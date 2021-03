Giải VĐQG marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021: Ưu tiên chống dịch, đảm bảo an toàn

Ban tổ chức Giải VĐQG Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 (Tiền Phong Marathon 2021) mới đây đã họp để triển khai công tác tổ chức giải.



Gia Lai: Thành lập 4 tiểu ban phục vụ Giải vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong năm 2021



Ban tổ chức giải Tiền Phong Marathon họp bàn công tác tổ chức giải tại TP Pleiku, Gia Lai. Ảnh:Lê Hùng Cường



Thành lập riêng tiểu ban y tế



Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai Trần Ngọc Nhung, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Vũ Tiến cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.



Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 là sự kiện thể thao quan trọng mà Gia Lai đăng cai, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Gia Lai với bạn bè trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, việc tổ chức giải an toàn trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp là ưu tiên hàng đầu của tỉnh.



Theo đó, Sở Y tế được giao nhiệm vụ thành lập riêng một tiểu ban y tế, thay vì gộp chung trong một tiểu ban khác như kế hoạch ban đầu. Tiểu ban này có nhiệm vụ xây dựng các phương án, kịch bản phòng-chống dịch COVID-19 sát với tình hình thực tế, phối hợp với các cơ quan chức năng khác như công an, quân đội, biên phòng, thông tin truyền thông tổ chức tuyên truyền vận động, giám sát các bến xe, sân bay, đường giao thông, nhà hàng, khách sạn đảm bảo người dân và du khách tuân thủ các quy định về phòng-chống dịch.



Để công tác phòng chống dịch được thực hiện tốt nhất, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Ban tổ chức giải thông tin tới các VĐV các yêu cầu của địa phương trước, trong và sau khi đến với thành phố Pleiku xinh đẹp để tham dự giải cũng như khám phá vùng đất Tây Nguyên như thực hiện khai báo y tế trên website www.tokhaiyte.vn của Bộ Y tế và app NCOVI, thông tin về khách sạn, nhà nghỉ sẽ lưu trú tại Gia Lai, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Lãnh đạo tỉnh mong muốn để giải tổ chức thành công, sự phối hợp, tuân thủ quy định của các VĐV và người thân trước, trong và sau khi đến Gia Lai là đặc biệt quan trọng.



Đối với công tác phòng chống dịch, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Vũ Tiến cho biết, để góp phần cùng VĐV và địa phương tổ chức giải an toàn, thành công, Ban tổ chức đã chuẩn bị 10.000 khẩu trang y tế, hàng trăm lít cồn rửa tay sát khuẩn phục vụ cho giải.



Hoàn tất xây dựng mới cầu treo Biển Hồ



Liên quan công tác tổ chức giải, lãnh đạo thành phố Pleiku cho biết thành phố đã hoàn tất việc xây dựng mới cầu treo Biển Hồ, một trong những điểm nhấn của cung đường chạy Tiền Phong Marathon năm nay. Con đường Phó Đức Chính, con đường nhỏ chạy ven hồ, giữa rặng thông xanh và những rẫy cà phê bát ngát cũng đã hoàn thành hạng mục sửa chữa, nâng cấp và đưa vào sử dụng, đảm bảo tiêu chuẩn cho VĐV thi đấu. Riêng đoạn đường Tôn Đức Thắng chạy ngang qua công viên Biển Hồ, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thảm nhựa mặt đường để kịp đưa vào sử dụng trước giải.



Với việc đường chạy Tiền Phong Marathon kéo dài từ trung tâm thành phố qua đường vào sân bay, tới Biển Hồ và sang tới Biển Hồ chè, công tác đảm bảo an ninh đường chạy, đảm bảo an toàn cho VĐV tham dự giải cũng được Ban tổ chức rất quan tâm. Theo đó, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các sở ngành liên quan rà soát hệ thống điện, điện chiếu sáng, xây dựng kế hoạch cấm đường, điều tiết giao thông trong thời gian tổ chức giải.



Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các bộ phận nỗ lực tối đa, phối hợp tổ chức giải an toàn, thành công theo đúng lịch trình đã định trong điều kiện dịch đã được kiểm soát như hiện nay.



Theo đó, Tiền Phong Marathon diễn ra tại Pleiku, Gia Lai từ ngày 26 đến 28/3, các VĐV tranh tài ở các nội dung: 5 km, 10 km, 21,1 km và 42,195 km. Lễ khai mạc và bế mạc giải được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku.





https://www.tienphong.vn/the-thao/uu-tien-chong-dich-dam-bao-an-toan-1801408.tpo

Theo H.Nguyên-Lê Tiền (TPO)