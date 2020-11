Vòng loại Giải U21 Quốc gia: Hoàng Anh Gia Lai bị cầm hòa ở trận ra quân

(GLO)- Chiều 26-11, trên sân Pleiku, đội U21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã để U21 Công an nhân dân cầm hòa không tỷ số trong trận ra quân ở vòng loại bảng C Giải U21 Quốc gia 2020.

U21 HAGL và U21 Công an nhân dân đã bất phân thắng bại trong trận ra quân. Ảnh: Hùng Linh

Đội chủ nhà dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Dương Minh Ninh được đánh giá cao hơn đối thủ trong trận đấu này. Tuy nhiên, họ đã không tận dụng được lợi thế của mình. Cả U21 HAGL và U21 Công an nhân dân đã thi đấu thận trọng trong suốt khoảng thời gian của trận đấu nên không có nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành hai bên.

Sở hữu trong đội hình những tuyển thủ U22 Việt Nam như Minh Bình, Quang Nho… nhưng U21 HAGL đã không một lần xuyên thủng mành lưới của đối phương. Trong khi đó, U21 Công an nhân dân đã chơi đầy chắc chắn để rình rập cơ hội. Tiếc rằng, họ cũng không tận dụng được những lần hiếm hoi áp sát thủ thành Đình Long bên phía U21 HAGL. Không có bàn thắng nào được ghi ở trận mở màn, 2 đội đành chia điểm với nhau.

Ở trận đấu trước đó, U21 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng vượt qua U21 Tây Ninh với tỷ số 3-0.

Ở lượt trận thứ 2 của bảng C diễn ra vào chiều 29-11, U21 HAGL sẽ đối đầu với U21 Tây Ninh còn U21 Công an nhân dân gặp U21 Sông Lam Nghệ An.

Vòng loại Giải U21 Quốc gia 2020 được tổ chức ở 4 địa điểm gồm: Hà Nội, Kon Tum, Gia Lai và Bến Tre. Đội đứng đầu mỗi bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ cùng với đội chủ nhà U21 Khánh Hòa tham gia Vòng chung kết diễn ra vào tháng 12-2020.

