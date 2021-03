Gia Lai: Thành lập 4 tiểu ban phục vụ Giải vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong năm 2021

(GLO)- Ban tổ chức Giải vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 vừa có Quyết định số 03/QĐ-BTC về việc thành lập 4 tiểu ban phục vụ giải.





Theo đó, Tiểu ban an ninh, y tế gồm 9 thành viên do ông Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban này có nhiệm vụ xây dựng các phương án bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trong suốt quá trình diễn ra sự kiện; bố trí các điều kiện, phương tiện, nhân lực đảm bảo công tác cấp cứu vận động viên; kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn; tiếp tục triển khai công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra sự kiện…

Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 họp triển khai công tác tổ chức giải. Ảnh: Thiên Di



Tiểu ban truyền thông, quảng bá gồm 11 thành viên do ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai làm Trưởng Tiểu ban. Nhiệm vụ của Tiểu ban là tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và trên các phương tiện truyền thông khác trong quá trình chuẩn bị, tổ chức sự kiện. Tăng cường thông tin tuyên truyền quảng bá về du lịch; xây dựng kế hoạch quản lý báo chí và tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp tại giải; cung cấp thông tin về điều kiện ăn, ở, đi lại thực tế tại địa phương đến các tổ chức, cá nhân tham gia giải.



Tiểu ban khánh tiết, tài chính, phục vụ gồm 16 thành viên do ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch làm Trưởng Tiểu ban. Các nhiệm vụ của Tiểu ban gồm: lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác khánh tiết, xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc, bế mạc giải; tổ chức các gian hàng ẩm thực và bán hàng lưu niệm của địa phương phục vụ các lực lượng tham gia giải và du khách tham quan từ ngày 25-3 đến hết ngày 28-3; tổ chức đêm hội cồng chiêng Tây Nguyên vào lúc 19 giờ ngày 27-3…



Tiểu ban chuyên môn gồm 9 thành viên do ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch làm Trưởng Tiểu ban. Nhiệm vụ của Tiểu ban là phối hợp với Ban tổ chức tập huấn trọng tài, phát hành tài liệu, hồ sơ chuyên môn; tham mưu thành lập tổ trọng tài địa phương; kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, đường chạy; triển khai chương trình bốc thăm, xếp lịch thi đấu, công tác tổ chức thi đấu và báo cáo tổng hợp chuyên môn; phối hợp với Ban tổ chức điều hành các nội dung thi đấu tại giải.



Ban tổ chức giao các tiểu ban xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu đề xuất với Ban tổ chức về các mặt hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công; đồng thời có quan hệ phối hợp, hỗ trợ giữa các tiểu ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ.



Theo kế hoạch, Giải vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-3 tại tỉnh Gia Lai.



LÊ HÀ