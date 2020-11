(GLO)- Chiều 4-11, tại Hồ bơi Hoàng Phát (TP. Pleiku), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đã bế mạc Giải bơi học sinh phổ thông toàn tỉnh lần 2 năm 2020.

297 vận động viên dự Giải bơi học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ 2

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải toàn đoàn khối THPT. Ảnh: Nguyễn Tú



Giải quy tụ 297 vận động viên (VĐV) của 27 đoàn thuộc các đơn vị trường học, địa phương tham gia thi đấu ở 32 nội dung. Cụ thể, khối tiểu học bơi tự do 25 m, 50 m và bơi ếch 25 m, 50 m cá nhân nam/nữ; khối THCS bơi tự do 50 m, 100 m và bơi ếch 50 m, 100 m cá nhân nam/nữ lớp 6-7 và lớp 8-9; khối THPT bơi tự do 50 m, 100 m, 200 m và bơi ếch 50 m, 100 m cá nhân nam/nữ.



Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn khối tiểu học cho Phòng GD-ĐT TP. Pleiku, giải nhì Phòng GD-ĐT huyện Phú Thiện, giải ba Phòng GD-ĐT huyện Chư Sê. Ở khối THCS, giải nhất toàn đoàn thuộc về Phòng GD-ĐT TP. Pleiku, giải nhì Phòng GD-ĐT huyện Chư Sê, giải ba Phòng GD-ĐT huyện Phú Thiện. Còn ở khối THPT, Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) giành giải nhất toàn đoàn, Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) giải nhì và Trường THPT chuyên Hùng Vương giải ba.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giấy khen và tiền thưởng cho 32 VĐV đạt giải nhất, 32 VĐV đạt giải nhì và 64 VĐV đạt giải ba ở các nội dung.



Giải đấu được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện môn bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước ở trẻ em, học sinh. Đây cũng là dịp để tuyển chọn VĐV tham dự các giải đấu khu vực và toàn quốc.

NGUYỄN TÚ