VPF đã đưa V.League 2020 về đích an toàn sau một năm đầy biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vấn đề tài chính để duy trì các đội bóng chuyên nghiệp sẽ là bài toán lớn của VPF nhiệm kỳ 4.



Viettel đã thành công với chức vô địch V.League 2020. Ảnh: T.Vũ

Sự kịch tính trở lại

Sau mùa giải 2017, V.League mới lại chứng kiến cuộc đua vô địch kịch tính đến vòng cuối cùng. Như HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn chia sẻ thì dù Hà Nội, Viettel hay Sài Gòn lên ngôi vô địch ở mùa giải này đều xứng đáng. Bởi lẽ, trong một mùa giải khó khăn trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, những đội bóng có thể góp mặt vào cuộc đua vô địch đến vòng cuối cùng là một sự cố gắng, nỗ lực hơn những mùa giải bình thường.

Thực tế, 2 đội bóng đua vô địch đến vòng cuối cùng là Hà Nội và Viettel đều có điểm chung là đủ tiềm lực tài chính duy trì hoạt động tốt nhất mùa dịch COVID-19. Đây là hai đội có lực lượng tốt nhất ở V.League 2020. Do đó mà dù các đội bóng khác phải gồng mình lo trả lương cho các cầu thủ thì các đội bóng “nhà giàu” vẫn sống tốt. Việc bỏ ra 70-80 tỉ đồng/ mùa giải để duy trì hoạt động là điều không phải đội bóng nào cũng có được.

Đây là mùa giải mà đa phần các đội nhóm B đều “kêu cứu” bởi việc mùa giải 2020 gián đoạn quá dài vì dịch bệnh. Có đến 4/6 đội bóng nhóm B có ý kiến trực tiếp với VPF kết thúc sớm mùa giải. Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp thậm chí còn trả lời báo chí đề nghị VFF, VPF hỗ trợ tài chính cho các câu lạc bộ trong mùa dịch. Ngay cả VPF cũng gặp khó khăn khi luôn phải nghĩ giải pháp trả quyền lợi nhà tài trợ. Số trận đấu bị cắt ngắn lại do thể thức thay đổi buộc VPF phải đàm phán lại với các nhà tài trợ.

Trao đổi với Lao Động, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Cần khẳng định và ghi nhận nỗ lực của VPF và ban tổ chức các địa phương cũng như các đội bóng trong một năm đầy khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với thể thức mới, các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn, chất lượng cao và kịch tính đến những trận đấu cuối cùng. Kết quả đã phản ánh đúng năng lực và sự đầu tư của các câu lạc bộ. Những đội bóng mạnh, có tiềm lực đã cho thấy hiệu quả rõ rệt”.

Chờ những đổi mới ở nhiệm kỳ mới

Mùa giải 2020 khép lại cũng là thời điểm nhiệm kỳ 3 của VPF khép lại. Sau 3 mùa giải trên cương vị Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc VPF, ông Trần Anh Tú đã để lại nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn đó những vấn đề nổi cộm mà chưa thể giải quyết dứt điểm.

Nhìn lại nhiệm kỳ 3 của VPF, có thể nhận ra một vấn đề, trước mỗi mùa giải, vấn đề tìm kiếm nhà tài trợ cho V.League luôn là bài toán khó. Dù có nhiều đối tác liên hệ nhưng việc chọn ra một doanh nghiệp phù hợp nhất không phải dễ. Thế nên, 3 mùa giải đã qua, V.League gắn với 3 thương hiệu khác nhau là Nuti Cafe, Wake-up 247 và LS. Dù các doanh nghiệp đã ký ở mùa giải 2018 và 2019 đều có thời hạn dài, nhưng sau mỗi mùa giải lại chia tay VPF theo những cách khác nhau.

Câu chuyện không nằm ở việc V.League có hấp dẫn hay không, vấn đề lại là nằm ở hậu trường. Nơi mà những lãnh đạo VPF cũng có những hành trình tìm kiếm nhà tài trợ không phải lúc nào cũng được thuận lợi. Có những thời điểm, các thương vụ lớn đã đàm phán xong xuôi rồi lại đổ bể vào phút cuối. Thậm chí, ông Tú từng tính cả phương án tự bỏ tiền ra tài trợ V.League nếu như không thoả thuận được với đơn vị nào. LS nhảy vào cuộc chơi trước thềm mùa giải 2020 cũng là một trong những vấn đề từng được dư luận đặt ra dấu hỏi tương tự.

Nhiệm kỳ 4 của VPF sẽ có nhiều thay đổi ở thượng tầng, điều đó cũng sẽ kéo theo những sự đổi mới trong các mùa giải tiếp theo ở V.League. Tuy nhiên, câu chuyện căn cốt để phát triển bóng đá chuyên nghiệp vẫn là vấn đề tài chính...

Chiều 8.11, 2 trận đấu quyết định ngôi vô địch của V.League 2020 đã diễn ra, Hà Nội gặp Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả, Viettel đối đầu Sài Gòn tại sân Thống Nhất. Cả hai trận đấu đều diễn ra kịch tính trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ. Kể từ sau mùa giải 2017, V.League mới chứng kiến thêm một cuộc đua vô địch kịch tính đến vòng đấu cuối cùng.

Trên sân Cẩm Phả, Hà Nội đã có chiến thắng 4-0 trước Than Quảng Ninh do công của Quang Hải, Văn Quyết và cú đúp của Rimario. Với chiến thắng này, Hà Nội có 38 điểm. Tuy nhiên, trên sân Thống Nhất, Viettel cũng có chiến thắng đầy kịch tính 1-0 trước Sài Gòn. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Bruno. Với chiến thắng này, Vitettel có 40 điểm và xuất sắc giành chức vô địch LS V.League 2020. Đây là chức vô địch đầu tiên của Viettel kể từ khi tham gia sân chơi chuyên nghiệp ở giải hạng Nhất năm 2016 và V.League 2019.

ĐĂNG HUỲNH (LĐO)