Sài Gòn nguy cơ vắng 2 trụ cột ở trận quyết chiến với Than Quảng Ninh

Nhiều khả năng Sài Gòn không có 2 cầu thủ Cao Văn Triền và Ahn Byung-keon trong trận đấu ngày 29.10 gặp Than Quảng Ninh.

Câu lạc bộ Sài Gòn sẽ đón tiếp Than Quảng Ninh trên sân nhà Thống Nhất ở vòng 5 giai đoạn 2 V.League 2020. Đây là trận đấu có tính chất quan trọng trong cuộc đua đến chức vô địch V.League 2020 khi cả Sài Gòn và Than Quảng Ninh đều đang có 31 điểm và chỉ kém đội đầu bảng Viettel 3 điểm.

Tuy nhiên, đội chủ nhà gặp bất lợi khi khả năng ra sân của 2 trụ cột quan trọng là tiền vệ Cao Văn Triền và hậu vệ Ahn Byung-keon bỏ ngỏ.

Ahn Byung-keon dính chấn thương trong trận HAGL - Sài Gòn. Ảnh: Thanh Vũ

Theo huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tiết lộ, Ahn Byung-keon dính chấn thương đầu gối trong chiến thắng 4-2 trước HAGL. Dù ông Thành đã đề nghị thay người nhưng hậu vệ người Hàn vẫn nén đau để tiếp tục ở lại sân thi đấu đến phút 59.

Trong khi đó, Cao Văn Triền gặp vấn đề ở lưng. Tiền vệ người Bình Định không thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội trong chiều ngày 27.10. Trước đó, Văn Triền cũng không có tên trong danh sách đăng ký trận Sài Gòn gặp HAGL.

Cao Văn Triền ngồi ngoài trong buổi tập chiều ngày 27.10. Ảnh: Thanh Vũ

Nếu cả Văn Triền và Ahn Byung-keon không thể ra sân thì đây sẽ là tổn thất không nhỏ với Sài Gòn. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành từng đánh giá Ahn Byung-keon là hậu vệ xuất sắc nhất V.League 2020.

Ngoài ra, Sài Gòn cũng không có sự phục vụ của Nguyễn Thanh Thụ và Ngô Xuân Toàn do án treo giò. Thanh Thụ nhận án phạt cấm thi đấu 2 trận từ VFF do hành vi ném bóng vào mặt Hồng Duy của HAGL, còn Xuân Toàn phải ngồi ngoài do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Trận đấu giữa Sài Gòn và Than Quảng Ninh sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 29.10 trên sân vận động Thống Nhất

THANH VŨ (LĐO)