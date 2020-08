U.19 Việt Nam dồn toàn lực tranh suất đi FIFA U.20 World Cup

HLV Philippie Troussier khẳng định mục tiêu bất di bất dịch của U.19 Việt Nam là dồn toàn lực để tranh suất dự FIFA U.20 World Cup 2021 thông qua bản danh sách với 36 cái tên mà ông đã lựa chọn vừa được VFF công bố chiều qua.



HLV Troussier và tuyển U.19 VN đang chạy nước rút chuẩn bị cho VCK giải U.19 châu Á 2020 KHẢ HÒA Phải nhất hoặc nhì bảng C

Cho đến giờ, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) là chưa thay đổi thời gian thi đấu vòng chung kết giải U.19 châu Á, vẫn diễn ra từ 14 - 31.10 tại Uzbekistan. Nếu vậy thì đây sẽ là giải duy nhất cấp đội tuyển của châu lục vẫn diễn ra trong mùa dịch. Vì thế cuộc hội quân vào hôm nay 20.8 của thầy trò HLV Troussier sẽ vô cùng quan trọng cho chiến dịch giành thành tích ở VCK U.19 châu Á.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết đợt tập trung thứ 3 này (sau 2 đợt tập trung hồi tháng 6 nhân VCK giải U.19 quốc gia tại PVF) sẽ rất quan trọng để U.19 Việt Nam kiểm tra toàn diện mọi mặt nhằm chuẩn bị cho kế hoạch chinh phục VCK U.19 châu Á. Còn HLV Troussier từng nhấn mạnh mục tiêu trước mắt của U.19 Việt Nam vẫn là giành ngôi nhất hoặc nhì bảng C VCK U.19 châu Á để lọt vào tứ kết, muốn vậy phải vượt qua 1 trong 2 “ông lớn” của bảng là Úc và Ả Rập Xê Út.

Dù cả 2 đối thủ này đều có thể hình tốt hơn U.19 Việt Nam, nhất là Ả Rập Xê Út đang là đương kim vô địch U.19 châu Á, nhưng ông Troussier rất tự tin cho rằng U.19 Việt Nam từng chơi tốt trước U.19 Nhật Bản ở vòng loại U.19 châu Á năm rồi thì không có lý do gì phải e dè. Chỉ cần giải quyết được 1 trong 2 đối thủ này hoặc chí ít hòa được cả 2 thì U.19 Việt Nam sẽ dồn sức đá với U.19 Lào trận cuối vòng bảng để tranh suất vào tứ kết (theo lịch Việt Nam sẽ gặp Úc ngày 15.10, gặp Ả Rập Xê Út ngày 18.10 và trận cuối đá với Lào ngày 21.10). Vào được tứ kết rồi thì cơ hội giành suất đi FIFA U.20 World Cup sẽ rộng mở nếu thắng trận tứ kết (khu vực châu Á có 5 suất, trong đó Indonesia được đặc cách vào thẳng vì là nước đăng cai).

Cái khó của U.19 Việt Nam chính là thiếu đối tượng cọ xát. Theo kế hoạch cũ, U.19 Việt Nam đá giải vô địch Đông Nam Á (AFF) vào cuối tháng 9 tại Indonesia rồi đi Fukushima (Nhật Bản) tập huấn đầu tháng 10, nhưng cả 2 chương trình này đều bị hủy do U.19 AFF tạm hoãn, còn việc sang Nhật Bản gặp khó khăn. Vì thế VFF và ông Troussier đã tính phương án nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát thì sẽ phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tổ chức giải U.19 quốc tế vào cuối tháng 9, mời các đội bóng khu vực sang thi đấu; nhưng còn phải chờ ý kiến Chính phủ và xin phép nới lỏng việc cách ly. Nhưng xem ra kế hoạch này cũng chưa chắc đã thực thi được.



