"Bầu" Hùng sẽ buông đội bóng Than nếu Quảng Ninh không hồi đáp vào 15.12

Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh – ông Phạm Thanh Hùng – chiều nay (8.12) cho biết sẽ trả đội bóng cho tỉnh nếu ngày 15.12 tới tỉnh Quảng Ninh không trả lời về việc tháo gỡ khó khăn về tài chính, sau khi 2 nhà tài trợ chính tuyên bố rút khỏi “cuộc chơi”.



Sân vận động Cẩm Phả - sân nhà của CLB bóng đá Than Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Hùng cho biết đã có công văn gửi UBND tỉnh sau khi Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc cho biết sẽ không tài trợ cho đội bóng từ mùa giải tới. Tuy nhiên, đến nay, ban lãnh đạo đội bóng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Ông Hùng khẳng định sẽ trả lại đội bóng cho tỉnh, nếu đến ngày 15.12, câu lạc bộ không nhận được câu trả lời từ phía tỉnh Quảng Ninh. Lý do: do mùa bóng mới đang đến rất gần, trong khi nhiều trụ cột đã ra đi, trong khi không thể tuyển thêm nhân sự mới. Đặc biệt, HLV Phan Thanh Hùng cũng đã xin chấm dứt hợp đồng.

Lâu nay, Câu lạc bộ Than Quản Ninh luôn có các nhà tài trợ đồng hành, trong đó lớn nhất là TKV, với mức tài trợ từ 20-30 tỉ đồng/mùa bóng; tiếp đến là Tổng Công ty Đông Bắc. Tuy nhiên, do năm nay các nhà tài trợ này đều gặp khó khăn nên đã quyết định ngừng tài trợ.

Được biết, để duy trì hoạt động của đội bóng, mỗi năm riêng đội 1 (đội tham dự giải bóng đá V.League) của Câu lạc bộ Than Quảng Ninh cần khoảng 70 tỉ đồng. Hiện, Câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh đang nợ lương các cầu thủ 4 tháng cuối năm 2020, nợ 40% tiền chuyển nhượng cầu thủ của CLB Than Quảng Ninh

CLB bóng đá Than Quảng Ninh, được coi là một trong những thương hiệu, niềm tự hào của người dân Quảng Ninh, vốn là đội bóng đá nam của ngành than. Chuyển qua nhiều đơn vị trong ngành than quản lý, năm 2014, CLB được bàn giao cho Cty CP Khai thác khoáng sản vàng Hà Giang do quy định của Nhà nước nên TKV không thể quản lý đội bóng. Hàng năm, TKV vẫn cam kết tài trợ cho đội bóng khoảng 30 tỉ đồng. Số tiền còn lại do Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản vàng Hà Giang chi trả và kêu gọi các doanh nghiệp khác tài trợ.

NGUYỄN HÙNG (LĐO)