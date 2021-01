Với Phan Thanh Hùng, Bình Dương sẽ trở lại đua vô địch V.League

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Becamex Bình Dương, ông Lê Hồng Cường nhấn mạnh tham vọng lớn trong 3 năm tới, với sự có mặt của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng.



4 đội bóng không đủ tiêu chí chuyên nghiệp có được tham dự V.League 2021?

Đội bóng của Đặng Văn Lâm đâm đơn kiện trọng tài ở Thai League

Ông Lê Hồng Cường (thứ 3 từ trái sang) cùng ban lãnh đạo Bình Dương đặt trọn niềm tin vào huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Ảnh: Nguyễn Đăng.



Kết thúc V.League 2020, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chia tay Than Quảng Ninh sau 4 năm gắn bó. Và Bình Dương đã trải thảm đỏ để đưa về chiến lược gia tài năng này nhằm phục vụ cho tham vọng khôi phục lại vị thế của một “ông lớn” tại V.League.



Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hồng Cường về Bình Dương ở mùa giải 2021 này.



Sau chức vô địch lần cuối tại V.League 2015, Bình Dương đã không còn mạnh để có thể đua tranh ngôi vô địch. Ban lãnh đạo đã có tính toán gì khi đưa về huấn luyện viên Phan Thanh Hùng?



- Từ năm 2016 đến giờ, 5 năm Bình Dương đã thực hiện chiến lược trẻ hóa. Hiện lực lượng trẻ đã tạm ổn, có thể đảm đương những nhiệm vụ lớn hơn nữa rồi. Vì thế, chúng tôi đã kiện toàn lại ban huấn luyện bằng việc mời huấn luyện viên Phan Thanh Hùng về dẫn dắt. Anh Hùng có nhiều thành tích, kinh nghiệm và rất phù hợp với việc phát triển cầu thủ trẻ. Chúng tôi kỳ vọng trong vài năm tới, Bình Dương sẽ trở lại đường đua vô địch V.League.



Được biết, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng sẽ gắn bó với Bình Dương với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm và đội đã đặt ra lộ trình về thành tích như thế nào?



- Khi đưa ra mục tiêu, thành tích năm sau đương nhiên phải cao hơn năm trước, bất kể đội bóng hay cơ quan nào cũng vậy thôi. Chúng tôi sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của đội bóng, các đối thủ ở những mùa bóng khác nhau để đưa ra mục tiêu phù hợp. Bởi nếu đưa ra chỉ tiêu quá cao, cầu thủ không đạt được lại sinh ra tâm lý không tốt.



Việc thương lượng để kéo huấn luyện viên Phan Thanh Hùng về đội có khó không, với Bình Dương?



Thực ra, Bình Dương đã quan tâm đến anh Hùng từ trước khi nghỉ ở Hà Nội và có một quãng thời gian nghỉ ngơi ở Đà Nẵng. Thế nhưng lúc đó, 2 bên chưa gặp nhau được. Khi anh Hùng làm Than Quảng Ninh, chúng tôi cũng luôn theo dõi và mong chờ có anh ấy.



Bình Dương tôn trọng hợp đồng của anh ấy, không thể nào đưa một người có hợp đồng ở đội khác về với mình, điều đó không hay. Việc có được anh ấy mùa này giống như một cái duyên.





Bình Dương đang sử dụng nhiều cầu thủ trẻ do mình tự đào tạo, trong đó nổi bật nhất là tiền đạo Tiến Linh. Ảnh: Duy Nam.



Trước khi huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thôi việc ở Than Quảng Ninh, lãnh đạo Bình Dương đã nhắm ai ngồi vào chiếc ghế nóng?



- Xin lỗi, những ứng viên đã được đưa ra nhưng không thực hiện, chúng ta cũng không nên nhắc đến nữa.



Bình Dương từng được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” khi chiêu mộ rất nhiều ngôi sao lớn ở giai đoạn hoàng kim, với 4 lần vô địch V.League? Chính sách này liệu có được áp dụng dưới thời ông Phan Thanh Hùng không?



- Việc này chúng tôi đã nói đến rất nhiều lần trước đây. Có lẽ giai đoạn này, Bình Dương vẫn tiếp tục việc đào tạo trẻ mạnh mẽ, sử dụng nhiều hơn nữa do câu lạc bộ đào tạo. Đó không nhất thiết phải là người Bình Dương nhưng ăn tập tại đội bóng. Hiện tại bây giờ, đội có khoảng 90% cầu thủ do đội tự đào tạo.



Ông Phan Thanh Hùng có yêu cầu đặc biệt gì với ban lãnh đạo đội bóng không?



- Là huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm, những yêu cầu của anh ấy chủ yếu về mặt chuyên môn, còn những điều khác thì không có ý kiến gì cả.



Xin cảm ơn!





Bình Dương thành lập năm 1976 và là đội bóng giàu thành tích thứ 2 tại V.League với 4 lần vô địch vào các năm 2007, 2008, 2014 và 2015 và 2 lần đoạt ngôi Á quân. Họ còn 2 lần đoạt Cúp Quốc gia (2015, 2018), 4 lần đoạt Siêu Cúp Quốc gia (2007, 2008, 2014, 2015). Ở cấp độ quốc tế, đội có 1 lần vô địch Mekong Cup (2014) và vào bán kết AFC Cup 2009.

https://laodong.vn/bong-da/voi-phan-thanh-hung-binh-duong-se-tro-lai-dua-vo-dich-vleague-871027.ldo





Theo NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)