SEA Games 31: Kỳ vọng những gương mặt "vàng"

SEA Games 31 dự kiến khởi tranh từ ngày 21-11 đến 2-12 tại TP Hà Nội và một số địa phương lân cận. Chủ nhà Việt Nam tham gia sự kiện thể thao quan trọng bậc nhất trong năm 2021 này với nhiều gương mặt nổi bật.

Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội)

VĐV quê Cần Thơ này đã tham dự 5 kỳ SEA Games (2011 - 2019), giành 25 HCV, 9 HCB, 2 HCĐ và phá 11 kỷ lục đại hội. Nguyễn Thị Ánh Viên góp mặt trong danh sách 5 tay bơi hay nhất lịch sử SEA Games, được bình chọn là một trong 5 tay bơi nữ xuất sắc nhất châu Á 2015, VĐV nữ xuất sắc nhất SEA Games 2015, VĐV xuất sắc nhất SEA Games 2017 và 2019.





Lý Hoàng Nam (quần vợt)

Tấm HCV lịch sử tại SEA Games 30 mà Lý Hoàng Nam mang về cho đoàn thể thao Việt Nam sau hơn 50 năm chờ đợi đã làm thay đổi phong trào quần vợt nước nhà. Anh cho biết kỹ năng và thể lực của mình ngày càng hoàn thiện và sẽ quyết tâm giành HCV SEA Games thứ 2 cho quần vợt Việt Nam vào cuối năm nay.

Mùa giải năm 2021, Lý Hoàng Nam còn phấn đấu đạt thành tích cao ở các giải Men’s Futures để tích lũy điểm thưởng, lọt vào Top 400 thế giới và tham dự các giải đấu cấp cao thuộc hệ thống ATP Challenger Tour.





Nguyễn Thị Huyền (điền kinh)

Tại SEA Games 2015, Nguyễn Thị Huyền giành 3 HCV các cự ly chạy 400 m, 400 m rào và tiếp sức 4x400 m nữ, lập 2 kỷ lục đại hội. Sau khi giành HCV nội dung chạy 400 m rào nữ tại Giải Điền kinh vô địch châu Á 2017, Huyền tiếp tục giành 3 HCV các nội dung 400 m, 400 m rào và tiếp sức 4x400 m nữ ở SEA Games 27 diễn ra cùng năm.

Sau khi lập gia đình rồi sinh con ở quê nhà Nam Định, Huyền tập luyện trở lại và giành "cú đúp" HCV ở 2 nội dung 400 m và 400 m rào tại Giải Vô địch quốc gia 2019. Tham dự SEA Games 30, cô tiếp tục giành HCV cự ly 400 m và 400 m rào nữ, trở thành nhà vô địch tuyệt đối ở 2 cự ly sở trường này trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp.





Nguyễn Thị Oanh (điền kinh)

Tại SEA Games 30-2019, Nguyễn Thị Oanh giành HCV ở 2 nội dung chạy 1.500 m và 5.000 m, giành HCV và phá kỷ lục SEA Games cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật.

Tháng 11-2020, Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV các nội dung chạy 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật tại Giải Vô địch điền kinh quốc gia, xô đổ kỷ lục quốc gia cự ly 10.000 m tồn tại 17 năm. Trước dó, tham dự nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật tại Á vận hội 2018, VĐV quê Bắc Giang giành HCĐ, xô đổ kỷ lục quốc gia tồn tại từ năm 2000.





Trần Nhật Hoàng (điền kinh)

Lần đầu ra sân tranh tài tại SEA Games 30 ở độ tuổi 19, Trần Nhật Hoàng là thành viên nhỏ tuổi nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam nhưng đã khiến người hâm mộ phải đặc biệt chú ý. Không chỉ xuất sắc giành HCV cự ly 400 m nam và trở thành người Việt Nam đầu tiên đạt được thành tích này ở đấu trường SEA Games, Hoàng còn góp mặt ở 2 cự ly tiếp sức 4x400 m nam lẫn 4x400 m nam nữ và đều giành được HCV.

Đầu tháng 1-2020, VĐV quê Khánh Hòa này được triệu tập lên Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội với nhiệm vụ tìm kiếm chuẩn dự Olympic Tokyo 2020 ở cự ly 4x400 m tiếp sức nam nữ.



Trần Nhật Hoàng (điền kinh)

Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội)

Nguyễn Huy Hoàng giành HCV các cự ly 1.500 m và 400 m tự do nam, phá sâu kỷ lục 2 nội dung này tại SEA Games 30-2019. Tại SEA Games 29-2017, anh đoạt HCV ở nội dung 1.500 m, phá sâu kỷ lục đại hội với thành tích 15 phút 20 giây 20.

