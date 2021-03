Không phải hotgirl Thu Huyền, đây mới là tin vui của bóng chuyền Việt Nam

Các hoạt động của bóng chuyền Việt Nam đã hoạt động trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới 2021.





Trong 2 ngày qua, bóng chuyền Việt Nam xôn xao với thông tin hotgirl Đặng Thu Huyền chia tay ở tuổi 19 để chọn một hướng khác trong định hướng tương lai. Mọi sự chú ý đổ dồn vào câu chuyện của gương mặt trẻ được biết nhiều đến bởi vẻ xinh đẹp và những hình ảnh trên mạng xã hội này, thay vì những chuyển động cùng tin vui của làng bóng chuyền.



Ngày 5.3, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã hội quân tập huấn giai đoạn 2 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội sau thời gian dài phải tạm hoãn vì dịch COVID-19. Trong khi đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cũng tổ chức bốc thăm thi đấu vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch toàn quốc 2021, sau khi phải hoãn lịch ban đầu là trong tháng 2.



Vòng 1 giải vô địch quốc gia 2021 sẽ thi đấu bảng A tại Quảng Ninh và bảng B tại Gia Lâm (Hà Nội). Theo bốc thăm, bảng A nam có các đội Thành phố HCM, Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh, Long An và Hà Nội. Bảng A nữ có Than Quảng Ninh, Thông tin Lienvietpostbank, Ngân hàng Công thương, Ninh Bình, Thanh Hóa.



Bảng B nam gồm Sanest Khánh Hòa, Biên phòng, Thể Công, Vật liệu xây dựng Bình Dương, Bến Tre. Bảng B nữ gồm các đội VTV Bình điền Long An, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Kinh Bắc Bắc Ninh, Đắc Lắc và Thái Bình.





Nữ Thông tin Lienvietpostbank (áo thẫm) sẽ bắt đầu bảo vệ chức vô địch quốc gia trong tháng 4 tới. Ảnh: NGỌC HẢI



Vòng 1 tranh tài theo thể thức vòng tròn các đội từ ngày 11.4 đến ngày 15.4. Sau khi kết thúc, 4 đội có vị trí cao nhất của nam và 4 đội cao nhất của nữ sẽ giành quyền dự cúp Hùng Vương dự kiến tổ chức ở Phú Thọ từ ngày 18 đến ngày 21.4.



Để khởi động cho vòng 1, Ninh Bình sẽ tổ chức Giải bóng chuyền Hoa Lư-Bình Điền 2021 từ ngày 23 đến ngày 27.3 với 6 đội nam và 6 đội nữ.



Phụ trách bộ môn bóng chuyền Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Đào Xuân Chung chia sẻ: "Các giải đấu vẫn đang trong giai đoạn dự kiến thời gian tranh tài, bởi ảnh hưởng của COVID-19. Chúng tôi sẽ thực hiện công tác phòng chống dịch đúng theo quy định, khi các giải thể thao được trở lại tranh tài".



Trong khi đó, 18 tuyển thủ bóng chuyền nam đã bắt đầu tập huấn giai đoạn 2 dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên trưởng người Trung Quốc - Li Huan Ning. Theo kế hoạch, đội tuyển đã tập từ mùng 6 Tết nhưng vì COVID-19 nên phải tạm dừng. Đợt tập trung này, 2 sự trở lại đội tuyển đáng chú ý là chủ công Từ Thanh Thuận (Sanest Khánh Hòa, bình phục chấn thương tay) và Nguyễn Văn Hạnh (TPHCM, gọi bổ sung).



Được biết, ông Li Huan Ning đã trình kế hoạch dự kiến đưa đội nam đi tập huấn Thượng Hải (Trung Quốc) sau vòng 1 giải toàn quốc nhưng vẫn phải chờ diễn biến của dịch bệnh.





Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có áp lực lớn là chỉ tiêu giành HCV SEA Games. Ảnh: AVC



Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa lên danh sách tập trung và dự kiến chỉ có sau vòng 1. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xác định mời một ông thầy nội làm huấn luyện viên, với 4 ứng viên gồm Hà Vũ Sơn (Thông tin Lieenvietpostbank), Phạm Văn Long (Kinh Bắc Bắc Ninh), Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang Hà Nội), Nguyễn Tuấn Kiệt (Than Quảng Ninh).





Đội bóng chuyền nam, nữ Việt Nam tập trung hướng đến SEA Games 2021 trên sân nhà. Đội nam nhận chỉ tiêu giành Huy chương vàng, đội nữ bảo vệ chiếc Huy chương Bạc.





https://laodong.vn/the-thao/khong-phai-hotgirl-thu-huyen-day-moi-la-tin-vui-cua-bong-chuyen-viet-nam-886469.ldo

Theo BÍCH VIỆT (LĐO)