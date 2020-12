"Đàn em" Bùi Tiến Dũng xuất sắc vào bán kết Giải U21 quốc gia

U21 Viettel xuất sắc đánh bại U21 Phố Hiến ở lượt trận thứ 2 bảng A VCK Giải U21 quốc gia 2020 chiều 13-12



Nhâm Mạnh Dũng (áo đỏ) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U21 Viettel

Giành chiến thắng với tỉ số 2-0 trước đương kim á quân U21 Phố Hiến trên sân 19 Tháng 8 (TP Nha Trang, Khánh Hòa) ở lượt trận thứ 2 bảng B VCK Giải Bóng đá U21 Quốc gia 2020 chiều 13-12, U21 Viettel trở thành đội thứ hai giành tấm vé vào bán kết sớm một vòng đấu.

Các cầu thủ U21 Viettel và U21 Phố Hiến đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn, khá ngang sức và có chất lượng chuyên môn cao. Hai bàn thắng lần lượt của Nguyễn Hữu Thắng (phút 15) và Nhâm Mạnh Dũng (phút 50), những cầu thủ kế cận trung vệ Bùi Tiến Dũng, đã giúp CLB U21 Viettel đánh bại Phố Hiến, dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng.



U21 Viettel giành suất vào bán kết Giải U21 quốc gia 2020 sớm 1 vòng đấu

Ở trận đấu diễn ra ngay sau đó, U21 Sông Lam Nghệ An có chiến thắng đậm đà 5-1 trước U21 Long An và vươn lên thứ nhì bảng B. Đẳng cấp của đội bóng trẻ xứ Nghệ quá vượt trội so với Long An khi sở hữu nòng cốt có nhiều tuyển thủ U22 quốc gia tại giải đấu kỳ này.

Trận thua đậm này cũng khiến U21 Long An hết hy vọng giành quyền đi tiếp ở VCK U21 quốc gia 2020 khi thầy trò HLV Phan Văn Giàu toàn thua sau 2 lượt trận và xếp chót bảng B. Tấm vé vào bán kết còn lại ở bảng đấu "tử thần" này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Phố Hiến.

Tường Phước - Ảnh: Khả Hòa (NLĐO)