Tay bơi quê Quảng Bình này đã đạt chuẩn A tham dự Olympic Tokyo 2021 ở nội dung 1.500 m tự do nam và một chuẩn A nội dung 800 m tự do nam. Trước đó, Tại ASIAD 2018, anh giành HCV cự ly 800 m tự do và HCB cự ly 1.500 m tự do nam. Cũng trong năm này, anh đoạt HCV cự ly 800 m tự do nam tại Thế vận hội trẻ 2018.





Hoàng Thị Duyên (cử tạ)

Ngay lần đầu dự SEA Games, cô lực sĩ dân tộc Giáy ở Lào Cai này đã giành chiến thắng với sự áp đảo tuyệt đối ở hạng 59 kg nữ, góp phần quan trọng vào thành công của cử tạ Việt Nam tại SEA Games 30. Giành quyền tham dự Olympic Rio 2016 rồi đoạt HCB thế giới năm 2018 ở nội dung cử giật, Hoàng Thị Duyên khẳng định thêm tài năng của mình.

Đầu năm 2020, dự Giải Vô địch cử tạ thế giới tại Ý, Duyên giành trọn 3 HCV hạng cân 59 kg nữ với tổng thành tích 213 kg, bỏ xa người về nhì đến 14 kg. Thành tích này giúp cô có tên trong tốp 8 lực sĩ hay nhất thế giới hạng cân 59 kg, hoàn toàn có khả năng giành quyền tham dự đấu trường Thế vận hội mùa hè 2021 ở Nhật Bản.





Lê Tú Chinh (điền kinh)

Giành 5 HCV, phá kỷ lục quốc gia ở cự ly tiếp sức hỗn hợp, Lê Tú Chinh được đánh giá là VĐV xuất sắc nhất của Giải Vô địch Điền kinh quốc gia 2020.

Cô gái TP HCM được mệnh danh "Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á" này là chủ nhân 2 HCV 100 m, 200 m nữ tại SEA Games 2017 và bảo vệ được ngôi vô địch 100 m nữ tại SEA Games 2019. Tú Chinh đang nhắm đến mục tiêu giành tấm vé dự Olympic Tokyo 2020 vào giữa năm 2021 tại Nhật Bản cũng như giữ vững vị thế số 1 cự ly ngắn tại kỳ SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà vào cuối năm nay.





Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ)

Chàng trai TP HCM được gắn cho biệt danh "hot boy thể dục dụng cụ" này là người Việt Nam thứ nhì giành vé tham dự Olympic Tokyo sau khi đoạt HCV môn nhảy chống tại Giải Vô địch thể dục dụng cụ thế giới 2019.

Sở hữu thành tích đáng nể tại các kỳ World Cup thể dục dụng cụ và SEA Games, lại được dẫn dắt bởi chuyên gia bậc thầy người Hàn Quốc Cho Dong Sung hơn nửa năm qua, Lê Thanh Tùng được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích cho thể dục dụng cụ Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021. Bóng đá nữ Việt Nam quyết giữ vững "ngôi hậu" Sau chiến tích đoạt cú đúp vô địch ở đấu trường Đông Nam Á năm 2019, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được xem là ứng cử viên số 1 của tấm HCV SEA Games 31. Thành công tại AFF Cup và SEA Games 30-2019, bóng đá nữ Việt Nam đã vươn lên đẳng cấp mới. Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại năm 2020 ở vị trí thứ 34, tăng một bậc trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới do FIFA công bố, tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. HLV Mai Đức Chung nhận định bóng đá nữ Việt Nam vẫn đang trên đà phát triển, nhiều tài năng trẻ đủ thực lực để khoác áo tuyển quốc gia. Theo chiến lược gia 70 tuổi này, tuyển nữ Việt Nam sẽ quyết tâm giữ vững "ngôi hậu" tại SEA Games 31 sắp tới. "Chúng ta đã vươn tầm thế giới với mục tiêu tham dự, tranh tài ở đấu trường Olympic và World Cup bóng đá nữ. Nòng cốt của đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay là những tuyển thủ từng góp mặt ở SEA Games 30 cùng với các tài năng trẻ. Ở SEA Games 31, nhiệm vụ của tuyển nữ Việt Nam vẫn là giành HCV, khẳng định vị thế vô địch trong khu vực" - ông Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Bài và ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN (NLĐO)