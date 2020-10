Tranh cãi xung quanh lịch thi đấu giai đoạn 2 V-League

Kêu ca lịch thi đấu gấp gáp Bất cập về quãng nghỉ giữa các đội Trong 8 đội nhóm A giai đoạn 2 tranh chung kết xuôi, không hiểu BTC vô tình hay cố ý lại sắp lịch với quãng nghỉ bất lợi cho Becamex Bình Dương, trong khi lại thuận lợi cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cụ thể, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức đều đặn giữa các lượt đấu được nghỉ 4 ngày đủ thời gian di chuyển và hồi phục. 6 đội bóng khác là Sài Gòn, Viettel, Than Quảng Ninh, Hà Nội, TP.HCM và Hoàng Anh Gia Lai cũng chỉ có 1 quãng nghỉ 3 ngày còn lại đều 4 ngày (trong đó Hà Nội và Than Quảng Ninh đá 2 trận liền sân nhà, còn TP.HCM, Viettel và Sài Gòn bất lợi hơn khi vừa đá sân khách lại đảo về sân nhà. Riêng HAGL đá 2 trận sân khách gần nhau là Thống Nhất (30.10) và Bình Dương (3.11) nên quãng nghỉ 3 ngày này không ảnh hưởng mấy). Duy nhất chỉ có Becamex Bình Dương bị VPF “dí” đá đến 2 lần nghỉ ngắn (3 ngày). Theo đó, đội bóng đất Thủ đá ngày 10.10 tại Cẩm Phả thì 14.10 lại tiếp tục vòng về sân nhà đá với Sài Gòn. Sau đó, Bình Dương gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 30.10 và tiếp tục gặp HAGL vào 3.11, cũng đều chỉ 3 ngày nghỉ. Lẽ ra với mật độ thi đấu dày, tính chất căng thẳng của VCK xuôi thì ít nhất ở 3 lượt trận cuối cùng các đội phải có quãng nghỉ như nhau, nhưng VPF lại sắp lịch khiến Bình Dương bất lợi nhất. Được biết ngày hôm qua phía Bình Dương đã có ý kiến nếu quãng nghỉ 3 ngày mà không phải di chuyển xa thì đội bóng đất Thủ mong muốn VPF nên điều chỉnh cho phù hợp, chẳng hạn 2 trận liền đá sân Hàng Đẫy gặp Viettel (19.10) và Hà Nội (24.10) nên chăng đổi thành 20.10 và 24.10, còn những trận phải di chuyển xa thì nên có khoảng cách 4 ngày, như vậy mới công bằng cho các đội. Ngoài ra, một bất cập khác trong lịch thi đấu khi VPF vẫn ưu tiên cho Hà Nội hơn Viettel khi cả 2 cùng đá sân Hàng Đẫy. Cụ thể, trong 6 trận đã sắp lịch, Hà Nội luôn đá sau 1 ngày so với Viettel đến 4 trận và chỉ đá trước có 1 trận. Sắp lịch như vậy là không công bằng.