Xáo trộn nhân sự

Trong danh sách 36 tuyển thủ tập trung đợt này, nếu so với đợt 1 và đợt 2 (hồi tháng 6) thì mỗi đợt chỉ giữ lại trên dưới 15 người. Ở đợt 1 thì giữ lại hầu hết các cầu thủ của Phú Thọ (thực chất là trẻ Hà Nội), 4 cầu thủ Viettel, 1 của Than Quảng Ninh và bỏ hết các gương mặt của Thanh Hóa, Nam Định, Đà Nẵng. Ở đợt 2, ông Troussier giữ lại số ít cầu thủ của PVF, Công an Nhân dân, Hoàng Anh Gia Lai và loại gần hết cầu thủ của Sông Lam Nghệ An, trừ Trần Mạnh Quỳnh được cho PVF mượn. Tổng hợp 2 đợt này ông Troussier chọn ra khoảng 30 cái tên cũ và lấy thêm 5 - 6 gương mặt mới như Trần Liêm Điều, Phạm Anh Tú của Nam Định, Nguyễn Trọng Hiếu của Hải Phòng, đặc biệt là cầu thủ nhỏ tuổi nhất là tiền vệ Nguyễn Đức Việt (mới 16 tuổi) của đội Hoàng Anh Gia Lai 2.

Ở đợt tập trung này, một số cầu thủ nòng cốt và triển vọng khác của U.19 Việt Nam cũng không thể có tên như Lê Văn Đô (gãy chân từ VCK U.19 quốc gia), thủ môn Quan Văn Chuẩn và Trần Hoàng Bảo (tập trung U.22 Việt Nam), thủ môn Y Êli Niê (từng bị kỷ luật đến giờ vẫn chưa thể gọi lại), đặc biệt là cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.19 quốc gia Huỳnh Công Đến (bị chấn thương).

Theo kế hoạch, đội U.19 Việt Nam sẽ được xét nghiệm Covid-19 trong ngày hôm nay. Sau khi có kết quả, toàn đội sẽ bước vào tập luyện trong vòng hơn 1 tuần. Ông Troussier cùng dàn trợ lý với 10 người, trong đó có 3 trợ lý ngoại là Cedric Christian Roger, Vladimir Gramblicka (đều của PVF) và Shoichi Masuda (của Sài Gòn FC) sẽ theo dõi, đánh giá khả năng để từ đó chọn ra những cầu thủ tốt nhất chuẩn bị cho đợt tập trung cuối cùng vào cuối tháng 9 trước khi lên đường dự VCK U.19 châu Á 2020.



HLV Troussier và U.19 Việt Nam KHẢ HÒA

Danh sách đội tuyển U.19 Việt Nam Thủ môn (3): Trần Lâm Hào (Quỹ ĐTPT bóng đá VN), Trần Liêm Điều (Nam Định), Hoàng Trung Phong (CAND). Hậu vệ (12): Nguyễn Đức Anh (CAND), Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Sơn, Trần Văn Thắng, Vũ Tiến Long (đều của Phú Thọ), Trịnh Quang Trường (PVF), Trần Hoàng Phúc (Phố Hiến), Phan Tuấn Tài (Viettel), Nguyễn Trọng Hiếu (Hải Phòng), Phạm Anh Tú (Nam Định), Phan Du Học, Trần Quang Thịnh (CAND). Tiền vệ (14): Nguyễn Nam Trường, Bùi Long Nhật, Ngô Sĩ Chinh, Ngô Đức Hoàng, Ngô Thành Tài (Phú Thọ), Nguyễn Đức Phú (PVF), Nguyễn Đức Việt (HAGL), Nguyễn Hữu Nam, Lê Quốc Nhật Nam (Viettel), Bùi Ngọc Long (Than Quảng Ninh), Nguyễn Thanh Khôi, Hà Văn Phương, Bùi Xuân Thịnh (CAND), Nguyễn Trung Thành (TP.HCM). Tiền đạo (7): Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Trần Mạnh Quỳnh (PVF), Nguyễn Kim Nhật, Nguyễn Hữu Tiệp, Khuất Văn Khang (Viettel), Võ Nguyên Hoàng (Sài Gòn), Nguyễn Thanh Nhàn (Tây Ninh).

Theo Khánh Châu-Đăng Khoa (Thanh Niên)