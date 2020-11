Dấu ấn người phụ nữ đứng sau thành công của võ sĩ gốc Việt Thành Lê

Võ sĩ MMA người Mỹ gốc Việt Thành Lê đã có một khởi đầu tuyệt vời tại ONE Championship. Sau 4 chiến thắng liên tiếp đều bằng KO, anh đã ngự trị ở đỉnh cao nhất của hạng lông. Những thành công này đều có dấu ấn của người phụ nữ sau anh.



Thành Lê vừa có chiến thắng KO trước Martin Nguyễn - Ảnh: One Championship



Điều kỳ diệu đã diễn ra vào đêm thứ sáu vừa qua (30.10) tại sự kiện ONE: INSIDE THE MATRIX ở Singapore khi Thành Lê đánh bại võ sĩ người Úc gốc Việt Martin Nguyễn để giành chiếc đai vô địch hạng lông của ONE Championship.



Đó là khoảnh khắc tuyệt vời đối với võ sĩ người Mỹ gốc Việt, nhưng anh không làm nên điều kỳ diệu này một mình. Người ta vẫn thường nói: ‘Phía sau thành công của một người đàn ông sẽ có bóng dáng của một người phụ nữ’. Và Thành Lê cũng vậy, khi cô vợ Collying luôn sát cánh bên anh trong suốt hành trình đi đến chiếc đai vô địch danh giá này.



Thành Lê và vợ Collying - Ảnh: Chụp màn hình



Trong thời gian còn làm việc tại một cửa hàng điện thoại, nhà tân vô địch hạng lông đã giúp Collying nâng cấp điện thoại của mình. Sau một khoảng thời gian, cả hai bắt đầu một tình bạn đẹp. Khi mối quan hệ của họ trở nên sâu sắc hơn, cần có sự hy sinh để mỗi người có thể đạt được mục tiêu của mình, đó là lúc Thành Lê nghĩ đến một ‘happy ending’ như ba mẹ của anh.



Nhà vô địch 25 tuổi chia sẻ: “Tôi lớn lên trong một gia đình mà bố tôi làm việc dài ngày ở nhà máy xây dựng và dạy võ vào ban đêm. Bố tôi gặp khó khăn trong việc kiếm một công việc ổn định nên mẹ tôi phải làm hai công việc để kiếm tiền. Tuy nhiên, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh bố cho đến tận bây giờ. Và tôi cũng như vậy, tôi muốn có một người bạn đời sẽ luôn ở bên cạnh mình”.



Cả hai đang rất hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Chụp màn hình



Thành Lê đã miệt mài làm việc và hỗ trợ vợ đi học y tá cho đến khi cô hoàn thành chương trình học của mình. Sau đó, anh bỏ việc và chuyển đến Virginia để theo đuổi niềm đam mê trở thành một võ sĩ.



Anh nói: “Chúng tôi không có nhiều tiền vào thời điểm đó, vì vậy chúng tôi phải làm việc và chăm sóc nhau để có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Cô ấy không chỉ đóng gói hành lý mà còn cả cuộc sống và tất cả những gì cô ấy có để cùng tôi chuyển đến một chỗ mới”.



Thành Lê đang đứng ở đỉnh cao sự sự nghiệp của mình - Ảnh: One Championship



Những hy sinh đã được đền đáp, khi Thành Lê đang ở trên đỉnh của một giải vô địch thế giới. Cặp đôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết khi sắp sửa chào đón một tiểu công chúa chào đời để rồi gia đình 3 người sẽ cùng nhau viết tiếp những câu chuyện kỳ diệu.



“Chúng tôi mới kết hôn được 3 năm rưỡi, nhưng thực sự chúng tôi đã yêu nhau được 10 năm kể từ khi tôi biết cô ấy. Tôi biết mình đã tìm được người mà mình muốn có bên cạnh trong suốt quãng đời còn lại”, Thành Lê nói thêm.

Theo MINH TÂN (thanhnien)