Ông Park quay lại Việt Nam, cách ly 21 ngày tại khách sạn Hòa Bình

Tối mai 3.2, HLV Park Hang-seo sẽ rời Hàn Quốc để quay lại Việt Nam sau hơn một tháng nghỉ phép. Lần này ông không đi cùng vợ và sẽ được cách ly 21 ngày tại Hà Nội.



Ông Park lần quay trở lại Việt Nam năm 2020, không phải cách ly ẢNH: NHÂN VĂN

Cuối tháng 12 vừa qua, ông Park đã về nước ngay sau trận giao hữu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội U.22. Trở lại quê nhà, ông Park đã chia sẻ với giới báo chí bản địa rằng: “Trong hoàn cảnh Covid-19 phức tạp như thế này, tôi thấy bực bội vì không thể đi chơi. Nhưng đã lâu rồi tôi không về Hàn Quốc nên tranh thủ quãng thời gian đầu năm 2021. Tôi sẽ quay lại Việt Nam trước Tết nguyên đán”.

Ngày 1.2 vừa qua, ông Park đã trở thành nhân vật chính trong một sự kiến rất có ý nghĩa. Tổng công ty đúc, in tiền và thẻ nhận diện đã làm lễ ra mắt kỷ niệm chương in hình HLV Park Hang-seo, nhằm vinh danh những đóng góp to lớn của ông đối với bóng đá.



Bà Choi Sang-a sẽ không sang Việt Nam cùng chồng ẢNH: NHÂN VĂN

Theo kế hoạch dự kiến, ông Park sẽ tạm biệt gia đình, vợ con và bay sang Việt Nam vào tối 3.2. Bà Choi Sang-a đã về Hàn Quốc từ cách đây vài tháng và đợt này không cùng chồng quay sang Việt Nam.

Thực hiện đúng yêu cầu về an toàn y tế, ông Park sẽ được cách ly 21 ngày tại khách sạn Hòa Bình (Hà Nội). Sau khi hoàn tất cách ly, ông Park sẽ bắt tay vào công việc của đội tuyển. Hy vọng vào thời điểm đó, bóng đá Việt Nam đã có thể thi đấu được trở lại với các trận tại V-League. Hiện tại, giải đấu lớn nhất nước đang tạm thời “đóng băng” kể từ vòng 4.

Quay trở lại với chuyến về thăm nhà của ông Park. Một số tin đồn ác ý đã xuất hiện trên YouTube với nội dung, ông Park buộc phải rời khỏi Việt Nam vì có mâu thuẫn với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Trả lời báo chí Hàn Quốc, ông Park đã mạnh mẽ phản đối: “Tôi không xem YouTube. Tôi biết nội dung vì những người quen của tôi đã nói với tôi. Tôi không có mâu thuẫn với VFF cả. Tin tức giả mạo thậm chí còn nói tôi bị trục xuất khỏi Việt Nam với hai bàn tay trắng. Sẽ không sao nếu thông tin sai lệch và độc hại đó chỉ ở cấp độ cá nhân. Nhưng những thông tin dạng này được đánh giá là có thể làm xấu đi mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam, gây thiệt hại cho người dân địa phương. Vì vậy, tôi đã phản hồi và hy vọng mọi sự hiểu lầm được giải quyết kịp thời”.



Thử thách lớn chờ đợi HLV Park Hang-seo ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước khi rời Việt Nam vào cuối tháng 12, ông Park nhấn mạnh khi trả lời Báo Thanh Niên: “AFF Cup dự kiến khởi tranh ngày 5.12.2021 là sự kiện quan trọng. Chúng ta đã biết sau 10 năm, bóng đá Việt Nam đã có kết quả rất tốt là giành chức vô địch AFF Cup 2018. Bây giờ chúng ta là đương kim vô địch. Có rất nhiều đối thủ thách thức và công việc của chúng ta là làm thế nào giữ được vị trí đó. Một nhiệm vụ hết sức quan trọng

Đối với U.22 Việt Nam, chúng tôi có 2 nhiệm vụ: Tháng 10 đá vòng loại U.22 châu Á và cuối năm có SEA Games 31 tổ chức ngay tại sân nhà. Làm thế nào để thỏa mãn được chỉ số chờ đợi của người dân Việt Nam càng ngày càng cao là một trong những vấn đề của tôi và các cầu thủ. Từng mục tiêu như thế phải nói là sẽ khá stress đấy. Nhưng thôi, chúng ta sẽ làm từng mục tiêu một”, ông Park nói.

Theo Trung Ninh (TNO)