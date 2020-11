Trao đổi với Lao Động sau khi V.League 2020 hạ màn, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho rằng, một trong những ưu điểm của thể thức thi đấu mới là loại bỏ được những trận đấu thiếu tích cực.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú. Ảnh: Hải Đăng

V.League 2020 đã chính thức hạ màn, khép lại mùa giải đầy biến động. Sau những ảnh hưởng của dịch COVID-19, VPF đã đưa các giải chuyên nghiệp quốc gia về đích an toàn. Có điều gì khiến ông chưa hài lòng không?

- Có lẽ mùa giải 2020 là một trong những mùa giải vất vả nhất, gặp nhiều khó khăn nhất từ trước đến nay. Việc về đích an toàn với những trận đấu đầy kịch tính, hấp dẫn đến phút chót của từng giải làm thỏa mãn người hâm mộ cả nước là một điều rất hạnh phúc không chỉ của tập thể VPF, mà còn là niềm vui của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và giới truyền thông cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui, vẫn còn đó những trăn trở mà những người tổ chức giải chúng tôi phải suy nghĩ. Việc một số CLB đưa ra những tuyên bố đòi hủy giải trong khi quỹ thời gian vẫn còn có thể đáp ứng được cho giải diễn ra là thể hiện sự không chuyên nghiệp của lãnh đạo một số CLB. Hay cho đến nay vẫn còn 4/14 CLB tham dự giải VĐQG vẫn còn chưa đáp ứng được các tiêu chí cấp phép của AFC, trong đó có những CLB bị vướng về cơ chế, nhưng cũng có những CLB thực sự không hề tìm cách giải quyết để đáp ứng tiêu chí của AFC. Việc các CLB đáp ứng được tiêu chí cấp phép của AFC sẽ đảm bảo sự vững chắc của các CLB, qua đó sẽ làm cho hình ảnh của CLB đẹp hơn, hình ảnh của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đẹp hơn. Ngoài ra còn một số vấn đề mà chúng tôi cũng không vui khi có nhiều phát ngôn của một số HLV còn thiếu tính xây dựng, hay chất lượng trọng tài là một điều phải luôn lo lắng.

Được biết, HĐQT VPF đã thông qua chủ trương tiếp tục áp dụng thể thức thi đấu mới ở mùa giải 2021. Kế hoạch sẽ được xin ý kiến Ban chấp hành VFF trong hội nghị sắp tới. Ông có thể chia sẻ lý do phương án này tiếp tục được đề xuất?

- Có 2 lý do chính mà VPF đề xuất với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục duy trì thể thức thi đấu của mùa giải 2020 cho mùa giải 2021. Thứ nhất, quỹ thời gian để tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 rất khó khăn do hàng loạt giải quốc tế của các đội tuyển quốc gia từ 2020 chuyển sang 2021 do dịch COVID-19. Thứ hai, thể thức mới làm cho giải thực sự hấp dẫn do sự cạnh tranh để đoạt chức vô địch hay tránh suất xuống hạng sẽ gay cấn ngay từ đầu mùa giải, vô hình trung loại bỏ được những trận đấu thiếu tích cực.

Năm 2020 khép lại nhiệm kỳ của ông trong vai trò Chủ tịch HĐQT VPF. Nhìn lại chặng đường đã qua, câu chuyện tìm kiếm nhà tài trợ cho V.League có phải công việc khó nhất?

- Hoạt động của VPF gồm 2 mảng chính: Tổ chức thi đấu và kinh doanh kiếm tiền để có tiền cho việc tổ chức thi đấu. Cả hai việc đều khó như nhau. Điển hình như mùa giải 2020, nếu tổ chức thi đấu không tốt trong hoàn cảnh khó khăn như vậy thì chắc chắn giải sẽ thất bại chứ không thể thành công như chúng ta đã chứng kiến. Còn kinh doanh kiếm tiền luôn luôn là một việc chẳng bao giờ dễ dàng, ngay cả khi thành tích của đội tuyển gây tiếng vang và nhiều nhà tài trợ đến với Liên đoàn thì việc kiếm tiền cho VPF vẫn vô cùng khó khăn. Nếu dễ dàng, chưa chắc chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty VPF đã đến lượt tôi.

Còn đâu là những vấn đề bất cập mà VPF vẫn chưa thể giải quyết được trong nhiệm kỳ đã qua, thưa ông?

- Vẫn còn nhiều việc mà VPF chưa thể giải quyết được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về bộ máy VPF, tôi thấy rằng cần phải nâng cấp và cải tổ rất nhiều. Nhưng việc đó hoàn toàn không dễ vì để tìm được nhân sự biết vừa biết làm bóng đá và biết kinh doanh bóng đá tốt lại vừa chịu được áp lực của truyền thông là vô cùng khó khăn. Về tính chuyên nghiệp của các CLB tham dự giải, sau 3 năm kể từ khi tôi nhậm chức ở VPF, tôi thấy các CLB đã thay đổi rất nhiều nhưng thực sự tôi nghĩ, vẫn còn khá xa mới đáp ứng được các tiêu chí cấp phép của AFC như tôi đã đề cập ở trên. Cơ sở vật chất như sân bãi chắc chắn sẽ còn là một vấn đề rất lâu dài mới có thể nâng cấp lên được vì lý do cơ chế. Đội ngũ giám sát, trọng tài cũng sẽ vẫn là một chuyện để luôn lo lắng, v.v… Nhưng quan điểm của tôi, hãy làm thật tốt với những cái chúng ta đang có, chứ không chờ khi nào mọi thứ tốt rồi thì mới làm tốt được.

Ở nhiệm kỳ tới, nếu tiếp tục được HĐQT VPF tín nhiệm bầu làm Chủ tịch, ông có kế hoạch gì để làm mới các giải chuyên nghiệp quốc gia?

- Làm mới các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia không phải là một kế hoạch, mà đấy là một dự án lớn. Một mình tôi khó có thể thay đổi được nhiều, nhưng việc gì làm được trong khả năng thì tôi sẽ cố gắng hết mình. Nếu được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT VPF trong nhiệm kỳ tiếp theo, có nhiều việc cần phải làm, khó có thể kể hết ra đây được. Cho phép tôi kể ra một vài đầu việc thôi. Trước hết, bắt buộc tôi phải cải tổ bộ máy VPF. Bộ máy VPF phải được nâng cao về chất lượng tổ chức thi đấu. Chất lượng tổ chức thi đấu tốt thì chắc chắn giải sẽ tốt hơn, điều này vô cùng quan trọng. Có thể kể thêm một một việc nữa là công tác truyền thông của giải, công tác này phải kịp theo những thay đổi về công nghệ số đang thay đổi từng ngày. Giá trị thương mại của giải còn đang thấp. Việc nâng cao giá trị thương mại của giải sẽ là một việc bắt buộc phải làm và rất cần sự đồng hành của giới truyền thông,…

- Xin cảm ơn ông!

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN/LĐO)