Sôi nổi Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số TP. Pleiku

(GLO)- Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng, chiều 26-11, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số thành phố năm 2020 đã bế mạc. Hội thi là dịp để cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu, thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Gặp chúng tôi tại Nhà Thiếu nhi thành phố, 1 trong 3 địa điểm được Ban tổ chức bố trí lịch thi đấu tại hội thi lần này, vận động viên (VĐV) Kpă Pler-đội xã Ia Kênh-bộc bạch: “Hầu như năm nào tôi cũng tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn thành phố. Năm nay, tôi tham gia môn đẩy gậy và chạy việt dã. Đối với môn đẩy gậy, muốn giành chiến thắng, VĐV không chỉ cần có sức khỏe mà còn phải có sự khéo léo, kỹ thuật và tâm lý tốt. Để chuẩn bị cho hội thi, đội xã Ia Kênh chúng tôi đã tập luyện hơn 1 tuần với mục tiêu quyết tâm giành thành tích cao nhất”.

Còn VĐV Y Rưng (phường Đống Đa) thì chia sẻ: “Tôi tham gia môn bắn nỏ. Đây là môn thể thao đòi hỏi tâm lý vững vàng, quan trọng nhất là lúc gạt lẫy nỏ cần sự tập trung cao độ, ngắm chính xác, chắc tay và ghì giữ đầu mũi tên sao cho đúng điểm chuẩn. Đôi khi, VĐV còn phải tính toán đến cả sức gió”.

Các VĐV thi đấu môn đẩy gậy. Ảnh: Hà Phương

Hầu hết môn thi đấu tại hội thi lần này thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả, nhất là những môn thi thể hiện sức mạnh tập thể như kéo co. Chia sẻ niềm vui khi đội nhà giành giải nhất môn này, ông Dương Hoàng Ni-trưởng đoàn xã Gào-cho biết: “Tại hội thi lần này, đoàn có 44 VĐV tranh tài ở 4 môn, gồm: kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy và việt dã. Kết quả, ở môn kéo co nam và nữ, đoàn xã Gào đều giành giải nhất”.

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số TP. Pleiku năm 2020 diễn ra từ ngày 18 đến 26-11, với sự tham gia của 13 đoàn đến từ các xã, phường. Hơn 415 VĐV cùng nhau tranh tài ở 6 môn thể thao gồm: bóng đá nam, bóng chuyền nam, việt dã (nam, nữ), đẩy gậy (nam, nữ), kéo co (nam, nữ), bắn nỏ (nam, nữ). Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội xã Gào, giải nhì xã An Phú, giải ba phường Yên Thế và giải khuyến khích xã Biển Hồ.

Theo ông Hồ Văn Hiển-trọng tài điều hành tại hội thi: đa số VĐV đều trang bị kỹ thuật cá nhân tốt, có tinh thần đoàn kết đồng đội trong chiến thuật tập thể, thi đấu quyết tâm, tạo không khí sôi nổi, chấp hành tốt luật thi đấu, điều lệ và quy định chung của Ban tổ chức; chấp hành tốt thời gian thi đấu, trang phục nghiêm túc. So với những lần trước thì hội thi lần này có số lượng VĐV tham gia đông hơn và đây là thành công lớn nhất của hội thi.

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: Hà Phương

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Trưởng ban tổ chức hội thi-cho biết: “Được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số TP. Pleiku là dịp để cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu, thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết gắn bó, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn, nhất là trong thế hệ trẻ”.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, những năm qua, UBND thành phố đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, nhất là cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từ đó, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thành phố đã phát triển sâu rộng và có chất lượng; cơ sở vật chất luôn được quan tâm đầu tư xây dựng mới, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, tập luyện thể dục thể thao của nhân dân. Đồng thời, đã cung cấp nhiều VĐV xuất sắc cho tỉnh tham gia thi đấu và đạt thành tích cao ở các giải khu vực và toàn quốc.

HÀ PHƯƠNG