Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong năm 2021: Đảm bảo an toàn phòng dịch là ưu tiên hàng đầu

(GLO)- Chiều 1-3, Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 đã họp để triển khai công tác tổ chức giải.

Chủ trì cuộc họp có các ông, bà: Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng ban tổ chức giải; Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai; Vũ Tiến-Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thiên Di

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về kịch bản, phương án tổ chức giải; việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức giải trong tình hình dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.



Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 là sự kiện thể thao quan trọng mà Gia Lai đăng cai, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Gia Lai với bạn bè trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, việc tổ chức giải an toàn trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp là ưu tiên hàng đầu của tỉnh.

Để giải diễn ra thành công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị thành viên Ban tổ chức nhanh chóng xây dựng kịch bản chi tiết, phân công công việc cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức giải.

Đồng thời, giao Sở Y tế tham mưu thành lập tiểu ban y tế kiểm soát dịch tễ, xây dựng phương án, kịch bản phòng-chống dịch Covid-19 sát với tình hình thực tế và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế về việc đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian tổ chức giải; giao Công an tỉnh bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu kết thúc cuộc họp. Ảnh: Thiên Di

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn đường chạy, hệ thống điện đường chiếu sáng và an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra giải; UBND TP. Pleiku và UBND huyện Chư Păh kiểm tra, đề xuất thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức lễ trồng cây hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Báo Tiền Phong sớm cung cấp số lượng khách mời, danh sách vận động viên tham dự giải để tỉnh có kế hoạch đón tiếp cũng như triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh sớm hoàn thiện maket, sân khấu và kịch bản tổng duyệt lễ khai mạc, bế mạc để trình UBND tỉnh trước ngày 22-3. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.



Dự kiến, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 diễn ra tại Gia Lai từ ngày 27 đến 28-3 với hơn 5.000 vận động viên thuộc 50 đoàn của các tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc tham gia tranh tài ở các nội dung: 5 km, 10 km, 21 km và 42,195 km. Trong số này có khoảng 500 vận động viên chuyên nghiệp và hơn 4.500 vận động viên phong trào. Lễ khai mạc và bế mạc giải được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Theo thống kê của Báo Tiền Phong, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 4.000 vận động viên đăng ký tham gia giải.

THIÊN DI