Bế mạc Giải Cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Gia Lai năm 2020

Chiều 1-11, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Cầu lông tỉnh tổ chức lễ bế mạc Giải Cầu lông các câu lạc bộ toàn tỉnh năm 2020.

Ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh trao huy chương cho các vận động viên đạt giải cao nội dung đôi nam nữ. Ảnh: Nguyễn Tú

Giải đấu quy tụ 200 vận động viên (VĐV) của 22 đơn vị, câu lạc bộ (CLB) trong toàn tỉnh tham gia thi đấu ở 15 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ thuộc 4 nhóm tuổi: 12-16, 17-30, 31-40 và 41-47; đơn nam; đơn nữ; đôi nam nữ 48-55 tuổi.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 44 huy chương vàng, bạc, đồng cùng cúp và tiền thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao. Cụ thể: giải nhất nội dung đôi nam nữ 48-55 tuổi được trao cho cặp VĐV Nguyễn Văn Ngọc-Nguyễn Thị Hương (CLB chuyên Hùng Vương).

Ở nội dung dành cho các VĐV 41-47 tuổi, giải nhất đôi nam thuộc về Nguyễn Văn Hòa-Nguyễn Đăng Vinh (CLB 07 Nguyễn Thái Học); giải nhất đôi nữ: Nguyễn Thị Én-Nguyễn Thị Lý (CLB Kho bạc Nhà nước); giải nhất đôi nam nữ: Hà Trọng Hợi-Phạm Thị Ngọc Hà (CLB chuyên Hùng Vương).

Nội dung dành cho các VĐV 31-40 tuổi, giải nhất đôi nam thuộc về Trần Ngọc Tú-Đoàn Ngọc Bình (CLB chuyên Hùng Vương); giải nhất đôi nữ: Trần Thị Ngọc Lan-Trương Thị Hằng (CLB chuyên Hùng Vương); giải nhất đôi nam nữ: Trương Thị Hằng-Nguyễn Văn Trung (CLB chuyên Hùng Vương).

Trong khi đó, ở nội dung dành cho các VĐV 17-30 tuổi, Nguyễn Trung Đức-Võ Kim Hoàng (CLB chuyên Hùng Vương) giành giải nhất đôi nam; Hà Tiểu Nhi-Bùi Thị Miên (CLB Công an tỉnh) giành giải nhất đôi nữ; Võ Kim Hoàng-Nguyễn Thị Xuân Trang (CLB chuyên Hùng Vương) giành giải nhất đôi nam nữ.

Ở nội dung giành cho VĐV 12-16 tuổi, giải nhất đôi nam: Nguyễn Lê Gia Bảo-Lê Tấn Công (CLB TH Sport); giải nhất đôi nữ: Nguyễn Ngọc Thơ-Trương Mỹ Duyên (CLB My Sport); giải nhất đôi nam nữ: Quãng Võ Thanh Hiếu-Nguyễn Ngọc Thơ (CLB My Sport). Còn giải nhất đơn nữ thuộc về Hà Tiểu Nhi (CLB Công an tỉnh); giải nhất đơn nam: Nguyễn Bá Lộc (CLB Lê Lợi).

NGUYỄN TÚ