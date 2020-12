Giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ XV hứa hẹn những cuộc đua tài hấp dẫn

(GLO)- Sáng 6-12, Giải Việt dã Báo Gia Lai lần XV sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban tổ chức và các đoàn vận động viên (VĐV), giải năm nay hứa hẹn những cuộc đua tài hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao ở từng cự ly.





Lực lượng VĐV hùng hậu



Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải Việt dã Báo Gia Lai năm nay dự kiến có sự tham gia của hơn 300 VĐV đến từ 32 đoàn thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị trường học, Công an, Quân đội. Các VĐV sẽ tranh tài ở 2 hệ: phong trào và THPT. Cụ thể, hệ phong trào có 4 nội dung: 7 km nam chính, 5 km nữ chính, 5 km nam trẻ, 3 km nữ trẻ; hệ THPT có 2 nội dung: 5 km nam và 4 km nữ.

Các vận động viên tranh tài tại Giải Việt dã Báo Gia Lai lần thứ XIV năm 2019. Ảnh: Đức Thụy



Trong khuôn khổ Giải Việt dã Báo Gia Lai năm nay sẽ có một hoạt động được lồng ghép là lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh năm 2020. Do vậy, trước khi diễn ra các chặng đua sẽ có hoạt động chạy hưởng ứng lễ phát động và Giải Việt dã với hơn 2.200 người tham gia. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho giải cơ bản đã hoàn tất. Ban tổ chức giải đã tổ chức họp chuyên môn lần cuối để thống nhất đường chạy; phương án đảm bảo y tế, an ninh trật tự, giao thông và các hoạt động truyền thông bên lề.



Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị tham gia giải cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhiều địa phương đã tổ chức Giải Việt dã truyền thống để tuyển chọn những VĐV xuất sắc nhất cử đi thi đấu tại Giải Việt dã Báo Gia Lai. Ông Lê Thái Ngọc-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đak Pơ-cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức Giải Việt dã truyền thống lần XVII năm 2020 để lựa chọn VĐV tham gia thi đấu tại Giải Việt dã Báo Gia Lai. Năm nay, đoàn Đak Pơ có 16 VĐV tranh tài ở cả 4 nội dung của hệ phong trào. Hiện VĐV đang tập luyện để duy trì phong độ và sẵn sàng thi đấu tại giải”.



Nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh như: Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku), Lương Thế Vinh (huyện Kbang), Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê)... cũng đã có sự chuẩn bị cho Giải Việt dã Báo Gia Lai ngay sau lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Cô Phạm Thị Diêu-Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh-cho hay: “Từ đầu năm học, nhà trường đã phân công giáo viên thể dục theo dõi để chọn lựa những học sinh có tố chất và bồi dưỡng thêm để chuẩn bị cho Giải Việt dã Báo Gia Lai nói riêng, của ngành nói chung. Với giải năm nay, chúng tôi cử 10 em tham gia thi đấu. Các em đang tích cực tập luyện để chờ ngày tranh tài”.



Không chỉ các đơn vị mà bản thân nhiều VĐV cũng nỗ lực chuẩn bị để thi đấu tại giải năm nay. Anh Nguyễn Văn Toàn (Công an tỉnh)-nhà vô địch nội dung nam chính 7 km hệ phong trào năm 2018 và 2019 Giải Việt dã Báo Gia Lai-chia sẻ: “Năm nay vì nhiều lý do nên việc tập luyện của tôi không được thường xuyên như trước. Tuy nhiên, trước giải chừng 1 tháng, tôi dành nhiều thời gian tập luyện để lấy lại phong độ. Thường thì cứ cuối buổi chiều, tôi ra Quảng trường Đại Đoàn Kết luyện tập”.



Cuộc đua ở tốp đầu hứa hẹn kịch tính



Giải Việt dã Báo Gia Lai được xem là “cái nôi” sản sinh ra nhiều tài năng điền kinh cho tỉnh nhà. Từ năm 2006 đến nay, qua giải đấu này, các nhà tuyển trạch đã chọn lựa được nhiều tài năng để bổ sung cho đội tuyển điền kinh của tỉnh như: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Mỹ Liên, Nguyễn Thị Phương Trinh... Các VĐV tài năng này từng góp mặt trong đội tuyển quốc gia đi thi đấu ở nhiều giải quốc tế và mang vinh quang về cho nước nhà.

Vì nhiều lý do khách quan, đã nhiều năm, các VĐV nói trên không còn tham gia thi đấu tại Giải Việt dã Báo Gia Lai. Dù vậy, chất lượng của giải đấu vẫn từng bước được nâng lên nhờ sự trưởng thành của lớp VĐV kế cận như: Nguyễn Văn Toàn, Đinh Xuây (huyện Kbang), Liữm (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Nok (huyện Đak Đoa)... Đó còn là sự tiến bộ vượt bậc của không ít VĐV trẻ được phát hiện qua các Giải Việt dã Báo Gia Lai đang được đào tạo thêm tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh như: Lê Quang Trung, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Thùy Dung, Lê Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Bích Nhật. Những “gà nòi” này sẽ đầu quân cho các địa phương để thi đấu tại giải năm nay.

