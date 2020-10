U.19 Việt Nam tranh suất đi World Cup U.20 vào cuối tháng 2.2021

Sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định lùi VCK giải U.19 châu Á (dự kiến từ 14 - 31.10.2020) sang năm 2021 do dịch bệnh Covid-19, mới đây thông tin chính thức cho biết thời gian diễn ra VCK U.19 châu Á sẽ từ ngày 22.2 - 11.3.2021 tại Uzbekistan và rất có thể đến thời điểm đó các đội vẫn sẽ thi đấu trên sân không có khán giả. Sở dĩ AFC phải cho tiến hành ngay thời gian này vì để kịp xác định 5 chiếc vé đại diện châu Á tham dự U.20 World Cup vào tháng 5 tại Indonesia.



U.19 Việt Nam sẽ tập trung sau VCK U.21 quốc gia để chuẩn bị cho VCK U.19 châu Á KHẢ HÒA

HLV Philippe Troussier cho biết việc xác định thời điểm khởi tranh giúp U.19 Việt Nam chủ động cho kế hoạch chuẩn bị, lên chương trình tập trung và tập huấn. Theo đó, ông Troussier đã đề xuất với VFF sẽ tập trung khoảng 40 cầu thủ U.19 vào cuối tháng 12 cho đến giữa tháng 2 lên đường sang Uzbekistan tham dự VCK U.19 châu Á.

Lộ trình cụ thể VFF và ông Troussier đang thống nhất, tuy nhiên việc tổ chức đưa đội ra nước ngoài tập huấn, cụ thể là ở Nhật Bản, phải tùy tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chưa thể quyết sớm. Theo dự kiến U.19 Việt Nam sẽ tham gia giải U.21 quốc tế vào cuối tháng 12.2020 hoặc đầu tháng 1.2021, nhưng đến giờ việc mời các đội bóng nước ngoài sang Việt Nam cũng chưa thể triển khai vì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trong khu vực và việc cách ly ở Việt Nam vẫn đang phải tiến hành. Nếu như giải đấu này không thể diễn ra thì U.19 Việt Nam cũng sẽ tập chay, thi đấu nội bộ…



HLV Troussier sẽ tập trung U.19 vào cuối tháng 12 KHẢ HÒA

Dù vậy mục tiêu mà vị chiến lược gia người Pháp hướng đến cho các học trò là lọt vào bán kết VCK U.19 châu Á để tái lập thành tích góp mặt tại VCK U20 World Cup như lứa Quang Hải, Đức Chinh, Tấn Tài, Văn Hậu, Hoàng Đức... làm được năm 2017.

U.22 Việt Nam sẽ không tham dự Toulon Cup

Thông tin từ VFF cho biết đội tuyển U.22 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt sẽ không tham dự Toulon Cup tại Pháp từ 23.12.2020 - 3.1.2021 như dự kiến. Lý do là dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại khu vực thi đấu nên để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các thành viên đội tuyển, VFF đã làm việc với ông Park thống nhất sẽ từ chối tham dự giải, mặc dù đây là cơ hội rèn quân rất tốt. Như vậy với việc hủy giải đấu này, U.22 Việt Nam không còn tập trung sớm sau vòng loại giải bóng đá U.21 (dự kiến từ 22.11 - 2.12) nữa. Các tuyển thủ trong độ tuổi nếu cùng CLB của mình lọt vào VCK U.21 vẫn sẽ có mặt trong top 8 tranh tài giành ngôi vô địch U.21 từ 8 - 17.12.

