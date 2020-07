HA.GL bại trận đầu tiên tại Giải U17 Quốc gia 2020

(GLO)- Lượt trận áp chót vòng loại bảng C- Giải U17 Quốc gia 2020 diễn ra vào chiều 30-7 tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) đã bất ngờ bị đội khách Phú Yên đánh bại với tỷ số 1-2. Và đây là trận thua đầu tiên mà các đàn em của Công Phượng gặp phải sau chuỗi 6 trận toàn thắng ở giải đấu năm nay.





Trước khi trận đấu này diễn ra, HA.GL đã chính thức đoạt vé nhất bảng C để giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết sớm 2 lượt trận. Bởi vậy, khi gặp Phú Yên, huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh đã cất tất cả các cầu trong đội hình 1 ngồi trên ghế dự bị, thay vào đó tung đội hình 2 vào sân thi đấu ngay từ đầu nhằm tạo cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho những gương mặt ít được thi đấu kể từ đầu mùa giải đến nay.

Cầu thủ HA.GL (áo trắng) trong trận thua Phú Yên (áo xanh) tỷ số 1-2. Ảnh: Minh Trần



Dù vậy, trong suốt trận đấu, các cầu thủ HA.GL vẫn làm chủ thế trận, cầm bóng nhiều hơn đối phương và đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu trước ở phút 25 do công của tiền đạo Lê Văn Trường. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 5 phút ở hiệp 2, do thoáng sơ suất cộng với non kinh nghiệm trận mạc trong khâu phòng ngự, bởi vậy đội chủ nhà liên tiếp để cho Nguyễn Xuân Chí và Nguyễn Xuân Dũng của Phú Yên ghi bàn các phút 60 và 65.



Thời gian còn lại của trận đấu, dù cho các cầu thủ HA.GL liên tục đẩy cao đội hình, vây hãm khung thành đối phương để tìm kiếm thêm bàn thắng, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm. Để thua Phú Yên chung cuộc với tỷ số 1-2, đây là thất bại đầu tiên của HA.GL ở giải đấu năm nay. Trong khi đó, với 3 điểm vừa có được, các cầu thủ trẻ của Phú Yên nhem nhóm tia hy vọng có thể giành vé vớt để tham dự Vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2020.



Trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ với cặp đấu trên, Khánh Hòa vượt qua Bình Định với tỷ số 3-1. Các cầu thủ lập công cho Khánh Hòa thuộc về Dương Minh Phú, Nguyễn Thành Huân, Lê Nác Đô. Bàn thắng danh dự của Bình Định do công của Nguyễn Hải Chí Nguyện ghi được.



Xếp hạng tạm thời của bảng đấu này sau vòng đấu áp chót: HA.GL (18 điểm) dẫn đầu, các vị trí tiếp theo lần lượt là Phú Yên (13 điểm), Khánh Hòa (9 điểm), Bình Định (9 điểm), Kon Tum (4 điểm).



Vòng đấu cuối cùng của bảng C sẽ diễn ra vào chiều 1-8 giữa HA.GL gặp Kon Tum và Phú Yên gặp Khánh Hòa.

MINH VỸ