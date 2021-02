Thầy trò Kiatisak đối đầu đội hạng Nhất ở Cúp Quốc gia 2021

Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2021, huấn luyện viên Kiatisak và Hoàng Anh Gia Lai sẽ đối đầu An Giang.

Ngày 2.2, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, VPF mời hạn chế báo chí đến tham dự. Còn đại diện các câu lạc bộ theo dõi lễ bốc thăm dưới hình thức online.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2021 sẽ có sự tham dự của 13 đội bóng là An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Cần Thơ, Công An Nhân Dân, Đắk Lắk, Huế, Khánh Hoà, Long An, Phố Hiến, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam.

Đây là mùa giải mà Quảng Nam là đội bóng nhận được nhiều sự chú ý. Nhà vô địch V.League 2017 đã trải qua mùa giải 2020 với kết quả không tốt, điều này khiến họ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất. Tại mùa giải 2021, Quảng Nam sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt với các đội bóng có tham vọng như: Công An Nhân Dân, Phố Hiến, Bà Rịa Vũng Tàu và Phú Thọ để giành vé thăng hạng.



Hoàng Anh Gia Lai và Kiatisak sẽ có trận đấu ra quân dễ thở ở Cúp Quốc gia 2021. Ảnh: HA.FC

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức mới áp dụng như ở V.League. Kết thúc giai đoạn 1, 13 đội sẽ chia ra làm 7 đội nhóm A tranh vô địch và suất dự play-off, 6 đội nhóm B đua trụ hạng. Đội vô địch sẽ giành tấm vé lên chơi V.League 2022, còn đội xếp thứ Nhì sẽ đá play-off với đội xếp thứ 13 V.League 2021 để tranh vé chơi ở V.League 2022.

Trong khi đó Cúp Quốc gia 2021 sẽ là sân chơi có sự tham dự của 27 đội bóng (14 đội V.League 2021 và 13 độ hạng Nhất 2021. Các đội sẽ bốc thăm theo cặp và đá theo thể thức loại trực tiếp. Đương kim vô địch của giải đấu là Câu lạc bộ Hà Nội, đội bóng đang có 2 chức vô địch liên tiếp ở giải đấu này. Đây là mùa giải mà họ tiếp tục đặt mục tiêu bảo vệ thành tích.

Trận đấu khai mạc sẽ diễn ra giữa Bình Định và Long An trên sân Quy Nhơn. Các cặp đấu chú ý còn lại là, Hoàng Anh Gia Lai gặp An Giang trên sân Pleiku, Phố Hiến - Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam - Sài Gòn...



Các cặp đấu của vòng loại Cúp Quốc gia 2021. Ảnh: VPF

Dự kiến, hạng Nhất Quốc gia 2021 sẽ khai mạc ngày 20.3 và kết thúc ngày 18.9. Trong khi đó, Cúp Quốc gia sẽ khai mạc 9.4 và kết thúc ngày 30.9. Tuy nhiên, VPF sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch COVID-19 để đưa ra những điều chỉnh phù hợp khi cần. Trước đó, V.League 2021 cũng đã tạm dừng từ vòng đấu thứ 4 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

VPF và đối tác truyền thông Next Media sẽ chú trọng thực hiện công tác truyền thông của giải. Mục tiêu 100% các trận đấu Cúp Quốc gia và 80% các trận đấu tại hạng Nhất Quốc gia được truyền hình trực tiếp.

ĐĂNG HUỲNH (LĐO)