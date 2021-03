U.19 Việt Nam ráo riết chuẩn bị cho sân chơi châu lục

Hôm qua, VFF đã công bố danh sách tuyển U.19 Việt Nam tập trung đợt 1 (từ ngày 15 - 20.3) với 34 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục giải vô địch U.19 Đông Nam Á vào tháng 7 ở Indonesia, vòng loại giải U.19 châu Á năm 2022 và hướng tới FIFA World Cup U.20 2023.



HLV Troussier sẽ đánh giá toàn diện đợt tập trung đầu của U.19 Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa



Theo HLV trưởng tuyển U.19 Việt Nam Philippe Troussier, đây chỉ là 1 trong rất nhiều đợt tập trung trong kế hoạch 3 năm của ông, với mục tiêu sẽ không bỏ sót tài năng, quy tụ gần hết những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi sinh năm 2003 - 2005 của các CLB để rà soát, đánh giá khả năng, phong độ, từ đó tìm ra những gương mặt phù hợp để đầu tư lâu dài.



Trong đợt tập trung đầu tiên này chủ yếu gồm các cầu thủ đã chơi tốt ở vòng loại nhưng nằm ngoài danh sách 12 đội tham dự vòng chung kết giải vô địch U.19 quốc gia 2021 như Viettel, Thanh Hóa, Nam Định, Long An, Đà Nẵng, Huế... HLV Philippe Troussier nói: “Ở vòng loại tôi đã đi xem một số trận và nhận thấy lứa cầu thủ U.19 hiện tại về mặt bằng chung không hề kém so với lứa U.19 đã lỡ cơ hội dự vòng chung kết U.19 châu Á vừa rồi do Covid-19.



Tất nhiên tôi sẽ có cơ hội theo dõi thêm sự thi thố của họ khi VCK giải U.19 quốc gia sắp khởi tranh. Còn với số cầu thủ triệu tập lần này, tôi sẽ nhìn nhận năng lực cá nhân và khả năng hòa nhập của cầu thủ đó với lối chơi chung mà tôi sẽ xây dựng cho đội tuyển. Sau đó tôi sẽ dành toàn bộ thời gian xem VCK U.19 để tìm ra nhiều gương mặt hay và xuất sắc, để sau giải tôi sẽ gọi tập trung một đội tuyển đầy đủ cầu thủ tốt nhất vào giữa tháng 4 khi giải U.19 kết thúc. Tôi cũng hy vọng nếu điều kiện cho phép, Việt Nam tổ chức được giải U.19 tiền AFF Cup vào đầu tháng 7 thì rất tuyệt vời cho các cầu thủ U.19 chứng tỏ trên sân nhà”.



Có thể nói, sự bắt tay vào cuộc sớm của ông Troussier và bầu không khí VCK U.19 vô địch quốc gia sắp khởi tranh cuối tháng 3 tới đang lan tỏa mạnh mẽ cho thấy các cầu thủ U.19 Việt Nam sẽ nỗ lực chứng tỏ mình nhằm được đứng vào hàng ngũ tuyển U.19 Việt Nam tranh tài ở sân chơi châu lục.

