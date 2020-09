Vòng 12 V-League 2020: Hướng đến các trận đấu quyết định

Kết quả thi đấu của vòng 12 V-League 2020 diễn ra chiều 26-9 đã xác định được một số đội sẽ chơi ở hai nhóm A (tranh chức vô địch) và nhóm B (tranh suất trụ hạng) vào giai đoạn tiếp theo của mùa bóng năm nay.



Thoát penalty, Hoàng Anh Gia Lai vẫn thất thủ trên sân Vinh

Bóng đá Việt Nam có 3 suất dự Cúp Châu lục: Cơ hội và thách thức

Công Phượng và các đồng đội ở CLB TP.HCM dù đã lấy suất vào nhóm A nhưng vẫn phải nỗ lực lấy điểm để có thể rượt đuổi đội đang dẫn đầu là CLB Sài Gòn - Ảnh: N.KHÔI





Các đội sớm giành quyền lọt vào nhóm A gồm 5 CLB: Sài Gòn (23 điểm), Viettel (22 điểm), TP.HCM và Than Quảng Ninh (cùng 20 điểm), Hà Nội (19 điểm). Các đội phải chơi ở nhóm B được gọi tên gồm: Quảng Nam (9 điểm), Hải Phòng và Nam Định (cùng 10 điểm), Thanh Hóa (14 điểm).



Tùy thuộc vào kết quả của vòng 13 diễn ra chiều 1-10 tới đây sẽ xác định thêm 3 đội vào nhóm A tranh ngôi vô địch (gồm 8 đội) cũng như các đội phải chơi ở nhóm B giành quyền trụ hạng (gồm có 6 đội).



B.Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai (cùng 17 điểm), SHB Đà Nẵng (16 điểm) tạm chiếm lợi thế hơn SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (cùng 15 điểm). Tuy nhiên, lợi thế về điểm số ấy chưa đủ giúp họ có mặt ở nhóm A trong trường hợp họ thất bại ở vòng 13 sắp tới.



Lịch thi đấu của 5 cặp đấu ở vòng 13 được dự báo hết sức căng thẳng gồm: Hải Phòng (10 điểm) - SLNA (15 điểm), B.Bình Dương (17 điểm) - Viettel (22 điểm), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (15 điểm) - Quảng Nam (9 điểm), Hoàng Anh Gia Lai (17 điểm) - TP.HCM (20 điểm), Nam Định (10 điểm) - SHB Đà Nẵng (16 điểm).



Dù đã thừa điểm vào nhóm A nhưng Viettel lẫn TP.HCM đều phải quyết thắng ở vòng cuối lượt đi để lấy thêm điểm số nhằm tránh bị đội đầu bảng là CLB Sài Gòn bỏ xa, do điểm số của lượt đi và các trận ở nhóm A đều được cộng chung lại để xác định nhà vô địch V-League 2020 (CLB có nhiều điểm nhất). Ngoài ra, điều này cũng nhằm hạn chế tình trạng "xin - cho" điểm số.



Như vậy, một khi hai CLB Viettel và TP.HCM quyết đấu với mục tiêu tranh chấp ngôi vô địch, xem ra cửa thắng cho B.Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai càng gay go hơn trong việc tìm suất thi đấu ở nhóm A. Với 16 điểm hiện có, SHB Đà Nẵng vẫn có cửa đá trụ hạng trong trường hợp họ thua Nam Định (10 điểm).



Tương tự là trường hợp của SLNA (15 điểm) trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray trước chủ nhà Hải Phòng (10 điểm), hoặc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (15 điểm) tiếp Quảng Nam (9 điểm) trên sân nhà sắp tới.



Chiến thắng tại vòng 13 (nếu có) vẫn khiến Nam Định, Quảng Nam, Hải Phòng và Thanh Hóa phải nằm ở nhóm B. Tuy nhiên, việc có thêm 3 điểm ở vòng 13 sẽ giúp nhóm này thu hẹp khoảng cách về điểm với các đối thủ nằm chung nhóm B, đồng thời mở ra cơ hội sáng sủa hơn cho họ trong việc chạy đua trụ hạng hòng có mặt ở V-League 2021.



Dịch COVID-19 khiến bóng đá VN bị gián đoạn hai lần, thời gian tạm ngưng thi đấu khá dài, chính vì vậy mà thể thức thi đấu buộc phải thay đổi cho thích nghi với quỹ thời gian đang cạn dần. Việc thay đổi thể thức tạo ra bất lợi cho các đội, tuy nhiên vẫn còn đó tính cạnh tranh quyết liệt, hấp dẫn đến tận vòng đấu sau cùng của lượt đi V-League mùa này.



Hi vọng người hâm mộ sẽ mãn nhãn với những trận cầu nảy lửa trong cuộc chạy đua căng thẳng trước khi lượt đi hạ màn vào chiều 1-10 tới đây.



Kết quả các trận đấu vòng 12 V-League 2020 chiều 26-9



* SHB Đà Nẵng - Hải Phòng: 1-0



* Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 1-1



* Quảng Nam - Hà Nội: 2-2



* Viettel - Sài Gòn: 1-0



* SLNA - HAGL: 2-0



* Than Quảng Ninh - B.Bình Dương: 2-2



* TP.HCM - Nam Định: 5-1



Theo SĨ HUYÊN (TTO)