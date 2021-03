Gordon Rimario: Từ nỗi thất vọng trở thành "khắc tinh" của HAGL

Cuối tuần này, Gordon Rimario sẽ trở về Pleiku để đối đầu với HAGL, mang theo đó là cái duyên ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.





Thất bại ở HAGL



Việt Nam có thể được xem là mảnh đất lành dành cho các cầu thủ Jamaica. Từ Diego Fagan, Errol Stevens đến Jermie Lynch, những cái tên này đã trở nên quá đỗi quen thuộc với khán giả V.League. Họ đến dải đất hình chữ S để tìm kiếm cơ hội, mang theo mình một bản lý lịch đầy ấn tượng. Thậm chí, Stevens và Lynch còn từng được triệu tập và thi đấu cho ĐT Jamaica.





Với Gordon Rimario, hành trang mà anh mang theo trong lần sang Việt Nam thử sức lại tỏ ra kém ấn tượng hơn các đàn anh. Những gì mà NHM V.League biết về chân sút sinh năm 1994 trong những ngày đầu tại HAGL chỉ là việc anh trưởng thành từ bóng đá học đường ở Mỹ và chơi bóng nhiều năm tại đây.



Thông tin về Rimario cũng xuất hiện rất ít trên các phương tiện truyền thông. Chính vì thế, nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi với trình độ của Rimario. Họ lo sợ anh sẽ tiếp tục bước vào vết xe đổ mà những ngoại binh trước đó đã để lại tại HAGL.



Trên thực tế, quãng thời gian của Rimario tại HAGL đã diễn ra vô cùng bấp bênh. Anh ra sân 13 trận tại V.League 2018, nhưng lại không thể nổ súng một lần nào. Dấu ấn đáng kể nhất của Rimario trong màu áo đội bóng Phố núi có lẽ là những tình huống nóng nảy trên sân và những lần nhận thẻ vàng không đáng có.





Rimario tỏ ra lạc nhịp trong lối chơi của HAGL. Đó chính là vấn đề chung mà nhiều ngoại binh mắc phải tại đội bóng Phố núi, kể từ khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh được đôn lên đội một.



Nửa mùa giải tại HAGL của Rimario diễn ra khá chóng vánh. Anh nhanh chóng phải rời đi nhằm tìm kiếm điểm dừng chân phù hợp hơn. Tuy nhiên, khi nhắc lại giai đoạn này, Rimario cũng đã không thể giấu được nỗi tiếc nuối.



"Cầu thủ HAGL giúp tôi yêu đất nước Việt Nam. Chúng tôi cùng lứa tuổi với nhau nên cũng dễ hòa đồng. Họ rất vui tính, chỉ cho tôi rất nhiều về Việt Nam, nói về tập quán của Việt Nam rất nhiều.





Tôi rất hòa đồng với các cầu thủ HAGL nhưng bóng đá không bao giờ dễ dàng cả. Đôi khi mọi việc không thành công chỉ bởi một lý do: Đúng người sai thời điểm" - Rimario chia sẻ với Soha hồi năm 2019".



Chứng tỏ giá trị



Rimario chưa từng nghĩ đến chuyện rời HAGL. Thế nhưng, khát khao được tỏa sáng đã thôi thúc anh tìm kiếm bến đỗ mới. Kết thúc giai đoạn lượt đi V.League 2018, tiền đạo người Jamaica gia nhập CLB Thanh Hóa.



"Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, lúc đầu tôi vẫn muốn ở lại HAGL bởi tôi tin rằng bàn thắng đã đến rất gần rồi, kiểu gì tôi cũng ghi được bàn ở V.League.









Nhưng người đại diện nói với tôi rằng hãy thử nghĩ về việc đến Thanh Hóa xem, một nơi cũng rất tốt để tôi phát triển. Và nhìn xem những gì đã diễn ra ở mùa trước khi tôi đến Thanh Hóa và chơi ở đó trong 4 tháng nửa sau mùa giải. Nhiều tình huống, cơ hội tương tự ở HAGL tôi không ghi được bàn nhưng tại CLB mới tôi lại làm được.



Không phải chuyện may mắn mà là do thời điểm thôi. Hoặc cũng có thể do Chúa định đoạt số phận rằng tôi không thể ghi bàn ở Gia Lai được".



Nửa đầu V.League 2018 tại HAGL dường như đã giúp Rimario thích nghi tốt hơn với môi trường bóng đá Việt Nam. Từ chỗ bị chê "không biết ghi bàn", Rimario đã nhả đạn đều đặn trong 8 trận ra sân cho Thanh Hóa, với 8 lần lập công. Điểm mạnh của Rimario chính là sức càn lướt, điều đã biến anh trở thành nỗi ác mộng của nhiều hàng thủ. Dưới trướng HLV Nguyễn Đức Thắng, Rimario đã bộc phát tốt khả năng của mình và trở thành một sát thủ thực sự tại V.League.











