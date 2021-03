Đà Nẵng: Kiểm tra phòng thì tá hỏa phát hiện 2 khách đột tử trong khách sạn

Hai khách lưu trú đột tử trong một khách sạn ở Đà Nẵng. Sự việc chỉ được phát hiện khi nhân viên khách sạn kiểm tra phòng.



Chánh Văn phòng huyện đột tử tại phòng làm việc

Một chuyên gia Hàn Quốc đột tử tại Hải Dương

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc - ẢNH: VĂN TIẾN



Sáng 4.3, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao thi thể hai người nghiện ma túy đột tử trong khách sạn cho gia đình lo hậu sự.



Trước đó, ngày 2.3, nhân viên một khách sạn trên đường Đào Duy Anh (P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê) gọi lên phòng 105 để hỏi khách tiếp tục lưu trú hay trả phòng thì không nhận được phản hồi.



Nhân viên lên phòng 105 kiểm tra thì phát hiện hai khách lưu trú là Nguyễn Bá Huân (45 tuổi) và Phạm Văn Đức (44 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã tử vong.



Hai khách này thuê phòng khách sạn ngày 1.3, chỉ ở trong phòng cho đến khi phát hiện vụ việc.



Nhận tin báo, Công an Q.Thanh Khê phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và thi thể, nhận định hai người đột tử trong khách sạn là do sử dụng ma túy.



Theo VĂN TIẾN (TNO)