12 đội tranh vòng chung kết giải vô địch U.19 quốc gia tại Bình Dương

Ban tổ chức giải bao gồm Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên với sự hỗ trợ của Công ty cổ phần CLB bóng đá Becamex Bình Dương đã quyết định chọn Bình Dương là nơi đăng cai vòng chung kết giải vô địch bóng đá U.19 quốc gia 2021 từ ngày 21.3 đến 6.4 tới.



U.19 Việt Nam và 5 đội Đông Nam Á 'tổng tấn công' U.19 châu Á

U.19 Hoàng Anh Gia Lai, một ứng viên nặng ký có mặt tại vòng chung kết - Ảnh: Minh Trần



Tuần rồi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có thông báo gửi các đội về 2 phương án kết thúc vòng loại giải vô địch U.19 quốc gia 2021 sau khi giải bị tam ngưng 1-2 lượt trận cuối vì đại dịch covid khi ấy đang có diễn biến phức tạp trở lại. Kết quả là hơn 20 lá phiếu trong tổng số 28 đại diện cho các đội dự tranh vòng loại đã chọn phương án 2 là công nhận kết quả thi đấu và xếp hạng các đội ở thời điểm tạm dừng. Ngoài 10 đội nhất nhì các bảng là Hà Nội, PVF (bảng A) SLNA, Học viện NutiFood (bảng B), Quảng Nam, HAGL (bảng C), Bình Dương, Sài Gòn FC (bảng D), Đồng Tháp, An Giang (bảng E) chính thức lọt vào VCK, còn có 2 chiếc vé dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích phụ tốt nhất. Kết quả là Khánh Hòa là đội thứ 3 ở bảng D có chỉ số phụ tốt nhất và Bình Định đội thứ ba bảng C vượt qua Kon Tum là đội thứ 3 bảng B về hiệu số bàn thắng bại để trở thành đội có hiệu số phụ tốt thứ 2 lọt vào vòng chung kết. Tiếc cho Viettel dù xếp thứ 3 bảng A nhưng điểm số thấp nên không thể góp mặt trong top 12 đội xuất sắc của giải U.19.



Sau khi có danh sách 12 đội vào vòng chung kết, một vấn để đau đầu nữa của BTC là chọn địa phương đăng cai. Trước tết, 2 đơn vị sốt sắng nhất là PVF và Kon Tum. PVF là nơi từng tổ chức vòng chung kết U.19 năm rồi quá đầy đủ điểu kiện để tiếp tục tổ chức. Tuy nhiên việc chuyển giao bất ngờ từ Vingroup về Tập đoàn Văn Lang của PVF cũng phần nào ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đơn vị đào tạo trẻ hùng mạnh này. Thêm vào đó dịch covid vẫn còn diễn biến phức tạp ở khu vực Hải Dương- Hưng Yên mà các đội đều ở ngoài PVF phải di chuyền từ các khách sạn lân cận cách 10-15 km đến nên BTC đã phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Còn với Kon Tum, sân chính tuy đảm bảo nhưng lại thiếu sân phụ đủ tiêu chuẩn để thi đấu khi xảy ra 2 trận cùng giờ. Phương án kết hợp với Gia Lai để đồng tổ chức cũng bị vướng do sân Pleiku thời điểm diễn ra vòng chung kết U.19 không chỉ phải đảm bảo cho Hoàng Anh Gia Lai thi đấu V-League mà cả Công an Nhân dân thi đấu giải hạng nhất, nên về mặt chuyên môn chưa đảm bảo.



Bảng D có đến 3 đội góp mặt ở vòng chung kết là Bình Dương, Sài Gòn và Khánh Hòa - Ảnh:Bá Duy



Cuối cùng đơn vị sốt sắng thứ 3 là Bình Dương đã được chọn. Thứ nhất là sân bãi đủ điều kiện khi ngoài sân chính, sân phụ đủ tiêu chuẩn còn có 2 sân Thành phố Mới nếu cần tổ chức vẫn đảm bảo. Thứ hai lịch đấu của U.19 không quá đụng với lịch V-League của Bình Dương. Cụ thể chỉ có 1 ngày diễn ra trận Bình Dương- Sài Gòn FC (24.3) là U.19 không đá, còn lại từ 21.3 đến 6.4 gần như tất cả các trận đều diễn ra liên tục trên sân Bình Dương và sân phụ ngay bên cạnh sân chính. Thứ ba, thời gian qua tỉnh Bình Dương phòng chống dịch covid rất tốt, việc mở cửa đón khán giả đến sân cổ vũ có thể sẽ được áp dụng cho cả V-League lẫn U.19 trong thời gian tới, nên người hâm mộ Bình Dương sẽ có dịp đến sân đông đảo để cổ vũ cho các cầu thủ trẻ được xem là thế hệ tương lai nhắm đến mục tiêu World Cup 2030. Thứ tư là sự nhiệt tình của Công ty cổ phần CLB bóng đá Bình Dương và phía sau là Tổng công ty Becamex IDC nhận đồng hành về nhiều mặt cho BTC giải với mong muốn góp phần trong việc tạo sân chơi nâng tầm chất lượng cho tất cả các đội bóng về dự vòng chung kết.



Dựa vào sự phân tích đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã quyết định chọn Bình Dương là nơi đăng cai vòng chung kết giải vô địch bóng đá U.19 quốc gia 2021 từ ngày 21.3 đến 6.4 tới. Văn bản đề nghị đăng cai cũng đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên gửi đến lãnh đạo tỉnh và đơn vị đăng cai.



Thầy Giôm và Học viện NutiFood sẽ có mặt tại Vòng chung kết giải U.19 - Ảnh: Quang Vinh



Theo đó vòng chung kết giải vô địch U.19 quốc gia có tổng cộng 25 trận (hơn lần trước 10 trận) và sẽ thi đấu dài ngày hơn (18 ngày so với 13 ngày trước đây), đặc biệt VFF cũng đã sắp lịch thi đấu vòng loại bảng khá thoải mái cho tất cả các đội khi mật độ sẽ là 2 hoặc 3 ngày/ trận, thay vì chỉ cách một ngày một trận như trước đây. Điều này sẽ giúp cho các đội tích lũy và hồi phục thể lực tốt, chuẩn bị chu đáo các phương án chiến thuật, có nhiều thời gian nghiền ngẫm, đánh giá, theo dõi các đối thủ để đưa ra đối sách phù hợp. Tuy nhiên càng vào sâu thì mật độ thi đấu sẽ tăng dần khi chỉ còn khoảng cách 1 ngày/ trận nên càng đòi hỏi các đội mạnh, nhiều tham vọng phải tính toán đường dài, phân phối sức cho hợp lý.



Theo dự kiến của VFF, 12 đội sẽ chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 6 đội nhất nhì 3 bảng và 2 đội thứ ba có chỉ số phụ tốt vào tứ kết. Từ tứ kết sẽ đấu loại trực tiếp theo mã số đã định sẵn nên các đội sẽ phải theo dõi đầy đủ các bảng để tính mã số cho phù hợp. Nếu không có gì thay đổi buổi họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 20.3 tại Bình Dương.









Theo ĐĂNG KHOA (TNO)