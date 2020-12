Giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ XV: Kịch tính, nhiều bất ngờ

(GLO)- Sáng 6-12, khán giả được chứng kiến những bước chạy đầy mạnh mẽ tại Giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ XV-2020.

Nhiều nhân tố mới

Năm nào cũng vậy, Giải Việt dã Báo Gia Lai luôn chứng kiến sự tranh đua quyết liệt giữa các đoàn vận động viên (VĐV). Đặc biệt, sự hấp dẫn của giải đấu thường đến từ những cái tên tương đối lạ lẫm khiến giới chuyên môn phải trầm trồ thán phục. Với những ai mong đợi “làn gió mới” thì Giải Việt dã Báo Gia Lai năm nay chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng. Đặc biệt, ở nội dung 7 km nam chính hệ phong trào mà VĐV Nguyễn Văn Toàn của đoàn Công an tỉnh đã nhiều năm thống trị ở tốp đầu.

Nguyễn Văn Toàn vẫn thường xuyên tập luyện và tiếp tục đăng ký tham gia giải đấu. Với những gì mà chiến sĩ Công an này giành được trong các năm qua, đặc biệt là tấm huy chương vàng năm 2019 thì Toàn là ứng cử viên nặng ký cho vị trí số 1. Tuy nhiên, giải đấu năm nay đã nổi lên 3 cái tên thách thức nhà đương kim vô địch. Ngay từ km đầu tiên, Toàn đã bị tốp 3 VĐV gồm Nguyễn Thành Đạt (huyện Kbang), Võ Cao Thiện Nghĩa (thị xã An Khê) và Thuưn (huyện Đak Đoa) tách ra với khoảng cách 20 m.

Càng trải qua những bước chạy thì tốp 3 VĐV này càng chứng tỏ sự khác biệt. Nguyễn Thành Đạt từng giành huy chương vàng nội dung 5 km nam trẻ tại Giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ XIV-2019 và hiện nằm trong đội tuyển điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Võ Cao Thiện Nghĩa là VĐV từng tham gia Giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ XIII nhưng chỉ dừng lại ở tốp 5. Còn Thuưn là nhân tố mới của huyện Đak Đoa khi vừa giành huy chương vàng môn việt dã ở Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2020 ở tuổi 25.

Các VĐV cạnh tranh quyết liệt trên đường đua. Ảnh: Lê Ngọc

Các VĐV đã bám sát nhau trong hơn nửa chặng đường của nội dung 7 km. Từ km thứ 4, Đạt và Nghĩa mới bứt lên bỏ lại Thuưn ở phía sau. Những sải chân dài cùng sự phân phối sức hợp lý đã giúp 2 VĐV này cùng nhau tiến về đích. Tuy nhiên, ở km cuối cùng, Nghĩa đã có màn nước rút ấn tượng hơn để vượt qua đối thủ với khoảng cách chừng 50 m khi cán đích. Trong khi đó, Thuưn vẫn duy trì được tốc độ để về đích thứ 3 khiến Toàn ngậm ngùi về thứ 4.

Chia sẻ với P.V, Võ Cao Thiện Nghĩa không giấu được sự vui mừng khi giành vị trí số 1. Thường xuyên tập luyện cũng như thi đấu tại các giải phong trào ở khu vực phía Nam, Nghĩa đăng ký thi đấu cho quê hương An Khê ở giải đấu năm nay và mang về thành tích cao. Nghĩa hồ hởi chia sẻ: “Khi biết tin về giải, mình đã đăng ký ngay vì muốn được thi đấu trên mảnh đất Gia Lai. Giải đấu này có nhiều VĐV rất chất lượng và mình đã nỗ lực hết mình để đạt thành tích cao”.

“Cái nôi” khẳng định sức mạnh

Ở hệ phong trào, giải nhất toàn đoàn được trao cho đoàn Đak Pơ, giải nhì đoàn An Khê, giải ba đoàn Kbang. Ở hệ THPT, giải nhất toàn đoàn thuộc về Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku), giải nhì thuộc về Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang), giải ba thuộc về Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku).

Khu vực phía Đông tỉnh từ lâu vẫn được xem là “cái nôi” của việt dã ở Gia Lai. Huyện Đak Pơ và Kbang vẫn luôn là những “ông lớn” cạnh tranh vị trí trên bảng xếp hạng toàn đoàn. Năm nay, khu vực này tiếp tục trình làng một đại diện mới, đó là An Khê. Không chỉ sở hữu Võ Cao Thiện Nghĩa, đoàn An Khê còn có cái tên xuất sắc khác là Hà Quang Thắng ở nội dung 5 km nam trẻ. Thắng từng giành huy chương bạc ở nội dung này vào năm 2019 khi về sau Nguyễn Thành Đạt. Khi Đạt đã lên chơi hệ nam chính 7 km, Thắng gần như không có đối thủ ở nội dung của mình. Sự xuất sắc của 2 cái tên này đã giúp đoàn An Khê giành ngôi nhất đồng đội nam chính và nam trẻ.