Giải Việt dã Báo Gia Lai đã ươm mầm cho nhiều tài năng thể thao tỉnh nhà. Ảnh: Thiên Di

Giải đấu có sự tài trợ của 11 đơn vị: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, Bưu điện tỉnh, Viettel Gia Lai, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Gia Lai và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai, Nam Gia Lai, Phố Núi.

Với sự góp sức của nhiều VĐV trẻ tài năng, giải năm nay hứa hẹn nhiều bất ngờ trong cuộc tranh chấp ngôi vị nhất, nhì và ba toàn đoàn ở hệ phong trào. Có thêm 2 VĐV trẻ vừa giành 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng tại Giải vô địch Điền kinh trẻ Quốc gia năm 2020 là Nguyễn Thùy Dung và Lê Mỹ Hoa đầu quân, đoàn Đak Pơ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị nhất toàn đoàn cũng như nhất cá nhân ở nội dung 5 km nữ chính. Ở nội dung đồng đội nam chính, đoàn Kbang đang thách thức các đối thủ khi sở hữu nhiều VĐV thi đấu ổn định như Đinh Xuây, Đinh Toan, Đinh Hmăm.



Đoàn An Khê với lực lượng VĐV đông đảo cũng đang tràn trề hy vọng đạt thành tích cao ở nội dung nam chính 7 km. Ông Đinh Hữu Tín-viên chức phụ trách mảng thể thao của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã An Khê-cho biết: “Đoàn An Khê có 17 VĐV tham gia thi đấu ở 4 nội dung hệ phong trào. Năm nay, điền kinh An Khê có nhiều gương mặt mới triển vọng nên chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt thứ hạng cao ở nội dung nam chính 7 km”.



Ở hệ THPT, với nhiều VĐV có chuyên môn tốt như: Lê Quang Trung, Phạm Quang Vinh, Y Xinh và Rơ Lan HPhiễu, Trường Nguyễn Chí Thanh được giới chuyên môn dự đoán sẽ tiếp tục bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn. Các vị trí tiếp theo sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt của một số trường như: THPT Lương Thế Vinh, THPT Lê Lợi, Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai. Thầy Nguyễn Đình Thuận-Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh-cho hay: “Nhà trường đã tổ chức Giải Việt dã cấp trường và chọn 6 em tham gia Giải Việt dã Báo Gia Lai năm 2020. Dù chất lượng VĐV năm nay không được cao như những năm trước nhưng nhà trường động viên các em thi đấu hết mình, phấn đấu đạt được nhiều huy chương”.



* Ông Khuất Đình Viện-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai: Giải Việt dã Báo Gia Lai là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao và tìm kiếm tài năng thể thao cho tỉnh nhà. Điều dễ nhận thấy là số lượng các đoàn và VĐV tham gia giải năm sau luôn cao hơn năm trước. Các VĐV có sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu của Ban tổ chức đề ra. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì giải và nếu điều kiện thuận lợi sẽ mở rộng quy mô giải ra toàn quốc để tạo điều kiện cho VĐV thành tích cao tỉnh nhà giao lưu, cọ xát nâng cao trình độ.





* Ông Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh: Thông qua Giải Việt dã Báo Gia Lai, chúng tôi phát hiện được nhiều em có năng khiếu để bổ sung cho đội tuyển của tỉnh. Sau khi được bồi dưỡng, các em thi đấu rất tốt ở các giải trong nước và quốc tế. Điển hình như: Nguyễn Thị Mỹ Liên, Nguyễn Văn Long và Nguyễn Thị Phương Trinh. Cả Nguyễn Văn Long và Nguyễn Thị Mỹ Liên đều đoạt huy chương vàng, đồng ở nội dung cá nhân, đồng đội tại Giải Marathon lớn nhất hành tinh ở Nairobi (Kenya). Riêng Nguyễn Thị Mỹ Liên từng đại diện cho Việt Nam thi đấu tại SEA Games 24 ở Thái Lan.





* Ông Đặng Thế Vũ-Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai: Giải Việt dã Báo Gia Lai là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực cho cộng đồng. Vì vậy, chúng tôi đồng hành với Báo Gia Lai và các đơn vị liên quan nhằm chung tay thúc đẩy hơn nữa phong trào tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời, chúng tôi mong muốn qua Giải Việt dã Báo Gia Lai sẽ giúp ươm mầm tài năng thể thao trẻ cho tỉnh nhà.

NGUYỄN TÚ