Giải Bơi lội học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ II: Lực lượng hùng hậu, chuẩn bị kỹ lưỡng

(GLO)- Chỉ còn gần 2 tuần nữa, Giải Bơi lội học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ II sẽ diễn ra. Để đạt thành tích cao, các đơn vị, địa phương đang tích cực tuyển chọn lực lượng vận động viên (VĐV) và lên kế hoạch luyện tập.





Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Giải Bơi lội học sinh phổ thông toàn tỉnh lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 29 đến 31-10. Đây là lần thứ 2 Sở GD-ĐT tổ chức giải bơi lội với mục đích thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, phòng tránh đuối nước trong học sinh và tạo nguồn VĐV thể thao thành tích cao cho tỉnh.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao tại Giải Bơi lội học sinh phổ thông thành phố. Ảnh: Nguyễn Tú



Dự kiến, giải đấu năm nay sẽ có hàng trăm VĐV ở các bậc: tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở 32 nội dung. Cụ thể, cấp tiểu học có 8 nội dung gồm: bơi tự do và bơi ếch cự ly 25 m, 50 m nam/nữ; cấp THCS có 16 nội dung thi là bơi tự do, bơi ếch 50 m, 100 m nam/nữ; cấp THPT có 8 nội dung thi là bơi tự do 50 m, 100 m nữ và 100 m, 200 m nam; bơi ếch 50 m, 100 m nam/nữ. Từ ngày 15 đến 19-10, Sở GD-ĐT tiếp nhận thủ tục đăng ký, hồ sơ VĐV tham gia thi đấu.



Trước thềm giải đấu, một số địa phương, đơn vị trường học đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức tuyển chọn và huấn luyện cho VĐV. Tính đến nay đã có 4 địa phương tổ chức giải bơi lội nhằm tìm kiếm tài năng để chuẩn bị tham gia thi đấu ở cấp tỉnh.



Tại giải bơi lội của TP. Pleiku diễn ra mới đây, 176 học sinh đến từ 30 đơn vị trường học đã tham gia tranh tài. Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 74 huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao. Ông Đoàn Văn An-chuyên viên Phòng GD-ĐT TP. Pleiku-chia sẻ: “Từ số VĐV giành huy chương, chúng tôi sẽ sàng lọc, bồi dưỡng để chọn 48 em có năng lực tốt để tham gia giải tỉnh. Đây là lần đầu tiên Phòng GD-ĐT thành phố cử đoàn học sinh thi đấu giải bơi lội cấp tỉnh. Do vậy, chúng tôi sẽ phối hợp với nhà trường và phụ huynh để lựa chọn VĐV kỹ càng cũng như xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp nhằm đạt kết quả tốt nhất”.



Huyện Chư Sê cũng vừa tổ chức Giải Bơi lội học sinh phổ thông lần thứ II. Ông Lê Tuấn Nhu-Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chư Sê-cho hay: Số lượng học sinh tham gia thi đấu năm nay nhiều gấp 5 lần giải năm 2019. Đặc biệt, giải có rất đông học sinh dân tộc thiểu số tham gia thi đấu. Điều này chứng tỏ sức hút lớn của bộ môn thể thao này. Phòng GD-ĐT sẽ lựa chọn 48 VĐV có thành tích thi đấu tốt nhất và có kế hoạch bồi dưỡng thêm kỹ năng cho các em nhằm đạt thành tích tốt nhất khi tham dự giải cấp tỉnh.



Vì nhiều lý do, nhiều địa phương không tổ chức giải bơi lội học sinh phổ thông năm 2020. Tuy nhiên, các địa phương này vẫn có phương án để chuẩn bị cho giải đấu cấp tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hoa-Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Thiện-cho biết: “Chúng tôi sẽ cử 24 em từng đạt giải cao tại Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm 2019 tham gia giải bơi lội cấp tỉnh. Hiện nay, các VĐV đang được bồi dưỡng thêm kỹ năng. Chúng tôi cũng giao huấn luyện viên theo dõi kỹ từng em để bố trí nội dung thi phù hợp”.



Ngoài các Phòng GĐ-ĐT thì nhiều đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh cũng đã có kế hoạch chi tiết và lên phương án tập luyện cho VĐV trước thềm giải bơi lội toàn tỉnh. Điển hình như Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương-Gia Lai-đơn vị giành giải nhất toàn đoàn khối tiểu học và THCS tại Giải Bơi lội học sinh phổ thông toàn tỉnh lần thứ I. Nhà trường đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo vệ ngôi vị này tại giải năm nay.

Thầy Đàm Văn Ngọc-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: “Bơi là môn học chính nên nhà trường có sự phân loại học sinh để dạy và tạo nguồn VĐV dự các giải đấu trong tỉnh. 3 huấn luyện viên sẽ theo dõi sát sao, phân loại và bồi dưỡng thêm cho những em có tài năng ở môn này. Đối với giải tỉnh tới đây, nhà trường đã lập danh sách 34 VĐV tham gia thi đấu các nội dung ở cả 3 cấp học và đang tổ chức luyện tập thêm cho các em. Chúng tôi đề ra mục tiêu giành giải nhất nội dung khối tiểu học và giành được nhiều giải cao ở 2 khối còn lại”.



Tương tự, thầy Nguyễn Công Hộ-Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku) cho biết: “Nhiều năm qua, nhà trường tổ chức giải bơi truyền thống để khuyến khích học sinh rèn luyện sức khỏe, phòng tránh đuối nước. Đây cũng là dịp để nhà trường tuyển chọn học sinh có năng khiếu cử tham dự các giải bơi của tỉnh và thành phố. Năm nay, chúng tôi mới tham gia giải bơi do Phòng GĐ-ĐT tổ chức và giành được 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Dự kiến, nhà trường có 10 em sẽ thi đấu ở giải tỉnh. Chúng tôi đã thông báo để các em tự tập luyện, duy trì phong độ. Nếu các em được Phòng GD-ĐT cử đi thi đấu giải tỉnh thì chúng tôi sẽ bồi dưỡng thêm”.

NGUYỄN TÚ