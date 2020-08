22 đội đăng ký dự giải U.21 quốc gia lần thứ 24

Trong khi các CLB đang chờ ngày tái xuất các giải V-League, hạng nhất và hạng nhì quốc gia thì hôm qua, VFF đã công bố lịch thi đấu và thời gian dự kiến của giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 24 năm 2020.

ĐKVĐ Hà Nội (trái) và á quân Phố Hiến sẽ có mặt tham gia giải U.21 quốc gia năm 2020 ẢNH: KHẢ HÒA

Theo đăng ký đến ngày 22.8 hiện có 22 đội tham gia gồm 5 đội phía bắc: Hà Nội, Viettel, Nam Định, Than Quảng Ninh và Phố Hiến, 7 đội bóng miền Trung và Tây nguyên gồm: SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk và 10 đội phía nam gồm: Bình Phước, Đồng Nai, Becamex Bình Dương, TP.HCM, Sài Gòn FC, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long. Hiện VFF còn chờ đăng ký thêm của các đơn vị đến hết tháng 8 sẽ chốt lại số đội chính thức, sau đó tiến hành chia bảng và công bố điều lệ giải.