Dẫu vậy, An Khê vẫn không thể soán ngôi của Đak Pơ ở bảng xếp hạng toàn đoàn. Ở nội dung 5 km nữ chính, Đak Pơ sở hữu Nguyễn Thùy Dung và Lê Mỹ Hoa-2 VĐV đã lần lượt giành vị trí thứ 2 và 3 cùng ở nội dung trên vào năm 2019. Năm đó, họ chỉ chịu xếp sau Nguyễn Thị Phương Trinh-cô gái Gia Lai trở về từ SEA Games 30. Khi Trinh không thể góp mặt, Dung và Hoa dễ dàng băng băng về đích lần lượt ở vị trí thứ nhất và nhì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên trao giải toàn đoàn hệ phong trào cho các đoàn VĐV đạt thành tích cao. Ảnh: Đức Thụy

Ở các nội dung nam trẻ, nữ trẻ và nam chính, thành tích đồng đội của đoàn Đak Pơ đều xếp thứ 3, trong khi đoàn An Khê lại có điểm số không quá cao. Trong bảng tổng sắp toàn đoàn, cả 2 đoàn cùng có số điểm 114 nhưng Đak Pơ đã giành vị trí số 1 vì nhỉnh hơn ở hiệu số phụ. Với sự vươn lên của đoàn An Khê, đoàn Kbang đã xuống vị trí thứ 3. Các VĐV huyện Kbang chỉ giành giải nhất đồng đội nội dung 3 km nữ trẻ với màn trình diễn khá đồng đều của Nguyễn Thị Thùy Hương (thứ 3), Đinh Thị Tươi (thứ 6) và Trần Thị Bảo Yến (thứ 8) và giải nhì đồng đội nội dung 7 km nam chính với Nguyễn Thành Đạt (thứ 2), Đinh Xuây (thứ 7) và Đinh Toan (thứ 13).

Trong khi đó, ở nội dung 4 km nữ hệ THPT, các cô gái đến từ Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang) đã tiếp tục nối tiếp truyền thống của ngôi trường này tại các giải đấu đã qua. 3 vị trí đứng đầu ở nội dung này đều thuộc về VĐV của Trường THPT Lương Thế Vinh lần lượt là Đinh Thị Huay, Đinh Thị Vân Kiều và Đinh Thị Nguyện. Họ đã xuất sắc vượt qua VĐV đương kim vô địch Y Xinh (THPT Nguyễn Chí Thanh) khiến Y Xinh chỉ về thứ 5.

Dẫu vậy, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh vẫn có màn thể hiện xuất sắc ở nội dung 5 km nam. Đây là cự ly mà họ có sự góp mặt của 3 VĐV đang “ăn cơm” của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh gồm Lê Quang Trung, Trần Minh Tâm và Nguyễn Vinh Quang. Trung hiện đang nắm giữ 2 tấm huy chương vàng liên tiếp ở nội dung này và ở giải đấu năm nay, cậu học trò của trường THPT Nguyễn Chí Thanh tiếp tục giữ vững phong độ để cán đích đầu tiên. Tâm và Quang lần lượt về đích ở vị trí thứ 2 và 3. Do đó, ở hệ THPT, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh vẫn giữ vững ngôi nhất toàn đoàn, Trường THPT Lương Thế Vinh cán đích ở vị trí thứ 2 và Trường THPT Lê Lợi xếp thứ 3.

* Ông Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Tổ trưởng Tổ trọng tài điều hành giải: Giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ XV có sự chuẩn bị chu đáo nên không xảy ra sai sót. Về chuyên môn, tại giải lần này có sự góp mặt của các em năng khiếu thuộc đội tuyển về thi đấu cho các đoàn nên chất lượng giải năm nay rất cao. Ngoài ra, các đoàn cạnh tranh nhau rất quyết liệt ở vị trí nhất, nhì và ba toàn đoàn. Đơn cử, Đak Pơ và An Khê đều đạt 114 điểm nên phải tính yếu tố phụ là đồng đội nữ trẻ để xác định đơn vị nhất toàn đoàn. Thêm một bất ngờ của giải đó là sự tham gia thi đấu của VĐV trẻ Võ Cao Thiện Nghĩa-người từng thi đấu ở nhiều giải quốc gia ở nội dung 7 km nam chính hệ phong trào và giành giải nhất. * Ông Nguyễn Trường Phong-Trưởng đoàn VĐV Trường THPT Nguyễn Chí Thanh: Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao rèn luyện sức khỏe trong học đường. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh tham gia từ những năm đầu tiên cho đến nay và đạt nhiều thành tích cao. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, nhà trường liên tiếp giành giải nhất toàn đoàn hệ THPT. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục bồi dưỡng VĐV để tham gia thi đấu ở Giải Việt dã Báo Gia Lai những năm tiếp theo. * Vận động viên Ksor Tim (đoàn Ia Pa): Đây là lần thứ 15 tôi tham gia thi đấu tại Giải Việt dã Báo Gia Lai. Dù đã lớn tuổi nhưng tôi vẫn tham gia thi đấu với mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong việc tập luyện thể thao rèn luyện sức khỏe. Trước khi thi đấu, tôi đã dành nhiều thời gian để luyện tập. Cứ 5 giờ sáng là tôi ra đường Trường Sơn Đông tập chạy đến 6 giờ. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện và đăng ký thi đấu tại Giải Việt dã Báo Gia Lai những năm tiếp theo.

NGUYỄN TÚ-LÊ NGỌC