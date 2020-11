Nhiều cuộc đổi ngôi ngoạn mục ở giải bóng bàn đội mạnh quốc gia

Giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc năm 2020 đã kết thúc hôm qua 31.10 tại Khánh Hòa ghi nhận sự trở lại của đoàn Hà Nội với 3 huy chương vàng và 2 huy chương bạc sau hơn 10 năm thi đấu giải cấp độ quốc gia.

Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) trong trận chung kết đơn nữ. Ảnh: Phương Huy



Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Văn Trung và HLV Ngô Thu Thủy, 3 huy chương vàng (HCV) của đoàn Hà Nội đều rất giá trị và có sự đóng góp quan trọng của cả đội nam lẫn đội nữ. Tối 28.10, với 3 tay vợt Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Huấn và Đỗ Tuấn Kiệt, đội nam Hà Nội đánh bại 3-1 đội đương kim vô địch với đủ các tay vợt từng thành danh trong đội tuyển quốc gia và đấu trường Đông Nam Á như Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân và Vũ Quang Hiền.



Hai tay vợt Nguyễn Thị Nga và Phạm Dạ Thảo của Hà Nội có nghỉ thi đấu một thời gian khi bận chăm sóc con đầu lòng, chỉ mới trở lại từ giải vô địch quốc gia vào tháng 7 năm nay. Đến giải này, cả hai đã kết hợp tốt để đánh bại được đôi nữ đương kim vô địch quốc gia nhiều năm liền là Mai Hoàng Mỹ Trang – Nguyễn Bạch Thanh Thư 3-0 (11/8, 11/9, 11/9) để giành HCV. Riêng á quân đơn nữ quốc gia Nguyễn Thị Nga còn thi đấu tốt hơn ở nội dung đơn nữ khi thắng cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Thị Hà (Quân đội) 3-0 ở tứ kết, Nguyễn Thùy Kiều My (Công an) 4-2 ở bán kết và đoạt HCV thứ hai cho đoàn Hà Nội khi thắng Nguyễn Bạch Thanh Thư 4-0 (11/8, 11/9/11/9, 11/9) ở chung kết.

Phan Huy Hoàng (T&T) trong trận chung kết đơn nam. Ảnh: Phương Huy

Đôi Đình Đức (trái) – Anh Hoàng vô địch đôi nam. Ảnh: Phương Huy



Không đoạt giải toàn đoàn như nhiều lần trước đây đơn vị đã vinh dự nhận, Câu lạc bộ T&T cũng đoạt 3 HCV như đoàn Hà Nội nhưng do ít hơn 1 huy chương bạc nên vẫn đứng ở vị trí thứ hai toàn đoàn. Ba HCV của T&T đoạt được ở nội dung đôi nam do Đinh Anh Hoàng - Lê Đình Đức thắng đôi Võ Hữu Quốc – Nguyễn Thành Nam (Đà Nẵng) 3-0, đôi nam nữ trẻ với Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc từng tham dự SEA Games năm ngoái thắng Nguyễn Anh Tú – Phạm Dạ Thảo (Hà Nội) 3-2 và đơn nam Phan Huy Hoàng dù đã ở tuổi tứ tuần vẫn giữ vững phong độ độc đáo để thắng đồng đội Tạ Hồng Khánh 4-1 ở các trận chung kết ở giải đội mạnh năm nay.



Đặc biệt, ở nội dung đơn nam, Câu lạc bộ T&T còn lập "kỷ lục" là đơn vị đầu tiên cả nước đủ cả 4 VĐV (Huy Hoàng, Anh Hoàng, Hồng Khánh, Đình Đức) có mặt ở 2 trận bán kết ở cùng một nội dung. Và đương nhiên, chỉ riêng một nội dung thi đấu này CLB của do HLV Vũ Mạnh Cường làm đầu tàu đã chiếm được 3 huy chương (1 vàng, 1 bạc và 2 đồng).

Các đoàn Hà Nội, T&T và Công an nhận giải toàn đoàn. Ảnh: Phương Huy

Giải năm nay còn chứng kiến được sự trở lại đáng được khâm phục của đội nữ Công an do HLV Nguyễn Danh Phong và HLV Nguyễn Ngọc Quang huấn luyện. Năm 2017, tay vợt chuyên cắt Nguyễn Thị Việt Linh của đội Công an từng vô địch đơn nữ quốc gia năm 2012 và có huy chương SEA Games từ năm 2011 bị viêm dạ dày, phải nghỉ thi đấu để điều trị. Tháng 7 năm nay, Việt Linh mới trở lại thi đấu góp phần cùng đội nữ đoạt huy chương đồng khiêm tốn. Thế nhưng, 3 tháng sau ở giải đội mạnh này, đội nữ Công an với bộ ba quen thuộc gồm Tường Giang, Việt Linh và Thiên Kim đã thắng đội TP.HCM tỷ số 3-1 và tiếp đó thắng đội luôn đội Hà Nội 3-0 để đoạt ngôi vô địch đồng đội. Với bộ HCV này cùng với 3 HCĐ khác, đội Công an được xếp thứ 3 giải toàn đoàn.

Đôi Anh Hoàng (trái) – Mai Ngọc (T&T) trên bục nhận HCV đôi nam nữ. Ảnh: Phương Huy



Theo Nhựt Quang (TNO)