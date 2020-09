Hà Nội xin không đăng cai bóng đá nam: Bài toán cơ sở vật chất SEA Games 31

Sở VHTT Hà Nội đã có công văn chính thức gửi Tổng cục TDTT về việc xin không đăng cai một bảng của môn bóng đá nam SEA Games 31.



Sân vận động Hàng Đẫy là nơi đang tổ chức các trận đấu tại V.League. Ảnh: Sơn Tùng

Bóng đá nam là linh hồn SEA Games

Ngày 15.9, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với Tổng cục TDTT về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31. Một trong những nội dung được quan tâm là việc chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cho các môn thi đấu, đặc biệt là môn bóng đá nam. Theo báo cáo của ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Sở VHTT Hà Nội - đã có công văn chính thức về việc xin không đăng cai một bảng của môn bóng đá nam tại SEA Games 31 và môn quần vợt.

Theo đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện ký ngày 13.7, bóng đá dự kiến diễn ra trên 3 sân Mỹ Đình, Hàng Đẫy (Hà Nội), Thiên Trường (Nam Định). Mỹ Đình là nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc SEA Games và tổ chức các môn điền kinh. Do đó mà địa điểm này chỉ đăng cai các trận bán kết, chung kết. 2 sân Hàng Đẫy và Thiên Trường đăng cai vòng đấu bảng.

Trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT - cho biết: “Bóng đá nam là môn chính tại SEA Games 31, nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Bên cạnh đó, Hà Nội lại là địa phương đăng cai nhiều môn thi đấu ở SEA Games 31. Vì vậy việc Hà Nội xin không đăng cai 1 bảng của bóng đá nam cũng là một vấn đề cần xem xét. Hiện nay, Tổng cục TDTT và Ban tổ chức vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về vấn đề này. Chúng tôi sẽ phải làm việc với Hà Nội để tìm hiểu rõ nguyên nhân và đưa ra những sự thống nhất lại, bởi thay đổi sẽ phải có sự tính toán”.

Được biết, lý do Sở VHTT Hà Nội đưa ra là việc sửa chữa sân Hàng Đẫy không đảm bảo thời gian kịp cho SEA Games 31. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào tổng thời gian còn lại kéo dài đến 14 tháng, hoàn toàn có thể tiến hành sửa chữa. Ông Trần Đức Phấn cũng nêu quan điểm, trong trường hợp Hà Nội từ chối đăng cai, ban tổ chức sẽ tìm một địa phương khác để thay thế. Hiện nay, có nhiều địa phương sẵn sàng thay thế Hà Nội, Phú Thọ là ví dụ. Sân vận động Việt Trì với cơ sở vật chất hiện đại từng được chọn đăng cai trận giao hữu quốc tế giữa U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar vào tháng 6.2019.

Bài toán cơ sở vật chất

Sân vận động Hàng Đẫy do UBND Thành phố Hà Nội quản lý và năm 2016 giao cho Câu lạc bộ Hà Nội vận hành, quản lý và sử dụng. Năm 2018, bầu Hiển từng cho biết, đã cùng với đối tác là Tập đoàn Bouygues (Pháp) ký kết hợp tác xây mới sân Hàng Đẫy trị giá 250 triệu Euro nhưng dự án này vẫn chưa được triển khai.

Theo đề án, kinh phí tổ chức dự kiến cho SEA Games 31 là 980,3 tỉ đồng, trong đó ngân sách chi 600 tỉ đồng để cải tạo, sửa chữa 4 cụm công trình phục vụ SEA Games 31 là sân Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, trường bắn Nhổn và đường đua xe đạp tại Hòa Bình. Trong khi đó, toàn bộ chi phí cải tạo, sửa chữa sân vận động, nhà thi đấu ở các địa phương đăng cai là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định... sẽ do các tỉnh, thành tự lo liệu. Hà Nội có 20 công trình phục vụ SEA Games 31, trong đó có 8 công trình do Sở VHTT quản lý, 12 công trình do các quận huyện chịu trách nhiệm.

Theo báo cáo của Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn, công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đang gặp một số khó khăn, trong đó vấn đề kinh phí chưa triển khai được nên việc tiến hành sửa chữa các công trình, địa điểm thi đấu cũng như việc xây dựng dự toán bị ảnh hưởng. Hà Nội và các địa phương đăng cai tổ chức các môn trong chương trình SEA Games 31 đều đã có sự chuẩn bị tích cực, tuy nhiên hiện nay các hệ thống văn bản đều chậm nên một số nội dung trong kế hoạch cũng bị chậm 3 tháng so với dự kiến ban đầu.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: “Tổng cục TDTT cần phải đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31, trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Trong các sự kiện mà Thể thao Việt Nam hướng tới, SEA Games 31 được xác định là mục tiêu chính. Thời gian chuẩn bị cho SEA Games 31 không còn nhiều và cần phải tập trung đầu tư chuẩn bị tốt nhất vào những môn thể thao Olympic, đặc biệt là các môn như: Bóng đá, Bơi lội và Điền kinh”.

Ngày 29.9, cuộc họp lần thứ nhất của Ban tổ chức sẽ quyết định nhiều vấn đề, trong đó sẽ thống nhất về việc Hà Nội xin không đăng cai bóng đá nam SEA Games 31.

Tại lễ trao tặng Huân chương Lao Động hạng Nhì cho huấn luyện viên Park Hang-seo, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã nhấn mạnh: “Năm 2021, tôi mong ông Park Hang-seo giành thành tích cao tại các giải đấu, đặc biệt là SEA Games 31. Đây là kỳ SEA Games quan trọng, vì Việt Nam là chủ nhà. Ngoài thành tích của các môn thể thao thành tích cao, bóng đá rất quan trọng và đây là nhiệm vụ hàng đầu”.

ĐĂNG HUỲNH (LĐO)