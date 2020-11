Ghi 4 bàn trong 10 phút, U.21 Đồng Tháp vào chung kết bảng với Long An

U.21 Đồng Tháp đã chứng tỏ được sức mạnh của mình tại bảng D vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 24 năm 2020 khi đè bẹp chủ nhà Bến Tre 4-0 chỉ trong 10 phút đầu hiệp 2.

Sau hiệp 1, Đồng Tháp đã cũng cố và ghi liền 4 bàn trong 10 phút đầu hiệp 2. KHẢ HÒA

Sau trận hòa Vĩnh Long, bộ đôi HLV Bùi Văn Đông và Phan Thanh Bình đã bỏ ra nhiều giờ để rà soát lại vì sao đội lại chưa thể hiện tốt phong độ và đẳng cấp vốn có trước các đối thủ trong khu vực. Nguyên nhân đã được cựu tuyển thủ quốc gia Phan Thanh Bình chỉ ra rằng trận đầu tiên nên nhiều vị trí trong đội còn vấn đề về tâm lý, hơn thế 6 cầu thủ bị kỷ luật mới trở lại thời gian qua không được thi đấu cọ xát mà chỉ tập chay nên đánh mất cảm giác bóng và chưa có trạng thái tốt, dẫn đến lối chơi còn chệch choạc.

Ngoài ra có những thời điểm việc nôn nóng tìm bàn thắng khiến sự phối hợp khá lúng túng chưa có độ bén ở những pha xử lý cuối cùng. Bên cạnh đó BHL của Đồng Tháp cũng rút kinh nghiệm việc tư vấn nhận xét sau trận của chuyên gia Đoàn Minh Xương, cựu HLV từng đưa Đồng Tháp vô địch quốc gia 1996 là các pha triển khai bóng còn lỗi nhịp, thường đá bóng dài, chuyển trạng thái chậm và thiếu những pha chồng biên hợp lý. Cách đá như vậy giống như bài mà HLV Miura từng áp dụng cho đội tuyển Việt Nam trước đây, không đúng sở trường chơi nhỏ lắt léo của Đồng Tháp và thiếu hẳn tính đột biến, bất ngờ.

Có lẽ nhờ điều chỉnh theo hướng tích cực hơn, Đồng Tháp đã sớm chủ động áp đặt được lối chơi trước Bến Tre. Nhưng hiệp 1 trôi qua không cò bàn thắng vì chủ nhà phòng thủ khá chặt, bung sức để đeo bám, bịt các khoảng trống khiến các học trò của Bùi Văn Đông- Phan Thanh Bình khá bế tắc trong việc tìm cơ hội. Tuy nhiên khi Đồng Tháp chuyển hướng đánh mạnh ở biên, tập trung đá vỗ mặt hoặc chọc khe thì Bến Tre bộc lộ sư lúng túng trong bọc lót, buộc phải phạm lỗi trong vòng 16,50 m ở phút 52.

Sau quả phạt đền thành công của chân sút Dương Vũ Linh (39), Đồng Tháp như khai thông được bế tắc, tinh thần mạnh mẽ, hưng phấn hơn, lối đá nhịp nhàng và gắn kết khiến cho hàng thủ Bến Tre bị cuốn theo và vỡ vụn. Thế nên chỉ trong vòng 10 phút sau đó, Đồng Tháp ghi liên tiếp 3 bàn do Đặng Văn Dương (11) và Ngô Tấn Tài (10) ghi cú đúp ở các phút 53, 58 và 62 để ấn định chiến thắng 4-0.

HLV Phan Thanh Bình phải căn dặn, động viên từng cầu thủ trong giờ nghỉ. KHẢ HÒA

Thắng trận này Đồng Tháp lên đầu bảng với 1 thắng, 1 hòa có 4 điểm. Đội Long An xếp nhì cũng 1 thắng, 1 hòa nhung kém hiệu số (5/4 so với 4/0). Vĩnh Long xếp thứ 3 với 2 trận hòa, có 2 điểm, Bến Tre đứng cuối với 0 điểm sau 2 trận thua. Như vậy ngoài Bến Tre đã bị loại, cơ hội vào VCK vẫn còn nguyên với cả 3 đội Đồng Tháp, Long An và Vĩnh Long. Trong đó trận Đồng Tháp gặp Long An vào 15 giờ ngày 1.12 tới sẽ là trận chung kết bảng, vì đội nào thắng chắc chắn sẽ giành vé đầu bảng D dự VCK, đội thua dù chung cuộc có xếp thứ nhì thì cũng xem như hết cơ hội đi Nha Trang.

Trường hợp 2 đội hòa nhau thì Đồng Tháp vẫn xếp trên Long An do hơn hiệu số, nhưng sẽ phụ thuộc trận Vĩnh Long gặp Bến Tre. Nếu Vĩnh Long thắng từ 5 bàn trở lên thì thầy trò HLV Lương Trung Dân sẽ giành vé đầu bảng, Đồng Tháp xếp nhì phải chờ so với đội nhì ở 3 bảng khác nhưng cơ hội đi tiếp sẽ rất khó. Do vậy cả Đồng Tháp lẫn Long An đểu tự hiểu họ cần phải tự quyết vào chiều 1.12 để xứng đáng giành vé đi VCK.

Cả Đà Nẵng (trái) lẫn Phố Hiến (phải) nếu thắng chiều nay sẽ rộng mở cơ hội dự VCK. VIẾT ĐỊNH

Chiều mai 29.11 sẽ diễn ra lượt trận thứ 2 ở bảng B và C. Trên sân Kon Tum, trận Đà Nẵng gặp Đăk Lăk sẽ rất nóng bỏng vì đội nào thắng sẽ cơ hội nhắm đến vé thứ nhì sau Phố Hiến quá mạnh. Trong khi đó đoàn quân của HLV Hứa Hiền Vinh sau khi có 3 điểm trận đầu gặp chủ nhà VCK là Khánh Hòa, nếu thắng sẽ đặt chân đến Nha Trang. Nhưng thầy trò HLV Nguyễn Tý sẽ chứng minh sau trận thua 0-1 trước Đăk Lăk, họ phải gượng dậy để chứng tỏ vai vế của đội chủ nhà.

Nhờ thế thù chơi tốt, Công an Nhân dân (phải ) hy vọng sẽ gây khó cho SLNA chiều nay. MINH TRẦN

Còn trên sân Pleiku, trận Sông Lam Nghệ An gặp Công an Nhân dân cũng sẽ rất nóng bỏng. Sông Lam thắng thì chắc chắn họ giành 1 trong 2 suất đầu, nhưng nếu hòa thì có thể sẽ phải “ tử chiến’ lượt cuối với chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Còn Công an Nhân dân sau trận hòa khá hay trước đội chủ sân Pleiku, nếu thắng hoặc hòa trước SLNA cửa dự VCK sẽ rất lớn. Tại VCK U.19 ở PVF, Công an Nhân dân từng chơi rất hay hòa SLNA 1-1 nên thầy trò HLV Phạm Quang Thành sẽ tự tin đối đầu với thầy trò HLV Đinh Văn Dũng. Trận còn lại nếu chơi tập trung và chắt chiu cơ hội, Dụng Quang Nho, Lê Minh Bình, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thanh Khôi.. hoàn toàn đủ khả năng vượt qua Tây Ninh.

Liệu SLNA có tìm được niềm vui chiến thắng chiều nay? MINH TRẦN

Theo Đan Khanh (TNO)