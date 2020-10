Từ trường hợp Hoàng Anh Gia Lai, VPF có nên khôi phục Ban Đạo đức?

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã dùng đội hình 2 để thi đấu với Than Quảng Ninh trong loạt trận thứ 3, nhóm A tranh ngôi vô địch LS V.League 2020.

Trong trận thua 1-3 của HAGL trước Than Quảng Ninh, huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn đã cất 7 trụ cột của HAGL trên băng ghế dự bị là Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn, Trọng Sáng, Chevaughn Walsh. Đây là điều cho thấy, HAGL đã sớm "buông" mùa giải. Nhưng nó gợi lại nhiều "hạt sạn" đáng quên của bóng đá Việt Nam.

Tại mùa giải 2013, VPF từng thành lập Ban Tư vấn đạo đức để phòng chống tiêu cực tại các giải chuyên nghiệp quốc gia. Nhiệm vụ của Ban là phối hợp phòng chống và ngăn ngừa tiêu cực bằng việc tư vấn cho VPF và Ban tổ chức giải về các trận đấu nhạy cảm, các sự việc liên quan đến đạo đức của các đối tượng là thành viên của giải có thể nảy sinh trong quá trình thi đấu.

Ban cũng tập trung theo dõi và có hướng xử lý các thông tin qua từng trận đấu, từng vòng đấu để có đánh giá tương đối đầy đủ về các biểu hiện phi thể thao, đề nghị cách giải quyết các sự cố lên Ban Kỷ luật của VFF.

Vụ xử điểm chính là trường hợp của Xuân Thành Sài Gòn với trận thua bất thường trước Kiên Giang ở vòng 19 V.League. Trước trận đấu này, nhiều ý kiến dư luận đã dự báo Xuân Thành Sài Gòn sẽ "buông" khi đưa ra lý do cho nghỉ một loạt cầu thủ trụ cột và chỉ mang tới Kiên Giang lực lượng mỏng với 17 cầu thủ.

Những gì diễn ra trong trận đấu đúng như dự đoán trước. Xuân Thành Sài Gòn thi đấu nhạt nhoà và để thua trận một cách khá dễ dàng 1-3. Điều trùng hợp với những thông tin nhắn từ số lạ gửi đến Ban tư vấn đạo đức.

Ban Kỷ luật VFF sau đó đã ra quyết định kỷ luật đối với Xi măng Xuân Thành Sài Gòn do có thái độ thi đấu "thiếu tích cực": trừ 4 điểm do vi phạm trách nhiệm của câu lạc khi tham gia giải đấu. Việc trừ điểm khiến Xuân Thành Sài Gòn có lý do để tuyên bố nghỉ và sau đó giải thể.