Mùa giải tiếp theo, CLB Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Tuy nhiên, Rimario vẫn quyết định ở lại đây để tiếp tục nhận nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công của đội bóng xứ Thanh. Tần suất ghi bàn của Rimario có phần chững lại khi anh chỉ bỏ túi 8 pha lập công sau 20 trận ra sân. Thế nhưng, phần lớn bàn thắng mà chân sút người Jamaica ghi được đều giúp Thanh Hóa thu về những điểm số quan trọng trên hành trình trụ lại V.League mùa đó.



Một năm rưỡi của Rimario đã đưa tên tuổi của anh bước ra ánh sáng. Không còn là hình ảnh của một Rimario lạc lõng, vật vờ trên hàng công của HAGL, chân sút người Jamaica giờ đây đã trở thành một tiền đạo đẳng cấp tại V.League và luôn biết cách gieo sầu lên cầu môn đối phương.



Tình hình tại CLB Thanh Hóa đã khiến Rimario buộc phải rời đi để tìm kiếm thử thách mới. Anh sau đó đã gia nhập CLB Hà Nội và trở thành một phần không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Chu Đình Nghiêm. Chính vì thế, dù phải nghỉ hai vòng đầu V.League 2020 vì chấn thương và được thay thế tạm thời bởi Ibou Kebe, CLB Hà Nội vẫn quyết tâm giữ Rimario và chờ ngày chân sút sinh năm 1994 tái xuất.









Rimario đã tỏa sáng rực rỡ tại Thanh Hóa, dù cho xung quanh anh lúc bấy giờ không có nhiều vệ tinh chất lượng. Do đó, khi đến với Hà Nội, đội bóng sở hữu hàng tiền vệ mạnh bậc nhất V.League, Rimario đã không gặp nhiều khó khăn để cải thiện thành tích ghi bàn của mình. Tại V.League 2020, chân sút người Jamaica đã ghi 12 bàn chỉ sau 17 trận. Con số này lẽ ra đã phải tốt hơn nếu như Rimario tận dụng triệt để hơn những cơ hội ngon ăn mà anh sở hữu được.



Rimario đã có một mùa giải tuyệt vời tại Hà Nội. Anh vô địch Cúp Quốc gia, giành Á quân V.League và là một trong hai cây săn bàn hàng đầu tại V.League 2020, bên cạnh Pedro Paulo của Sài Gòn. Tuy nhiên, với một đội bóng giàu tham vọng như Hà Nội, họ đòi hỏi ở Rimario nhiều hơn thế nữa. Như một lẽ tất yếu, tiền đạo sinh năm 1994 đã chia tay đội bóng Thủ đô vào cuối mùa. Anh sau đó đã gia nhập tân binh của V.League 2021, CLB Bình Định.



Rimario liên tục chuyển khẩu ở những mùa giải qua. Tuy nhiên, với Rimario, nhạc nào anh cũng nhảy được. Tại Bình Định, Rimario đã tái ngộ HLV Nguyễn Đức Thắng và tiếp tục trở thành mũi nhọn trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng đất Võ. Đến nay, chân sút 27 tuổi ra sân 2 trận và ghi được 1 bàn thắng, đồng thời cho thấy tầm ảnh hưởng của mình trong cách vận hành lối chơi của Bình Định.





Hung thần của HAGL



Bóng đá thế giới đã ghi nhận không ít trường hợp cầu thủ liên tục tỏa sáng mỗi khi gặp lại đội bóng cũ, đơn cử là Robert Lewandowski của Bayern Munich. Chân sút người Ba Lan đã ghi đến 20 bàn chỉ sau 14 lần tái ngộ Dortmund.



Trường hợp của Rimario cũng khá tương đồng với Lewandowski. Như đã biết, chân sút người Jamaica không thể ghi bàn tại HAGL, nhưng đến nay, anh đã ghi đến 7 bàn chỉ sau 5 lần gặp lại đội bóng Phố núi.



Đẳng cấp của Rimario đã được chứng tỏ. Nguyên nhân lớn nhất khiến anh không thể ghi bàn cho HAGL nằm ở sự hòa nhập. 29 bàn thắng mà anh ghi được sau khi rời đội bóng Phố núi chính là minh chứng rõ nét nhất cho điều này.









"Trong cuộc sống, việc đúng thời điểm quan trọng như vậy đó. Tôi vẫn nghĩ rằng mình đá tốt ở Gia Lai, vẫn thấy vui. Không có cầu thủ nào ở HAGL có vấn đề gì với tôi cả. Chỉ là việc đến HAGL với tôi có lẽ là quyết định sai thời điểm" - Rimario tiếp tục nói về giai đoạn khoác áo HAGL.



Cuối tuần này, Rimario sẽ thêm một lần nữa gặp lại HAGL, lần này là trong màu áo CLB Bình Định. Cái duyên chọc thủng lưới đội bóng cũ của anh khiến các CĐV đội bóng Phố núi có quyền lo lắng cho đội nhà. Rimario vẫn sẽ quyết tâm ghi bàn, không chỉ vì HAGL là đội bóng cũ của anh, mà còn để giúp chân sút 27 tuổi tiếp tục gây dựng niềm tin của mình tại Bình Định.



Trận đấu giữa HAGL và Bình Định sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 14/3.

