trí nhân viên kiểm tra đo thân nhiệt...



Số lượng trẻ em nhặt bóng phải phù hợp và phải quy định khoảng cách an toàn, bắt buộc đeo khẩu trang và sử dụng găng tay y tế trong suốt trận đấu.



Trong các trận đấu hạn chế, ngoài các thành phần đã quy định như trận đấu kín, việc sử dụng trẻ em dắt tay tại nghi thức trước trận đấu sẽ được siết chặt và sân vận động chỉ đón một số lượng khán giả giới hạn theo quy định của chính quyền địa phương.



Thay vì bán vé thông thường, chỉ những khán giả được chọn mới được phép mua vé vào sân xem các trận đấu thuộc diện hạn chế. Ban điều hành giải cũng khuyến nghị chỉ phát hành 30% tổng số lượng vé có sẵn. Khoảng cách giữa các khán giả sẽ được kiểm soát theo quy định của Bộ Y tế, tối thiểu là 1m.



Đối với trận đấu bình thường, bên cạnh việc thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức trận đấu triển khai theo quy định hiện hành của Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp, Điều lệ Giải, các quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, các trận đấu bình thường cũng cần duy trì công tác khử trùng các khu vực khán đài, phòng chức năng và thường xuyên thông báo nhắc nhở, hướng dẫn các thành viên tham gia trận đấu về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Nam Thái (TTXVN/Vietnam+)