Giải bóng đá Cụm học sinh liên trường tiểu học TP. Pleiku: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi giành chức vô địch

(GLO)- Tối 20-12, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Giải bóng đá Cụm học sinh liên trường tiểu học TP. Pleiku lần II năm 2020 tranh cúp Cường K-Sports.

Các cầu thủ đội bóng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi giành chức vô địch. Ảnh: Hoành Sơn



Giải đấu có sự tham gia của 5 đội bóng đá nam thuộc 5 trường trên địa bàn TP. Pleiku, gồm: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Trường Tiểu học Ngô Mây, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Trường Tiểu học Chu Văn An.



Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội bóng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, giải nhì đội bóng Trường Tiểu học Ngô Mây, giải ba đội bóng Trường Tiểu học Chu Văn An và 2 giải khuyến khích cho đội bóng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn và đội bóng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.



Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải thưởng phụ dành cho các cầu thủ thi đấu xuất sắc tại giải. Cụ thể, Huỳnh Quang Nghĩa (Trường Tiểu học Ngô Mây) giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải; Dư Văn Minh (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) giành danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải (16 bàn); Rơ Com Minh Nhật (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải; Phạm Hoàng Nam (Trường Tiểu học Ngô Mây) giành danh hiệu cầu thủ Fair-play của giải.

Em Huỳnh Quang Nghĩa giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ảnh: Hoành Sơn



Giải bóng đá Cụm học sinh liên trường tiểu học TP. Pleiku là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh; đồng thời chọn lựa cầu thủ có tài năng tham gia các giải đấu cấp tỉnh và khu vực diễn ra trong thời gian tới.

HOÀNH SƠN