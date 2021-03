(GLO)- Ngành Y tế tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai các hoạt động phòng-chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn thực phẩm với mục tiêu an toàn sức khỏe cho vận động viên (VĐV) và du khách trong thời gian diễn ra Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021.

Chủ động phương án phòng-chống dịch Covid-19

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62-2021 do tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức sẽ chính thức khởi tranh vào sáng 28-3. Theo Ban tổ chức giải, ngoài hơn 4.300 VĐV đăng ký thi đấu thì sẽ có khoảng 4.000 người bao gồm đội ngũ phục vụ, người thân và du khách đến Gia Lai trong thời điểm này.

Với một lượng người rất lớn đổ về cùng lúc thì công tác phòng-chống dịch bệnh được ngành Y tế đặc biệt chú trọng. Trong các cuộc họp về công tác chuẩn bị cho giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban tổ chức giải đều yêu cầu Sở Y tế xây dựng kịch bản, phương án phòng-chống dịch chi tiết để kịp thời ứng phó nếu có tình huống bất ngờ.

Nhân viên khách sạn Thanh Bình (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đo thân nhiệt cho VĐV đoàn Thanh Hóa. Ảnh: Thiên Di Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế đã gửi văn bản đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn và xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, VĐV, đội ngũ phục vụ và du khách. Ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế-thông tin: “Bộ Y tế đã có văn bản gửi UBND tỉnh hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức giải. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã xây dựng phương án phòng-chống dịch Covid-19 với nhiều cấp độ khác nhau, đặc biệt là phương án ứng phó nếu ghi nhận trường hợp nghi ngờ hoặc dương tính với vi rút SARS-CoV-2 trong thời gian diễn ra giải. Ngoài ra, chúng tôi còn đẩy mạnh truyền thông để tất cả mọi người tự giác thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và khai báo y tế, quét mã QR Code tại các cơ sở lưu trú ở TP. Pleiku cũng như các huyện lân cận. Sở cũng giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối, sẵn sàng phương án truy vết, chống dịch và chuẩn bị cơ số thuốc, trang-thiết bị y tế cần thiết. Ngày 22-3, chúng tôi đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 116 cơ sở lưu trú về công tác phòng-chống dịch Covid-19”.

Song song với việc xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng dịch thì công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, VĐV, du khách trong ngày thi đấu chính thức và các hoạt động bên lề giải chạy cũng được chú trọng.

“Chúng tôi bố trí 3 đội cấp cứu lưu động, 2 lều dã chiến ở Quảng trường Đại Đoàn Kết và cầu treo Biển Hồ (TP. Pleiku); cử cán bộ y tế túc trực ở các điểm tiếp nước trên đường chạy để chủ động ứng phó nếu có tình huống bất ngờ xảy ra trong giải đấu cũng như tại Đêm hội cồng chiêng và Hội chợ thương mại, ẩm thực. Sở cũng đã chỉ đạo tất cả các bệnh viện, trạm y tế tại TP. Pleiku chuẩn bị vật tư, cơ số thuốc và trực 24/24 giờ để sẵn sàng phục vụ khi có tình huống phát sinh”-Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam cho hay.

Đảm bảo an toàn thực phẩm

Song song với công tác phòng-chống dịch Covid-19, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được ngành Y tế chú trọng. Ông Đinh Hà Nam cho biết thêm: “Chúng tôi đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chú trọng hơn nữa nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra giải. Mặt khác, chúng tôi cũng có sự chuẩn bị dự phòng cơ số thuốc, giường bệnh, nhân lực cũng như có kịch bản cụ thể để ứng phó nếu xảy ra các vụ ngộ độc tập thể trong thời điểm này”.

Sở Y tế tổ chức tập huấn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Thiên Di Hiện nay, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đang triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại TP. Pleiku cũng như ở các địa phương lân cận và sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát từ ngày 25 đến 29-3. Ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm-cho hay: “Chi cục đang tổ chức tập huấn về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP. Pleiku. Chúng tôi cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và lưu trú ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không kinh doanh thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Từ ngày 25-3 trở đi, 2 đoàn của Chi cục sẽ kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, ăn uống ở thành phố có quy mô phục vụ trên 150 khách/lần”.

Ủy ban nhân dân TP. Pleiku cũng đã chỉ đạo các xã, phường đồng loạt ra quân kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở các cơ sở kinh doanh ăn uống dịch vụ trên địa bàn. Ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku-thông tin: “Dịp này sẽ có hàng ngàn lượt người đến TP. Pleiku. Do đó, chúng tôi chỉ đạo các xã, phường tuyên truyền các cửa hàng cần có sự chuẩn bị về thực phẩm để phục vụ lượng khách tăng đột biến, nhưng phải đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện nay, Trung tâm Y tế TP. Pleiku và các địa phương đang tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở thực hiện theo đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm”.