Thử thách lớn cho U21 Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- Dù đã nắm lấy ngôi đầu và vòng loại chỉ còn 1 lượt đấu cuối cùng nhưng U21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang đứng trước thử thách cực lớn, bởi đối thủ của họ sẽ là U21 Sông Lam Nghệ An đang bị dồn vào thế đường cùng.

U21 HAGL bước vào Giải U21 Quốc gia 2020 với nhiều tham vọng. Bởi lúc này, ngoài các cầu thủ U21 Hà Nội, chính U21 HAGL đang là đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ U22 Việt Nam nhất trong đội hình. Trong danh sách đăng ký cho Giải U21 Quốc gia năm nay của huấn luyện viên (HLV) Dương Minh Ninh có 8 cái tên mà HLV Park Hang-seo đã triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam như: Bảo Toàn, Quang Nho, Minh Bình, Minh Hiếu, Duy Thắng, Tiến Đạt, Du Học, Duy Thắng. Nhìn vào đội hình này, rõ ràng U21 HAGL là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Tuy nhiên, họ lại đang gặp thử thách lớn ngay từ vòng loại được diễn ra trên sân nhà Pleiku.

Sau 2 trận đấu, U21 HAGL đã có trận hòa với U21 Công an nhân dân với tỷ số 0-0 và vượt qua U21 Tây Ninh với tỷ số 2-0, giành được 4 điểm. Đó không phải là con số quá tiêu cực nhưng nó khiến họ rơi vào cuộc đấu một mất một còn với U21 Sông Lam Nghệ An ở lượt đấu cuối cùng. Bởi trớ trêu thay, đội bóng đã cầm hòa với U21 HAGL là U21 Công an nhân dân lại bất ngờ vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn là U21 Sông Lam Nghệ An. Từ đó, đẩy đội bóng xứ Nghệ vào tình thế buộc phải thắng mới có thể giành vé vào vòng chung kết.

Với HAGL, 1 trận hòa cũng không đảm bảo tấm vé đi tiếp nên đoàn quân của HLV Dương Minh Ninh cũng cố gắng giành chiến thắng để nắm lấy quyền tự quyết. Hơn nữa, qua 2 trận đấu, U21 HAGL vẫn chưa thể hiện được một lối đá ấn tượng mà giới mộ điệu túc cầu đang chờ đợi.

Ở trận hòa với U21 Công an nhân dân, họ gần như bế tắc trước đội bóng nòng cốt là đội hình vừa chơi ở giải hạng nhì. Còn ở cuộc đối đầu với U21 Tây Ninh, trước một đối thủ yếu hơn hẳn về trình độ, U21 HAGL cũng không chứng tỏ được sự vượt trội. Với việc sở hữu “dàn sao” trong đội hình thì những gì đã diễn ra trong 2 trận đấu đầu tiên của đội bóng U21 Phố núi đang mang lại cảm giác hụt hẫng, âu lo cho người hâm mộ.

Trong khi đó, U21 Sông Lam Nghệ An đã bất ngờ sẩy chân sau khi đã có 1 trận đấu ra quân tưng bừng trước U21 Tây Ninh. Ở trận tiếp theo, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng cũng ép sân U21 Công an nhân dân trong suốt cả trận đấu nhưng đã không thể tận dụng được những cơ hội trong sự phòng ngự quả cảm của đối phương. Để rồi U21 Công an nhân dân đã tận dụng cơ hội dứt điểm trận đấu trong một tình huống thi đấu thiếu tập trung của hàng phòng ngự U21 Sông Lam Nghệ An ở phút bù giờ.

Đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng đang khát khao chứng tỏ đó chỉ là một “tai nạn” đáng tiếc. Với một lò đào tạo giàu thành tích, chắc chắn họ sẽ không muốn đứng ngoài cuộc ở một vòng chung kết U21 quốc gia. Năm 2020 là khoảng thời gian “vàng” cho các lứa cầu thủ trẻ của lò đào tạo xứ Nghệ. Do đó, U21 Sông Lam Nghệ An chắc chắn sẽ xem cuộc đối đầu với U21 HAGL như là 1 trận… chung kết của bảng đấu, trong bối cảnh U21 Công an nhân dân đang nắm lợi thế lớn khi chỉ phải gặp U21 Tây Ninh đã chắc chắn bị loại.

Trong trận “chung kết” của vòng loại bảng C sắp tới, sự lì lợm, máu lửa và tinh thần quyết tâm của đội khách sẽ là thứ mà đội chủ sân Pleiku phải dè chừng. Nếu không thể hiện được khả năng thực sự của những cầu thủ đã “ăn cơm tuyển”, tấm vé đến sân 19-8 tại TP. Nha Trang để dự vòng chung kết U21 Quốc gia sẽ tuột khỏi tay các cầu thủ Phố núi.

Đặc biệt, đây chính là dàn cầu thủ tinh hoa nhất của khóa 3 Học viện HAGL JMG và họ cũng đang được chơi đúng với lứa tuổi của mình. U21 Quốc gia sẽ là một trong những cột mốc đáng nhớ mà lứa học viên này cần được ghi nhận.

Với tính chất của một trận cầu quyết định mang nhiều ý nghĩa ấy, liệu U21 HAGL có vượt qua để khẳng định mình? Tất cả sẽ có câu trả lời trong trận đấu diễn ra vào lúc 17 giờ ngày mai (2-12) trên sân Pleiku.

