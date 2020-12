Sân chơi bổ ích cho các cầu thủ "nhí" ở Pleiku

(GLO)- Giải bóng đá Cụm học sinh liên trường tiểu học TP. Pleiku lần thứ II tranh cúp Cường K-Sports là sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho các cầu thủ “nhí”. Giải còn được kỳ vọng sẽ chắp cánh ước mơ chơi bóng đỉnh cao của những tài năng trẻ.

Trong 3 ngày (18 đến 20-12), Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư) đăng cai tổ chức Giải bóng đá Cụm học sinh liên trường tiểu học TP. Pleiku lần thứ II tranh cúp Cường K-Sports. Tham gia tranh tài có 5 đội gồm: Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Tiểu học Ngô Mây, Tiểu học Lê Quý Đôn, Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Tiểu học Chu Văn An. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để xác định thứ hạng.

Tại giải lần này, đội Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi với thành phần nòng cốt là các học viên của Trung tâm Bóng đá cộng đồng Pleiku School Football Club đã thể hiện vượt trội về kỹ-chiến thuật so với những đối thủ còn lại. Vì vậy, không có gì bất ngờ khi đội bóng này đã toàn thắng cả 4 trận với tỷ số cách biệt để lần thứ 2 liên tiếp vô địch giải đấu. Trong đội hình của nhà vô địch có nhiều gương mặt khá nổi trội về kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu như: Dư Văn Minh, Rơ Com Minh Nhật, Phạm Nguyễn An Tường…

Một pha bóng hấp dẫn của các cầu thủ “nhí”. Ảnh: Nguyễn Tú

Dù là một giải đấu phong trào nhưng Giải bóng đá Cụm học sinh liên trường tiểu học TP. Pleiku lần thứ II vẫn thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ. Sau mỗi bàn thắng đẹp, mỗi tình huống qua người tinh tế của các cầu thủ là những tràng vỗ tay tán thưởng không ngớt. Đó là niềm động viên lớn để các cầu thủ “nhí” thi đấu hết mình với tinh thần Fair-play.

Anh Trần Văn Cường (phường Hoa Lư) chia sẻ: “Tình cờ biết có giải bóng đá dành cho lứa tuổi học sinh nên tôi qua xem. Tôi chưa bỏ trận nào của giải này vì các cháu đá rất hay, trong sáng. Tôi thích nhất là đội chủ nhà. Các cháu được tập luyện trong các trung tâm bóng đá cộng đồng nên có những tình huống chạy chỗ, ban bật thông minh và xử lý bóng khôn khéo”.

Đây là lần thứ 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi phối hợp với 4 trường còn lại tổ chức Giải Bóng đá Cụm học sinh liên trường tiểu học TP. Pleiku. Theo thông tin từ Ban tổ chức, sau giải đấu lần thứ nhất vào năm 2018, có 12 học sinh được tuyển chọn vào các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trong cả nước. Cụ thể, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi có em Nguyễn Hoàng Sang gia nhập đội U13 của Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Hoàng Anh và Hoàng Gia Khánh gia nhập CLB SHB Đà Nẵng; Trường Tiểu học Lê Quý Đôn có em Nguyễn Tấn Thanh và Hoàng Nam gia nhập U13 của CLB Hoàng Anh Gia Lai...

Ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Nguyễn Tú

Tại giải đấu lần thứ II, nhiều tài năng cũng đã được phát hiện. Nổi bật nhất là Dư Văn Minh và Huỳnh Quang Nghĩa. Mỗi khi 2 cầu thủ này có bóng, khán giả lại được chứng kiến những tình huống rê dắt rất khéo léo cùng những pha dứt điểm thành bàn đẹp mắt. Với lối đá thông minh, cả Minh và Nghĩa đều là nhân tố quan trọng dẫn dắt lối chơi của đội bóng. Nếu Dư Văn Minh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải (16 bàn) thì Huỳnh Quang Nghĩa là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Minh cho biết: “Em tập đá bóng được 2 năm rồi. Nhờ các thầy chỉ dạy nên em đá tiến bộ hơn. Em đang cố gắng để được tuyển vào một CLB bóng đá chuyên nghiệp trong nước và trở thành cầu thủ giỏi như: Quang Hải, Messi”. Còn ông Dư Quốc Việt-bố của Minh-cho hay: “Thấy con trai có năng khiếu và đam mê đá bóng nên tôi cho đi học thêm kỹ năng. Nếu cháu có nhiều tiến bộ và có CLB tuyển chọn thì tôi hướng theo con đường cầu thủ chuyên nghiệp, còn không thì tập để rèn luyện sức khỏe thôi”.

Thầy Trương Tiến Sỹ-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Trưởng ban tổ chức giải-cho biết: “Giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao hơn lần trước. Các đội bóng rất nỗ lực trong thi đấu để cống hiến những pha bóng hay, tình huống ghi bàn đẹp. Chúng tôi mong muốn rằng, qua các giải đấu như thế này sẽ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao và tạo cơ hội để nhiều em có tố chất được tuyển chọn, bồi dưỡng trở thành vận động viên thể thao giỏi cho tỉnh nhà nói riêng, cả nước nói chung”.

NGUYỄN TÚ