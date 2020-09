Mở cửa tự do trận Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai

Trận Sông Lam Nghệ An – Hoàng Anh Gia Lai sẽ mở cửa tự do cho khán giả vào xem ở khán đài B, C, D và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trận Sông Lam Nghệ An (SLNA) - Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại vòng 12 V.League 2020 sẽ diễn ra lúc 17h ngày 26.9. Đây là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng có số lượng fan rất lớn tại V.League. Để thu hút đông người hâm mộ đến sân, ban tổ chức sân Vinh đã ra thông báo sẽ mở cửa cho khán giả vào xem tự do ở khán đài B, C và D. Trong khi đó tại khán đài A, ai vào xem phải mua vé với 2 mệnh giá 60.000 đồng/vé và 70.000 đồng/vé. Khán giả đến sân phải đeo khẩu trang, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.



Trên bảng xếp hạng V.League, SLNA đang chật vật ở nhóm cuối bảng với 12 điểm. Còn HAGL có 17 điểm, đứng hạng 6. Tuy nhiên ở trận đấu sắp tới, đội chủ nhà sẽ có sự trở lại của một loạt các cầu thủ trụ cột như Phạm Xuân Mạnh, Hoàng Văn Khánh… Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, đội bóng xứ Nghệ cũng đã đưa về chân sút Felipe Martins, cầu thủ cũ của HAGL để tăng cường sức tấn công.

HAGL sẽ bay ra Vinh vào hôm nay, 23.9 và có 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu. Lực lượng của đội bóng phố Núi đầy đủ khi ngoại binh Kelly Kester đã hồi phục chấn thương và tiền đạo Anh Đức thích ứng được với lối chơi của đội.

BÍCH THÙY (LĐO)